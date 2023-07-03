FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Arsa, tarla, konut, iş yeri... Satış sözleşmelerinde yeni dönem yarın başlıyor! Artık noterde yapılacak... e-devlet detayı

Arsa, tarla, konut, iş yeri... Satış sözleşmelerinde yeni dönem yarın başlıyor! Artık noterde yapılacak... e-devlet detayı

03.07.2023 11:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Taşınmaz satış sözleşmelerinin tapu müdürlüklerinin yanı sıra noterliklerde yapılmasına yönelik uygulama yarın itibariyle ülke genelinde başlıyor. Yeni uygulamayla birlikte arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlar artık noterliklerde de yapılabilecek. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak. Öte yandan nöbetçi noterlerle taşınmaz satış sözleşmeleri hafta sonu da gerçekleşebilecek. Peki uygulama nasıl olacak? İşte detaylar...

Arsa, tarla, konut, iş yeri... Satış sözleşmelerinde yeni dönem yarın başlıyor! Artık noterde yapılacak... e-devlet detayı

Adalet Bakanlığı ile Türkiye Noterler Birliği, arsa, tarla, konut, iş yeri gibi tüm taşınmaz satışlarının noterliklerde yapılması için hazırlıklarını tamamladı. Yeni uygulama yarın itibariyle ülke genelinde başlayacak. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, uygulamayı Ankara'daki bir noterlikte başlatarak ilk işlemi yapacak.

E-DEVLET ÜZERİNDEN NOTER SEÇİLEREK BAŞVURU YAPILACAK

Taşınmazını satmak isteyen kişi, Türkiye Noterler Birliğinin internet sitesindeki e-Başvuru sistemi üzerinden işlem yapmak istediği noterliği seçerek başvuruda bulunacak.

ed

Noterlik tarafından, başvuranın taşınmazın hak sahibi olduğunun tespitinin ardından başvuru kabul edilerek işlem başlatılacak.

Başvurunun kabulüyle noter tarafından taşınmazla ilgili tapu kayıtları incelenecek, satış yapmaya engel durum olup olmadığı kontrol edilecek.

SÖZLEŞMELER NOTER HUZURUNDA İMZALANACAK

Taşınmazın satışına engel durum bulunmadığının belirlenmesiyle gerekli harç ve tapu döner sermaye hizmet bedelinin ödenmesi için ilgililerin cep telefonlarına mesaj gönderilecek.

Harç ve masrafların ödenmesinin ardından taraflar düzenlenen taşınmaz satış sözleşmesini imzalamak üzere noterliğe davet edilecek.

1

Sözleşmeler noter huzurunda alıcı ve satıcı tarafından imzalanacak. İmzalanan sözleşmeler sisteme kaydedilecek. Bunun ardından da sözleşmelerin Tapu ve Kadastro Bilgi Sistemine elektronik ortamda gönderilmesiyle taşınmaz, tapu kütüğüne tescil edilecek.

Taşınmazın devri gerçekleştikten sonra düzenlenecek tapu ve diğer belgeler noter tarafından teslim edilecek.

SATIŞ İŞLEMİ HAFTA SONU DA YAPILABİLECEK

Adalet Bakanı Tunç, konuya ilişkin AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni uygulamanın tapu müdürlüklerindeki yoğunluğu azaltacağını, vatandaşların işlemlerini daha kısa ve hızlı sürede tamamlamasını sağlayacağını belirtmişti.
Bakan Tunç, nöbetçi noterlik uygulaması kapsamında taşınmaz satış sözleşmelerinin hafta sonu da yapılabileceğini bildirmişti.

İlginizi Çekebilir

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

 Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

 Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

Yatla firar planı suya düştü! 'Kara Mamba' kaçamadı

 Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

(AA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Galatasaray'ın açıklamasında sürpriz 'ENAG' detayı!Galatasaray'ın açıklamasında sürpriz 'ENAG' detayı!
Ev kadınlarına emeklilik müjdesi! Ev kadınlarına emeklilik müjdesi!
Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!Emekli maaşıyla birlikte o da artıyor!
Anahtar Kelimeler:
Noter tapu

En Çok Okunan Haberler

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Yer: Esenyurt! Tütsüleyip pencere önüne koydular, vatandaşlar isyan etti: 'İki gündür...'

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Selin Ciğerci minik bikini altıyla poz verdi, tepki çekti! Demet Özdemir ise destek verdi

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Akaryakıt fiyatları için Temmuz 2022 sonrası ilk kez! 2,11 TL daha artıyor

Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de!

Faturalarda büyük artış beklentisi

Faturalarda büyük artış beklentisi

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Dünyaca ünlü gitarist Türk öğrenciyi paylaştı! Lego gitariyla şov yaptı

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Hem spor hem klasik! Tommy Hilfiger şapkada 120 TL indirim

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Cinsel birliktelikten sonra kaşınıyor! “Erkek arkadaşıma alerjim var”

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Kirası aylık 12 bin, aidatı 30 bin TL! Bir gören bir daha baktı

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Sony kulaklıklarda fırsat zamanı! Fiyat performans ürünü bu kulaklıkları kaçırmayın

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.