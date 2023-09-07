Kredi kartı kullanımına sınırlama! OVP’nin satır arasında dikkat çeken madde: Halka arzlar için de düzenleme yolda

Ekonomistler tarafından ortaya koyduğu hedefler açısından gerçekçi bulunan Orta Vadeli Program (OVP) enflasyonla mücadele için sıkı para politikasına devam edileceği ve mali disiplinin sağlanacağı temel hedeflerinin yanı sıra bir çok düzenlemenin yapılacağını da haber verdi.

Habertürk’te yer alan habere göre, programda politika ve tedbirler sayılırken önemli maddelerden birisi enflasyonla mücadele için kredi kartına el atılacağı bildirildi. OVP'de "Kredi kartı kullanımı parasal istikrarı etkilemeyecek ve tüketim talebini dengeleyecek şekilde uluslararası standartlarda yeniden düzenlenecektir" denilerek bu alanda kullanımı sınırlayacak önlemler alınacağını ortaya koydu.

Bilindiği üzere, önceki dönemlerde kart kullanımını azaltmak için kredi kartı asgari ödeme ve kullanım limitleri artırılmış, taksit sayısı azaltılmıştı.

HALKA ARZLAR DESTEKLENECEK

Programın maddeleri arasında ilginç bir madde de sermaye piyasalarının sunduğu imkânlardan şirketlerin yaşam döngülerinin her aşamasında daha fazla yararlanmasının temin edileceği ve halka arzların artırılması için gerekli adımların atılacağı şeklinde. Böylece ekonomi yönetiminin son hızla süren halka arzları bundan sonra da destekleyeceği, sermaye piyasalarının gelişmesi için çaba harcayacağı OVP'nin maddeleri arasında yerini alıyor.



