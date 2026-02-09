Aracını başkasına kullandırana ceza! Yaklaşık 200 bin ödeme çıkıyor

Milyonlarca araç trafikte dolaşıyor. 2021 yılından bu yana Sosyal Güvenlik Kurumu ve İl Emniyet Müdürlükleri arasında kayıt dışı istihdamla mücadele kapsamında emniyet ekiplerince yapılan trafik kontrollerinde, ticari aracın tüzel kişiye ait olması halinde, şoförün SGK'lı olup olmadığı sorgulanıyor.

Eğer şoförün SGK'sı yoksa konu Sosyal Güvenlik Kurumu'na bildiriliyor ve şirkete de kayıt dışı işçi çalıştırdığı için idari para cezası uygulanıyor.

CEZA TUTANAKLARININ ÖRNEĞİ SGK'YA GÖNDERİLİYOR

İl emniyet müdürlükleri tarafından yapılan trafik denetimleri sonucunda, trafik idari para cezası karar tutanağı düzenlenerek sürücüye yüzüne karşı tebliğ edilen ve kullanım amacı ticari olan araçların plakası, sürücünün T.C. Kimlik Numarası, sürücünün adı ve soyadı, cezanın düzenlendiği yer, cezanın düzenlendiği il, ilçe, cezanın düzenlendiği birim ve cezanın düzenlendiği tarih bilgileri Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderiliyor.

SGK ise bu tutanakları kontrol edip, kayıt dışı çalıştığı tespit edilen sigortalılara ilişkin gerekli iş girişleri gerçekleştirip, ticari araç sahibine de cezai yaptırım uyguluyor.

ARAÇ SAHİPLERİNE NE KADAR CEZA KESİLİYOR?

Ticari aracında kayıt dışı işçi çalıştırdığı, trafik polisinin düzenlediği tutanak ile tespit edilen şirkete, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nun 102'nci maddesine göre;

-İşçinin işe giriş bildirgesini yasal süresinde Kuruma vermediği için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

Bir yıl içinde aynı durumun tekrarı ve tespiti halinde her bir sigortasız işçi için yasal asgari ücreti 5 katı tutarında (198 bin 180 lira),

Sigortasız işçiyi Aylık Prim ve Hizmet Belgesinde bildirmediği her ay için 2 asgari ücret tutarında (66 bin 60 lira),

Sigortasız işçinin aylık ücret bordrosunda ismi olmadığından her ay için yarım asgari ücret tutarında (16 bin 515),

Şirketin yasal kayıt ve belgelerinin incelenmesi durumunda, işçinin sigortasız olarak çalıştığı tespit edilen her ay için kayıt geçersizliğinden dolayı yasal asgari ücretin yarısı tutarında (16 bin 515 lira) cezalandırılıyor.

KİMLERE CEZA KESİLMEZ

Kiraya verilen araçları kullanan şoförlerin, eğer kiraya alan gerçek veya tüzel kişi tarafından sigortası yapılmışsa ceza kesilmiyor. Araç kira sözleşmesinin yazılı ve taraflar tarafından imzalanmış olması yeterli oluyor.

KAZA OLURSA TİCARİ ARAÇ SAHİBİ MADDİ VE HUKUKİ SORUMLULUĞU ÜSTLENİYOR

Aracı kullanan şoför trafik kazası geçirmesi halinde yaralanması veya ölmesi durumunda tüm maddi ve hukuki sorumluluk ticari araç sahibine ait oluyor.

Kaynak: NTV