FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması 'Pompaya indirim yansır'

Venezuela Başkanı Maduro'nun ABD tarafından kaçırılmasının ardından piyasalardan gelecek olan tepkilerde yakından takip edildi. Güvenli limana olan talebin artması ile altın ve gümüşte yükseliş görüldü. ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, piyasalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, akaryakıta indirim gelebileceğini söyledi.

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması 'Pompaya indirim yansır'
Ezgi Sivritepe

Altın ne kadar? Gümüş kaç TL? Petrol fiyatlarındaki son durum ne? Venezuela Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırıldı. Maduro'nun kaçırılmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. Jeopolitik gerilimlerin artması ile beraber altına olan talep artarken gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması Pompaya indirim yansır 1

ABD'nin Venezuela'nın petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamasının ardından ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi. ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.
Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması Pompaya indirim yansır 2

GRAM ALTINDA 8 BİN TL BEKLENİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, piyasaların bu durumu savaş olarak değil müdahale olarak gördüğünü kaydetti ve dolar ve gümüş yükseldiğini söyledi.

Altın ve gümüş fiyatlarının haftaya güvenli liman olarak başladığının altını çizen Memiş, ons altın yükselirken gram altının yükselmediğini belirtti. Memiş, iç piyasada altına talebin olmadığını söyledi. Gram altın için Haziran'a odaklanıldığını söyleyen Memiş, "Belirsizlik, kaygı, öngörü yok. Bu belirsiz ortamda yatırımcının yapması gereken tek bir şey var. Orta vadeye odaklanacak. Gram altın tarafında hedef 8 bin TL, ons altın tarafında 4 bin 800 dolar seviyesi. Yani fiyata adil miktara odaklanmak lazım" dedi.
Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması Pompaya indirim yansır 3

"ALTIN VE GÜMÜŞE BEL BAĞLAMAYIN"

Memiş, gümüş için de önemli açıklamalarda bulunarak, "Ama gümüş için çok riskli bu fiyatlamalar. Gümüşü kısa vade için çok riskli buluyoruz. Gümüşe temkinli yaklaşın, gümüş çok tehlikeli bu fiyatlarda" sözlerini kullandı.

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması Pompaya indirim yansır 4

2026'yı ikiye ayıran Memiş, "Altın ve gümüşe bel bağlamayın. 2025 yılındaki getirileri beklemeyin. Altın ve gümüşe bel bağlamayın. Yine ev alacaklar, araba alacaklar, satış işlemi olanlar, nakide ihtiyacı olanlar yılın ilk yarısındaki yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirsin. Çünkü yılın ikinci yarısı borsanın ve kripto para piyasasının önde olma olasılığı çok güçlü. Burada 2026 yılı borsanın kripto para piyasasının yılın ikinci yarısında daha çok konuşulma olasılığı var. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. 2026 yılının ilk yarısında yükseliş ama ikinci yarısında bir dinlenme, bir düşüş trendi kaçınılmaz olur" dedi.

Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması Pompaya indirim yansır 5

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Son olarak petrol için de konuşan Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Petrol fiyatları çok dikkat çekici. 60,5 dolar seviyesinde sabah 60 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu yıl sanırım 50 dolar seviyesinin altında görebiliriz petrol tarafını. Çünkü dünyada petrol artık Amerika'nın kontrolüne geçti, %51 civarında. Yani petrol de artık OPEC üyelerinin, bütün Ortadoğu ülkelerinin veya Rusya'nın bir hakimiyeti kalmadı. Venezuela gelişiminden sonra petrol fiyatlarındaki bu gerileme yaşanırsa bu yıl pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. Bu da Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkiler"

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçıılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'Özel üniversite ücretleri yüzde 90 düştü! Fırsatçıılara dikkat: 'İşlemleri kendiniz yapın'
Bir ilde berber fiyatlarına zam geldiBir ilde berber fiyatlarına zam geldi

ALTIN FİYATLARI Tümü  
Altın
Alış
Satış
Değişim
Saat
Gram Altın
6.094,34
6.095,12
% 1.72
16:28
Ons Altın / TL
189.947,59
190.014,51
% 1.95
16:43
Ons Altın / USD
4.413,26
4.413,82
% 1.89
16:43
Çeyrek Altın
9.750,95
9.965,52
% 1.72
16:28
Yarım Altın
19.440,95
19.931,03
% 1.72
16:28
Ziynet Altın
39.003,79
39.740,16
% 1.72
16:28
Cumhuriyet Altını
41.925,00
42.559,00
% 0.1
15:17
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Altın Gümüş akaryakıt istasyonu Akaryakıt akaryakıt fiyatları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Kapıdağ Yarımadası'nda kaybolan Elif Kumal'dan günler sonra acı haber

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Binaları kentsel dönüşüme girecek olanlar dikkat: 15 günlük süre sonunda ev satışa çıkabilir

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Okan Buruk Trabzonspor maçı öncesi ayrılık haberini verdi! O isimler gitti

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

Ünlü isim ilk haftadan elendi! Seyirci "Fazla bile kaldı" dedi

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

500 bin sosyal konutta 14 ilin kura tarihleri belli oldu

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

Ruslar beğenmeyince eğitim alıp kendi işini kurdu: 8 ülkeye satıyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.