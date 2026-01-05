Araç sahipleri dikkat: Uzmandan akaryakıt açıklaması 'Pompaya indirim yansır'

Altın ne kadar? Gümüş kaç TL? Petrol fiyatlarındaki son durum ne? Venezuela Başkanı Maduro ABD tarafından kaçırıldı. Maduro'nun kaçırılmasının ardından gözler piyasalara çevrildi. Jeopolitik gerilimlerin artması ile beraber altına olan talep artarken gümüş fiyatları da yükselişe geçti.

ABD'nin Venezuela'nın petrol endüstrisine dahil olacaklarını açıklamasının ardından ABD'li petrol şirketlerinin hisseleri yükseldi. ABD'li petrol şirketi Chevron Corp hisselerinde artışlar yüzde 10'u bulurken, ConocoPhillips hisselerindeki yükseliş yüzde 9'a yaklaştı.



GRAM ALTINDA 8 BİN TL BEKLENİYOR

Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş ise piyasalar ile ilgili açıklamalarda bulundu. Memiş, piyasaların bu durumu savaş olarak değil müdahale olarak gördüğünü kaydetti ve dolar ve gümüş yükseldiğini söyledi.

Altın ve gümüş fiyatlarının haftaya güvenli liman olarak başladığının altını çizen Memiş, ons altın yükselirken gram altının yükselmediğini belirtti. Memiş, iç piyasada altına talebin olmadığını söyledi. Gram altın için Haziran'a odaklanıldığını söyleyen Memiş, "Belirsizlik, kaygı, öngörü yok. Bu belirsiz ortamda yatırımcının yapması gereken tek bir şey var. Orta vadeye odaklanacak. Gram altın tarafında hedef 8 bin TL, ons altın tarafında 4 bin 800 dolar seviyesi. Yani fiyata adil miktara odaklanmak lazım" dedi.



"ALTIN VE GÜMÜŞE BEL BAĞLAMAYIN"

Memiş, gümüş için de önemli açıklamalarda bulunarak, "Ama gümüş için çok riskli bu fiyatlamalar. Gümüşü kısa vade için çok riskli buluyoruz. Gümüşe temkinli yaklaşın, gümüş çok tehlikeli bu fiyatlarda" sözlerini kullandı.

2026'yı ikiye ayıran Memiş, "Altın ve gümüşe bel bağlamayın. 2025 yılındaki getirileri beklemeyin. Altın ve gümüşe bel bağlamayın. Yine ev alacaklar, araba alacaklar, satış işlemi olanlar, nakide ihtiyacı olanlar yılın ilk yarısındaki yükselişleri bir fırsat olarak değerlendirsin. Çünkü yılın ikinci yarısı borsanın ve kripto para piyasasının önde olma olasılığı çok güçlü. Burada 2026 yılı borsanın kripto para piyasasının yılın ikinci yarısında daha çok konuşulma olasılığı var. Bunu bu şekilde değerlendirmek lazım. 2026 yılının ilk yarısında yükseliş ama ikinci yarısında bir dinlenme, bir düşüş trendi kaçınılmaz olur" dedi.

AKARYAKITA İNDİRİM Mİ GELECEK?

Son olarak petrol için de konuşan Memiş, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Petrol fiyatları çok dikkat çekici. 60,5 dolar seviyesinde sabah 60 dolar seviyesinin altına sarktı. Bu yıl sanırım 50 dolar seviyesinin altında görebiliriz petrol tarafını. Çünkü dünyada petrol artık Amerika'nın kontrolüne geçti, %51 civarında. Yani petrol de artık OPEC üyelerinin, bütün Ortadoğu ülkelerinin veya Rusya'nın bir hakimiyeti kalmadı. Venezuela gelişiminden sonra petrol fiyatlarındaki bu gerileme yaşanırsa bu yıl pompa fiyatlarına indirim olarak yansır. Bu da Türkiye ekonomisini olumlu yönde etkiler"