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Artık cebinde 100 lirası olan da altın alabilecek: Uzman isim ‘Gram altından farklı değil’ diyerek formülü açıkladı

04.02.2023 09:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ons altın ve gram altın fiyatları zirveden geriye düşerken yatırımcılar için dikkat çeken bir uyarı geldi. Altın fiyatları için, küresel piyasada dolar sabit kalsa bile yüzde 4 oranında yükseliş öngörüldüğü ifade edildi. Türkiye’nin altın ithalatı cari açıkta önemli bir rol oynarken Doç. Dr. Murat Turgut, “Çünkü altın sertifikasının altından bir farkı yok. Gram altından farklı değil. Yatırımcının bu alternatifi değerlendirmesinde ciddi fayda var” diyerek yatırımcılara tavsiyede bulundu.

Artık cebinde 100 lirası olan da altın alabilecek: Uzman isim ‘Gram altından farklı değil’ diyerek formülü açıkladı

Altın fiyatları oldukça hareketli bir hafta geçirdi. Piyasalarda Başta ABD Merkez Bankası Fed olmak üzere önemli bankaları yeniden sahneye çıkarken, ABD’den gelen bir başka haber dengeleri bozdu. Fed hafta içinde faiz kararını duyurdu. Fed'in beklediği gibi faiz artırım hızını 25 baz puana indirmesi ve Başkan Powell'ın basın toplantısında verdiği mesajların "güvercin" olarak değerlendirilmesi altın fiyatını yükseltti. Ancak dün açıklanan ABD tarım dışı istihdam verisi sonrası altın fiyatları sert düştü.

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POWELL KONUŞTU ALTIN ZİRVEYE ÇIKTI

Powell'ın bu yıl için faiz indirimi beklemediklerini ifade etmesine karşın piyasaların Fed'in bu yılın ikinci yarısında faiz indirimine gideceği beklentisini satın almaları altın fiyatını Nisan 2022'den bu yana görülen en yüksek seviyeye taşıdı. Ons altın 1972 doların üzerini gördü.

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1969’DAN BU YANA İLK KEZ

Haftanın son işlem gününde ise ABD’den bir başka haber daha geldi. ABD Ocak 2023 tarım dışı istihdam verisi, 517 bin olarak açıklandı. İşsizlik oranı yüzde 3,6 olan tahmine karşı yüzde 3,4′e düştü. Bu, Mayıs 1969′dan bu yana en düşük işsizlik oranı oldu. Raporun ardından ons altın fiyatları 1877 dolara kadar geriledi ve 2022 Haziran başından bu yana en düşük seviyeyi gördü.

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GRAM ALTIN ZİRVEDEN DÖNDÜ

Geçtiğimiz günlerde Powell’ın açıklamalarıyla ons altın rüzgarını arkasına alarak 1.184 liranın üzerine çıkan ve tarihi rekor seviyeyi gören gram altın fiyatları da geriledi. Altın gram fiyatı 9 Ocak sonrası en düşük SEviyeyi gördü.

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“HALÂ ÇOK CAZİP DURUMDA”

Altın fiyatları için yatırımcıların merak ettiği konulara açıklık getiren İbn Haldun Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Murat Turgut, “Doların global anlamdaki değer kaybının yavaş yavaş sonlarına geliyoruz. Faiz artırım sürecinin de sonuna geliyoruz. Tüm bunlar altının şu anda çok cazip olduğunu bize gösterir. Altın fiyatları bundan 2-3 ay önce 1700 dolardı. Şimdi 1900 dolar seviyelerinde. Aslında yüzde 15’lik dolar bazında prim var global piyasalarda” ifadelerini kullandı.

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“YÜZDE 4 DAHA YÜKSELEBİLİR”

Ons altında 2000 dolar seviyelerine çıkış olmasını öngören Doç. Dr. Murat Turgut, “Bu da aşağı yukarı şimdiki seviyelerden yüzde 4’lük yukarı yükselişe takabül eder. Yani altında dolar sabit kalsa bile yüzde 4’lük yükseliş görebiliriz” dedi.

ALTIN İTHALATI YÜZDE 733 ARTTI

2022'de Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası toplam 148 ton altın satın alarak bu alanda dünyada ilk sırada yer aldı. Türkiye'nin dış ticaret açığı ocak ayında 14,3 milyar dolar ile rekor seviyeye yükselirken, en dikkat çeken kalem altın ithalatında oldu. Ticaret Bakanı Mehmet Muş konuya ilişkin, “Son dönemde altın ithalatındaki yükseliş de ithalatımızda yaşanan artışta etkili olmuştur. Ocak ayında toplam altın ithalatı bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 733 artarak 5,1 milyar dolara yükselmiştir" ifadelerini kullandı.

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YATIRIMCILARA ALTIN SERTİFİKASI ÖNERİSİ

Merkez Bankası’nın altın ithalatına vurgu yapan Doç. Dr. Turgut, “Eğer biz fiziki altın talebi yerine Borsa İstanbul’da işlem gören altın sertifikasını talep edersek bu ithalat kalemini azaltmış oluruz. Bunun da cari açığa çok ciddi bir yansıması olur. Ülke olarak hep beraber kazanmış oluruz. Bu yüzden yatırımcılara tavsiyem altın yatırımlarını altın sertifikası üzerine yapmaları. Çünkü altın sertifikasının altından bir farkı yok. Gram altından farklı değil. Yatırımcının bu alternatifi değerlendirmesinde ciddi fayda var. Artık cebinde 100 lirası olan bile Borsa İstanbul’dan altın sertifikası alabiliyor” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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