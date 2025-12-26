FİNANS

Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Aralık ayı doğum yardımı ödemelerinin bugün itibarıyla hesaplara yatırıldığın duyurdu. Bakan Göktaş, “Bu kapsamda bugüne kadar 709 bin 853 annenin hesabına 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk." dedi.

Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor!
Cansu Akalp

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tensipleriyle ilan edilen 2025 Aile Yılı kapsamında doğum yardımı miktarının güncellendiğini hatırlatarak, bu kapsamda 1 Ocak 2025 itibarıyla doğan ilk çocuğa 5 bin liralık tek seferlik, ikinci çocuğa aylık 1500 lira, üç ve sonraki çocuklar için aylık 5 bin lira destek verildiğini kaydetti.

"BUGÜN ANNELERİN HESAPLARINA YATIRDIK"

Aile Yılı'nda vatandaşlara verilen önemli desteklerden birinin doğum yardımları olduğunu belirten Göktaş, "Bu kapsamda aralık ayı doğum yardımı ödemelerini bugün itibarıyla annelerin hesaplarına yatırdık. Böylece bugüne kadar doğum yardımından faydalanan toplam 709 bin 853 annenin hesabına 8,7 milyar liralık ödeme gerçekleştirmiş olduk. Bakanlık olarak aile olmayı teşvik eden, sürdürülebilir destek mekanizmalarıyla sağlıklı, bilinçli aileleri güçlendirmek için çalışmalarımıza devam edeceğiz. Ödemelerin bütün ailelerimize hayırlı olmasını diliyorum.” ifadelerini kullandı.

Aralık ayı doğum yardımı ödemeleri bugün hesaplara yatıyor! 1

ÖDEMELER 5 YAŞINA KADAR DEVAM EDECEK

Göktaş, doğum yardımı ödemelerinin Halkbank aracılığıyla hesaplara yatırıldığını belirterek, ödemelerin çocuklar 5 yaşını tamamlayana kadar kesintisiz olarak devam edeceğini hatırlattı.

Doğum yardımına başvuruların e-Devlet ve 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması üzerinden alındığını kaydeden Göktaş, başvurusu onaylanan ailelerin doğum yardımlarının yatırıldığı bilgisine 'İlk Öğretmenim Ailem' mobil uygulaması aracılığıyla da ulaşılabileceğini bildirdi.

Anahtar Kelimeler:
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
