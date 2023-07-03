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SON DAKİKA | Memur ve emekli zammı için gözler Beştepe'de! Taban maaş artışı ve refah payı... Erdoğan'a sunulacak

03.07.2023 08:04 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: 9 günlük Kurban Bayramı tatili sonrası haftanın ilk iş gününde milyonların gözü kulağı Beştepe'den gelecek habere çevrildi. 20 günlük aranın ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılacak kabine toplantısında memur ve emekli maaşlarına yapılacak zam ve kiralardaki artış sınırının uzatılması masada olacak. Kritik toplantıda taban maaş artışı ve refah payı üzerine yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak. İşte detaylar...

Son dakika: Memur ve emeklilerin gözü kulağı kabine toplantısında. Milyonlarca vatandaş Temmuz zammı için geri sayıma geçerken, 9 günlük bayram tatili sonrası haftanın ilk gününde kritik toplantı Beştepe'de yapılacak. 20 gün aradan sonra Bakanlar, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında bir araya geliyor.

MEMUR VE EMEKELİ MAAŞLARINA ZAM, KİRAYA YÜZDE 25 ARTIŞ SINIRI

Toplantıda en düşük memur maaşının 22 bin TL'ye çıkarılması, emeklilere kademeli zam, kiraya yüzde 25 zam sınırının uzatılması gibi kritik konular masada olacak.

ERDOĞAN'A SUNULACAK! TABAN MAAŞ ARTIŞI VE REFAH PAYI...

5 Temmuz'da açıklanacak enflasyon verisi öncesinde yapılacak kritik toplantıda taban maaş artışı ve refah payı üzerine yapılan çalışmalar Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sunulacak.

Milyonlarca vatandaş "En düşük memur maaşı nasıl 22 bin TL'ye yükselicek? Emeklilerin 7 bin 500 TL'lik taban aylığı ne kadar artacak?" sorularına yanıt ararken, asgari ücrete yapılan zam sonrası beklentiler de yükseldi.

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NATO ZİRVESİ DE MASADA OLACAK

İsveç'in NATO üyeliği konusunda Türkiye'nin şerhi devam ederken, Litvanya'da yapılacak kritik NATO zirvesi hazırlıkları da kabinenin masasında olacak.

Ankara, İsveç'in beklentileri karşılamaması halinde mevcut tavrını sürdürmekte kararlılığını sürdürmesi bekleniyor.

ERDOĞAN AÇIKLAMA YAPACAK

Tüm zamlı maaşlarının Temmuz ayında yatırılması planlanırken, toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın bir açıklama yapması bekleniyor.

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VERGİ MUAFİYETİ DÜZENLEMESİ DE MECLİS'E GELİYOR

Öte yandan bu kritik düzenlemelerin yanında öğrencilere telefon ve bilgisayar alımlarında vergi muafiyetini de öngören torba yasanın da yakın zamanda Meclis'e sunulacağı öğrenildi.

Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı! Emekli memur maaş zammı senaryosunda ‘7 bin TL’ detayı!

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