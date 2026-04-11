Araç sahipleri dikkat: Akaryakıt tabelası değişti!

Motorin, benzin ve otogaz fiyatları sık sık değişiyor. Araç sahiplerinin yakından takip ettiği akaryakıt fiyatlarına yeniden zam geliyor. Orta Doğu’da devam eden savaş ve Hürmüz Boğazı’nın kapalı olması nedeniyle akaryakıt fiyatlarında değişim yaşanıyor.
Motorin ve benzine dün indirim gelmişti. Tabelaya yansıyan indirimin ardından ise zam haberi geldi. Bugün ise motorin ve benzin fiyatları zamlandı.
Buna göre motorine 4,13 TL zam geldi. Benzine ise 1,78 TL zam yapıldı. Ancak "Eşel Mobil" uygulaması sayesinde bu artışın tamamı değil 45 kuruşluk tutarı pompaya yansıtıldı.
11 Nisan 2026 tarihindeki güncel akaryakıt tabelası da ortaya çıktı. İşte araç sahiplerinin yakından takip ettiği motorin, benzin ve otogaz fiyatlarının son durumu…
Benzin: 62.63 TL/LT
Motorin: 76.56 TL/LT
LPG: 34.99 TL/LT
Benzin: 62.49 TL/LT
Motorin: 76.42 TL/LT
LPG: 34.39 TL/LT
Benzin: 63.61 TL/LT
Motorin: 77.69 TL/LT
LPG: 34.87 TL/LT
Benzin: 63.88 TL/LT
Motorin: 77.97 TL/LT
LPG: 34.79 TL/LT
