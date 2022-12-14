FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak… SEDDK Başkanı ‘apayrı kategoriye alıyoruz’ diyerek duyurdu

Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak… SEDDK Başkanı ‘apayrı kategoriye alıyoruz’ diyerek duyurdu

14.12.2022 14:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Arabası olan herkesi ilgilendiren açıklama SEDDK’den geldi. Trafik sigortasında geçtiğimiz gün alınan risk uygulamasına göre poliçe bedeli kararının ardından yeni yaptırımlar yolda. Riskli sigortaların tamamen apayrı kategoriye alınacağı belirtilirken, para cezasının yanında ehliyete çok fazla kaza yapan sürücülerin ehliyetine de el konulması durumu gündeme geldi. Öte yandan şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu da getirilmesi planlanıyor.

Arabası olanlar dikkat! Trafik sigortasında riskli gruba ciddi yasal yaptırım! Para cezası yanında hiç kalacak… SEDDK Başkanı ‘apayrı kategoriye alıyoruz’ diyerek duyurdu

Sigortacılık ve Özel Emeklilik Düzenleme ve Denetleme Kurumu (SEDDK) Başkanı Mehmet Akif Eroğlu geçtiğimiz ay yaptığı açıklamasında araba sahibi olan herkesi ilgilendiren bir kararı duyurmuştu. Bu kapsamda iyi sürücünün trafik sigorta primlerine yüzde 50 indirim yapılacak, kötü sürücüye de yüzde 200 zam yolda. Böylece kaza yapan ve kusurlu sürücüler 13 bin liraya kadar trafik sigorta primi ödemesi ile karşı karşıya kalacak.

170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca... 170 bin TL'den başlıyor! Araba fiyatları artınca...
Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza! Kimse fark etmiyor ama yarım saatte 27 bin TL'lik ceza!

“HEPİMİZİN MESAİSİNİ ÇALIYOR”

Tüm sürücüleri ilgilendiren kritik konuya ilişkin değerlendirmelerde bulunan SEDDK Başkanı Eroğlu, “Çünkü hepimizin her gününü meşgul eden bir trafik (sigortası) sıkıntısı var. Bu hepimizin enerjisini alıyor, dağıtım kanallarından şirket yöneticilerine ve otoriteye kadar hepimizin mesaisini çalıyor. Bizim burada geleceği tasarlamayı konuşmamız gerekirken trafiği konuşuyoruz” diyerek şu ifadeleri kullandı:

iStock-1137944226

TRAFİKTE RİSKLİ SİGORTALARA CİDDİ YAPTIRIM

“Şu anda trafik alanında netliği sağlayacak düzenlemeler yapmamız lazım. Nitekim bu kapsamda kanun maddeleri genel şart değişikliği çıktı. Sadece şu anda trafikte ihtiyacımız olan şey kültür değişikliği yapabilmek, riskli sigortalı ile risksiz sürücü arasında ayrım yapabilmek, trafik sigortasını insanları iyi arabaya sevk etmek üzere bir kaldıraç gibi kullanabilmek. Buna ihtiyacımız var. Bu yönde trafik sigortasında bir iş planı, bir yol haritası ortaya koyduk. Amacımız, trafikte serbest tarifeyi geçirerek öngörülebilir bir piyasa sağlamaya yönelik adımlar atmak. Bu konuda ben çok umutluyum. Önemli bir yol haritası tatbik edersek kişi temelli poliçe, doğrudan tazmin, bunları konuşuyoruz. Bunları tatbik ettiğimizde ve uyguladığımızda trafik sorununu kökten yasal olarak çözeceğiz. Ben buna çok inanıyorum.”

iStock-1354217115

“GEREKİRSE EHLİYETLERİ ASKIYA ALINMALI”

SEDDK Başkanı Eroğlu, trafikte kaza yapan ve yapmayan sürücüler ile ilgili farklı değerlendirme yapmanın önemine işaret ederek, “Çünkü riskli sigortaları tamamen apayrı kategoriye alıyoruz. Onlara da ciddi yaptırımlar getireceğiz. Sadece tarifeyi konuşmuyorum. Psikoteknik testler, psikolojik takviyeler, eğitim... Bir yılda minimum 3 defa kaza yapan 6 bin kişi var. Bunların bazısı 8 defa kaza yapmış. Bunlara ben 'şoför' demiyorum, başka bir şey... Kamuoyu 'trafik canavarı' diyor. Bizim bunları rehabilite etmemiz lazım. 'Kazaya karışmak' demiyorum. Kusurlu bir şekilde kazaya karışıyor. Herkes kazaya karışabilir. Trafik kurallarına uyduğunuzda kazaya neden, niye karışacaksınız? Burada başka bir şey var. Bu kişilerin gerekirse ehliyetlerinin askıya alınması gerektiğini düşünüyorum. Nasıl alkollü kişi yakalandığında 6 ay ehliyeti askıya alınıyorsa bir kişi yılda 5 defa kaza yaparsa farklı bir şeydir bu..."

TRAFİK GEÇMİŞİ İŞVERENE SUNULACAK

Eroğlu, trafik sicil belgesi uygulamasının bir devrim olduğunu ve kamuoyunun bunun önemini çok anlamadığını belirterek, "Şoförlerin trafik geçmişini işletmelere sunma zorunluluğu ya da imkânı getireceğiz. Trafik geçmişi şu anda sunulmuyor ama bu imkân getirildikten sonra kişi kendi geçmişini görebilecek. Dolayısıyla bir kazadan dolayı repütasyonunun olumsuz etkileneceğini düşünen otobüs işletmesi, şoförlerden bu belgeyi istediği zaman trafik canavarları iş bulamayacak" dedi.

iStock-1409250960

ZORUNLU POLİÇEYİ YAPTIRACAK FİRMA YOK

Öte yandan zorunlu trafik sigortası ücretleri ise ikiye katlanmış durumda. Bu oranlar yeni yıl ile beraber daha da artacak. Trafik sigortası ücretlerinin 2023’te araç fiyatlarının artması, döviz kurunun yükselmesi, yedek parça fiyatlarının artması ve asgari ücret zammı ile yüzde 70’lere yaklaşması bekleniyor. Araç değerlerindeki hasar maliyetlerdeki yükseliş nedeniyle ise bazı şirketlerin zorunlu trafik sigorta poliçesi düzenlemediği veya yüksek teklif verdiği yönündeki şikâyetler son günlerde arttı. Zorunlu trafik sigortası için teklif şirketlerden teklif alamadıklarını belirten vatandaşlar mağduriyetlerini dile getirdi. Sigorta şirketlerine yönelik artan bu şikâyetler üstüne SEDDK konuya dair gerekli incelemelerin yapıldığını duyurarak, “Tespit edilen sorumlular hakkında ilgili mevzuat hükümleri uygulanacaktır” açıklamasını yapmıştı.


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan duyurdu: 1200 sözleşmeli personel alınacak Bakan duyurdu: 1200 sözleşmeli personel alınacak
Kritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekorKritik veri açıklandı! Piyasalar hareketlendi: Gram altında yeni rekor
Milyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldıMilyonların merak ettiği EYT'de takvim belli oldu! 2023'e kaldı
Anahtar Kelimeler:
trafik sigortası

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Türkiye'de yeni panik! Uzmanı uyardı: Hemen yoğun bakıma

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Yeni başdanışman belli oldu! 'Türkiye'de ilk kez...'

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Kritik EYT ve asgari ücret mesajı: Yaş sınırı ve uzlaşma...

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Yemek kartı marketlerde kullanılamayacak mı?

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Tapuda yeni uygulama tüm Türkiye'de başladı!

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Fahiş fiyat sonrası Valilik harekete geçti! Tek tek hesaplandı, artık bu fiyatların üstünde satış yapamayacaklar

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Tammy Hembrow'dan 'kaybettiğin kıza dön bak istedim' pozu!

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Yararlı diye yiyorsunuz ama zehirliyor! Her balık aynı değil

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

Vücut tipinize en uygun mont modelini keşfedin, kışı olduğunuzdan daha şık geçirin

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

TikTok yine çıldırdı! Milyonlar izledi: Yapmak için sıraya giriyorlar

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Polislerden kaçan zanlıyı inekler yakaladı!

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Kullanıcılarından tam not aldılar, çok sevildiler! İşte 2022'nin yıldızı olan laptoplar

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.