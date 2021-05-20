FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. "Arılarımıza sahip çıkalım"

"Arılarımıza sahip çıkalım"

20.05.2021 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Mersin’in Erdemli ilçesinde arıcılar arılarını kır çiçekleriyle kaplı Toros Dağları’nın 2 bin 500 rakımlı Eğriçayır Yaylasına taşımaya başladı. Arılar yazı yaylalarda geçirecek ancak arıcıların bu yıl en büyük endişesi ise kuraklık. Arıcı Celal Çay, yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklık etkisinin oluşmadığını ancak beklenen yağışın düşmemesi halinde ciddi problemlerle karşılaşacaklarını söyledi. Çay, 20 Mayısın ´Dünya Arı Günü´ olduğunu da hatırlatarak, "Arılarımıza sahip çıkalım" dedi.

"Arılarımıza sahip çıkalım"

Arılarını yaz ayını geçirecekleri kır çiçekleriyle kaplı Eğriçayır Yaylası’na taşıdıklarını, bir hafta önce getirdikleri ilk kovanlardaki arıların müthiş bir çalışma içinde olduğunu gördüklerini belirten arıcı Celal Çay, "Özellikle kovanlarda gördüğümüz bu beyaz petekler doğanın çok güzel olduğunu gösteriyor. Arılar bal toplamaya başlamış. Normalde şuanda Anadolu´da bir kuraklık var. Ama yaylamız 2 bin 500 metre yükseklikte olduğu için kurtarıyor. Yüksek rakımdan dolayı henüz kuraklıktan tam olarak etkilenmiş değil. Ama önümüzdeki haftada bir yağış bekliyoruz. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Bu yağışlar olursa iyi bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz" dedi.

"HER YERDE AÇAN FARKLI ÇİÇEKLERDEN BAL TOPLUYOR"

Yaylalarında herhangi bir çiçek açan ağacın bulunmadığını arıların burada sadece aylara göre açan kır çiçeklerinden bal topladığını ifade eden Çay, "Rakımdan dolayı burada sadece kır çiçekleri açıyor, orman yok. Bu çiçekler balımıza ayrı bir lezzet veriyor. Bu lezzetle de dünyanın en iyi balı seçildi.

20e49f9d-fc7d-4267-8080-28497bcd76c0

Burada mayıs ayında bir çiçek açıyor, sonra onlar kapanıyor, haziran ayında başka bir çiçek topluluğu sonra temmuz ayında ve adeta bir çiçek senfonisi oluyor. Her ay her mevsim değişik çiçekler açıyor. Bu çiçeklerin de balımıza müthiş bir etkisi oluyor" diye konuştu.

fb36cf79-5100-410b-a672-9ea3ebdb012a

"YAĞMUR YAĞMAZSA İŞİMİZ ZOR"

Kuraklık tehdidine de değinen Çay, "Anadolu´da bir kuraklık var. Biz de bir ümitle geldik buraya. İnşallah güzel bir sezon olur. Burası yüksek rakımlı olması sebebiyle biraz kurtarıyor gibi görünüyor. Önümüzdeki haftada bir yağmur yağacak görünüyor. Tüm ümidimiz bu yağışlar. Yağmur olursa güzel bir sezon geçireceğimizi düşünüyoruz. Yağmur yağmazsa işimiz zor gerçekten" dedi.

e30b05a6-2716-4839-b05f-c577c7d385f2

"ARILARIN ÖNEMİNE DİKKAT ÇEKİYORUZ"

20 Mayısın tüm dünyada ´Dünya Arı Günü´ olarak kutlandığını da hatırlatan Çay, "Arılar olmadığı zaman bütün diğer gıdalarımızı da üretemiyoruz. Arılar sadece bal, polen, propolis üretmiyor. Aynı zamanda bütün gıdalarımızı elma, portakal, armut, buğday gibi gıdalarımızın da üretiminde yer alıyor. Bu yüzden Birleşmiş Milletler (BM) arının dünyamız için çok önemli bir hayvan olduğunun farkına vardı. Birkaç sene önce genel kurulda 20 Mayısın tüm dünyada ´Arı Günü´ olarak kutlanmasına karar verdi. Ülkemizde de biz arıcılar olarak 20 Mayıs’ta her yıl arının önemini anlatıyoruz, çevremizdeki çocuklara yetişkinlere ve arılarımıza sahip çıkalım diyoruz" şeklinde konuştu.

4a6c93e4-13c2-4e48-b45d-cbd729a08b7a

**Kaynak: İHA

Bitcoin 30 bin dolardan döndü! İşte kripto para piyasasında son durumBitcoin 30 bin dolardan döndü! İşte kripto para piyasasında son durum


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER Uykusunu 17 bin dolara sattı! Uykusunu 17 bin dolara sattı!
İŞKUR yayınladı! 5 bin TL’ye personel aranıyorİŞKUR yayınladı! 5 bin TL’ye personel aranıyor
Anahtar Kelimeler:
Mersin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Bakan Soylu: Operasyonun içinde bu fotoğraftakiler de var

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Sedat Peker'in evinde yapılan aramanın görüntüleri paylaşıldı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Kripto paralardaki düşüş Çin'in yasak kararının ardından ivme kazandı

Otelden 5 yıldızlı vurgun!

Otelden 5 yıldızlı vurgun!

ABD'de gördü! Bedavaya getirdi

ABD'de gördü! Bedavaya getirdi

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Benzin, motorin ve LPG'den alınan ÖTV'ye yüzde 189'a varan zam!

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Yıllık 35 milyon TL kazandırıyor! 25 odayla başladı...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

Demirtaş'tan çarpıcı Elon Musk uyarısı

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

TESK Genel Başkanı Palandöken esnafın tüm borçlarının yıl sonuna kadar ertelenmesini istedi

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Kira fiyatları yüzde 70 arttı! Boş ev kalmadı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.