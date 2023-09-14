FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi
  4. Artan kredi kartı faiz oranları bile durduramadı: 'Limitleri' zorladılar! Okulların açılmasıyla rekor kırdı...

Artan kredi kartı faiz oranları bile durduramadı: 'Limitleri' zorladılar! Okulların açılmasıyla rekor kırdı...

14.09.2023 07:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kredi kartı gecikme faizi ve nakit çekme faizleri artmaya devam ederken, yükselen enflasyon ve alım gücündeki gerileme ile kartlı harcamalar rekor kırdı. Kredi ve banka kartı ile yapılan harcamalar, okulların açılmasının da etkisiyle, yıllık bazda reel olarak yüzde 51 arttı ve 191.1 milyar liraya ulaştı. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin oranı da 180 bine çıkarak Temmuz’da aylık yüzde 52 artış gösterdi.

Artan kredi kartı faiz oranları bile durduramadı: 'Limitleri' zorladılar! Okulların açılmasıyla rekor kırdı...

Para politikası adımları kredi kartı faizlerinde artış yaratsa da 1 Eylül haftasında kartlı harcamalar 191.1 milyar lira ile rekor kırdı. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in de geçen yıla göre yüzde 140 artışa dikkat çekerek önlem alınacağını belirttiği kartlı harcamalarda reel artış ise yüzde 51 oldu. Okulların açılmasının etkisiyle eğitim harcamaları bir yılda nominal olarak yüzde 345,45, reel olarak yüzde 199,74 artarken, dövize duyarlı harcama kalemlerindeki iki katına varan yükselişler dikkat çekti.

İlginizi Çekebilir

Benzine 16, motorine 19 liralık zam! Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti…

Benzine 16, motorine 19 liralık zam! Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti…

Kredi kartı kullanımına sınırlama! Halka arza destek

Kredi kartı kullanımına sınırlama! Halka arza destek

 Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda

Kredi kartı kullananlar dikkat! Yeni düzenleme yolda

BOZULAN ENFLASYON BEKLENTİSİ KARTLI HARCAMAYI ARTTIRDI

Özellikle vergi ayarlamaları, kur atağının yayılan etkisiyle enflasyonda hızlı bir yükseliş yaşandı. TÜİK verilerine göre üç ayda enflasyon yüzde 24 artarken, döviz kurlarındaki yükseliş de yüzde 35 seviyelerine geldi. Küresel çapta yükselen ve kurla daha da etkisi artan akaryakıt başta olmak üzere bazı ürün kalemlerinde ise artış üç ayda yüzde 80’e dayandı. Merkez Bankası’nın Para Politikası Kurulu metinlerinde dikkat çektiği gibi bozulan enflasyon beklentileri de harcamaları öne çekince kartlı harcamalar adeta patladı.

AKARYAKIT HARCAMALARINDA YÜZDE 27’LİK YÜKSELİŞ

Merkez Bankası’nın haftalık verilerinden yapılan hesaplamaya göre; geçen yıl Eylül’ün ilk haftası 79.7 milyar lira olan toplam kredi ve banka kartı harcamaları, bu yıl 1 Eylül haftasında 191.1 milyar liraya yükseldi. Bu yüzde 140 nominal artış enflasyondan arındırıldığında ise yüzde 51’de reel artış yaşandığına işaret ediyor. Benzin ve akaryakıta geçen yıl 6.06 milyar lira harcanırken Eylül’ün ilk haftası bu yıl 12.3 milyar lira harcandı. Yani kartla yapılan harcamalarda yüzde 103,6 nominal, yüzde 27 reel artış söz konusu.

credit-cards-3

OKULLAR BU YIL VELİLER İÇİN 3 KAT DAHA PAHALI AÇILDI

Okulların açılması kartlı harcamaları eylülün ilk haftası önemli ölçüde etkiledi. Eğitim harcamalarına geçen yıl Eylül’ün ilk haftasında sadece 2.6 milyar lira harcanmışken bu yıl Eylül’ün ilk haftasında 11.6 milyar lira harcandı. Bu nominal olarak yüzde 345,45 enflasyondan arındırıldığında ise reel olarak yüzde 199,7 artışa işaret ediyor.
Veliler, bu yıl eğitim harcamalarına kartlarla neredeyse 3 katı daha fazla ödedi. Giyim ve ayakkabı harcamalarında da okulların açılmasının etkisi söz konusu. Bu grup için geçen yıl eylülün ilk haftası 5.4 milyar lira harcanırken, bu yıl eylülde ise POS’lar kartlardan 11.5 milyar lira çekti. Nominal artış yüzde 111,7 iken enflasyondan arındırıldığında giyim ve ayakkabı grubuna reel olarak harcama artışı yüzde 61,5 oldu.

KREDİ KARTI GECİKME FAİZİ VE NAKİT ÇEKME FAİZLERİ ARTTI

Merkez Bankası’nın politika faizinde yaptığı artışlar son üç ayda kredi kartlarının gecikme ve nakit çekme faizlerini de artırdı. Haziranda kredi kartları için azami akdi faiz oranı yüzde 1,36 seviyesinde, azami gecikme faizi oranı ise yüzde 1,66 seviyesindeydi. Politika faizi artışlarıyla birlikte önce Temmuz’da azami faiz oranı yüzde 1,91’e, Ağustos’ta yüzde 2,31’e, Eylül itibarıyla ise yüzde 2,81’e çıktı. Gecikme faizi oranı da Temmuz’da yüzde 2,21’e, Ağustos’ta yüzde 2,43’e, Eylül’de ise yüzde 3,11’e yükseldi. Kredili mevduat hesapları dahil karttan nakit çekme faiz oranları ise yine Haziran’da yüzde 1,36 iken Temmuz’da yüzde 1,91’e, Ağustos’ta yüzde 2,89’a, Eylül’de ise yüzde 3,57’ye geldi. Nakit çekme gecikme faizi ise Haziran’daki yüzde 1,66 seviyesinden Temmuz’da yüzde 2,21’e, Ağustos’ta yüzde 3,19’a Eylül’de ise yüzde 3,87’ye çıktı.

dfbd

180 BİN KİŞİ YASAL TAKİPTE

Bireysel kredisini ödeyemeyenler Temmuz ayında 78 binden 96 bine çıkarken, bireysel kredi kartını ödeyemeyenler 100 binden 114 bine yükseldi. Bireysel kredi ya da kredi kartı borcunu ödeyemeyerek yasal takibe düşenlerin oranı da 180 bine çıkarak Temmuz’da aylık yüzde 52 artış gösterdi.

Türkiye Bankalar Birliği Risk Merkezi Negatif Nitelikli Bireysel Kredi ve Kredi Kartı raporuna göre; Ocak-Temmuz 2023 döneminde ise bir önceki yıl aynı döneme göre bireysel kredi veya bireysel kredi kartı borcundan dolayı yasal takibe intikal etmiş kişi sayısı yüzde 22 azalarak 752 bin kişiye indi. Öte yandan, Risk Merkezi verilerine göre, Temmuz 2023 itibarıyla bireysel kredi kartlarını da içeren bireysel kredilerde tasfiye olunacak alacakları bir önceki yıla göre yüzde 26 artış ile 40 milyar TL’ye yükseldi. (EKONOMİM)


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi Kur Korumalı Mevduat'ta zorunlu karşılık oranı yükseltildi
Benzine 16, motorine 19 liralık zam! Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti… Benzine 16, motorine 19 liralık zam! Akaryakıt fiyatları peş peşe değişti…
Akaryakıtta tabela yine değişti! Benzin 40 TL'ye yaklaştıAkaryakıtta tabela yine değişti! Benzin 40 TL'ye yaklaştı
Anahtar Kelimeler:
kredi kartı

En Çok Okunan Haberler

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

Bu tarihlere dikkat! Yazın ortasında 'rekor' geliyor

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

SON DAKİKA | Erdoğan'dan memur ve emekli maaş zammı açıklaması: Verdiğimiz sözleri yerine getireceğiz

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

MEB, tarih verip duyurdu! Öğretmenler dikkat

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

Kabine sonrası açıkladı: "O ülke Türkiye'ye önemli yatırımlar yapacak"

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

EYT ile erken emekli olmak isteyenler için yeni karar!

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Memur zammı ile kıdem tazminatı da artıyor

Mynet’te En Çok Takip Edilen Hisseler
Hisse

Kredi Hesaplama

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Sahte tecavüz dolandırıcılığı! Cinsel ilişki sonrası şantaj yaptı

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Stanley, Levi's, Cosori ve dahası! %50'ye varan indirimleri kaçırmayın

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Sevgilisinin karısı evi bastı! Kaçmak istedi...

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Barbie akımında son perde! "Barbie vajina" diyerek tanıttı

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Kullanıcıların gözdesi! Philips airfyerda kısa süreli fırsat sizleri bekliyor

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Foreks A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.