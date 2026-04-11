Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti!

Akaryakıt fiyatları savaşın başladığı tarihten bu yana sık sık değişiyor. Son olarak ise akaryakıt, bu gece yarısı itibarıyla zamlandı.

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti!
Rümeysa Ezgi Sivritepe

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geliyor. Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 1

DÜNKÜ İNDİRİM KISA SÜRDÜ

Motorin ve benzine dün indirim gelmişti. Tabelaya yansıyan indirimin ardından ise zam haberi geldi. Bugün ise motorin ve benzin fiyatları zamlandı.
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 2

AKARYAKITA ZAM GELDİ!

Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.

11 Nisan 2026 tarihindeki güncel akaryakıt tabelası da ortaya çıktı. İşte araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının son durumu…
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 3

İSTANBUL AVRUPA YAKASI

Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 76.56 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 4

İSTANBUL ANADOLU YAKASI

Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 76.42 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 5

ANKARA

Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 77.69 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT

Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti! 6

İZMİR

Benzin: 63.88 TL/LT
Motorin: 77.97 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
New York borsası yükselişle açıldıNew York borsası yükselişle açıldı
ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor! ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

AKARYAKIT FİYATLARI Tümü  
Akaryakıt
Satış
Motorin
76.55
Kurşunsuz Benzin 95 Oktan
62.63
Yüksek Kükürtlü Fuel Oil (Kükürt oranı %1'i geçenler)
41.75
Kalorifer Yakıtı (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
59.33
Fuel Oil (Kükürt Oranı %0.1'i geçen ancak %1'i geçmeyenler)
44.22
Gazyağı
87.98
En Çok Okunan Haberler
ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

ABD Orta Doğu bölgesine askeri yığınağa devam ediyor

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

İlk kez paylaşıldı! İran Katar'daki kritik noktayı böyle vurdu

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

"Türkiye'ye getirildi" iddiası gündem oldu! Gerçek ortaya çıktı

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

Ünlü isimlerin ifadeleri ortaya çıktı! 'Panikle yan bahçeye attım'

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

ŞOK'a Samsung çamaşır kurutma makinesi geliyor!

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

Milyonlarca emekliyi ilgilendiriyor! Seyyanen zam için tarih verdi

En Çok Aranan Haberler

