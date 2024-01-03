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Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün ne oldu?

03.01.2024 15:19 | Son Güncelleme:
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Türkiye İstatistik Kurumu memur ve emekli zamları için milyonların beklediği aralık ayı verilerini bugün açıkladı. Verilere göre aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün sebze oldu.

Aralık ayında fiyatı en fazla artan ürün ne oldu?

Memur ve emekli zamları için beklenen aralık ayı enflasyon verisi bugün açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) verilerine göre, geçen ay sebzedeki (patates ve bazı yumru bitkiler hariç) fiyat artışını yüzde 14,47 ile ilaçlar, yüzde 14,38 ile kuzu eti izledi.

Aralıkta fiyatı en çok artış gösteren diğer ürünler arasında yüzde 10,93 ile yumurta ve yumurta ile ilgili ürünler, yüzde 7,94 ile buzdolabı, dondurucu, donduruculu buzdolabı ve yüzde 6,44 ile diğer katı ve sıvı yağlar yer aldı.

Geçen ay en fazla fiyat düşüşü ise yüzde 15,97 ile hava yolu ile yolcu taşımacılığında görüldü. Bunu, yüzde 4,38 ile kara yolu ile şehirler arası yolcu taşımacılığı, yüzde 4,29 ile çocuk giyimi, yüzde 2,2 ile kişisel ulaştırma araçlarının yakıt ve yağları, yüzde 2,09 ile taze meyveler takip etti.

(AA)

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