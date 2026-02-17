FİNANS

'Artık kesinleşti' Emeklinin beklediği zam için en güçlü senaryo belli oldu

Milyonlarca emekli gözünü bayram ikramiyelerine çevirdi. Bayram öncesi emekli bayram ikramiyesinin ne kadar olacağı merakla bekleniyor. Bayram ikramiyeleri için farklı senaryolar konuşulurken özellikle bir rakam 'ağırlıklı' senaryo olarak öne çıkıyor. Peki, 2026 bayram ikramiyesi ne kadar olacak? Bayram ikramiyeleri ne zaman hesaplara yatacak? Zam oranı ne zaman netleşecek? İşte emeklilerin merakla beklediği detaylar...

Hande Dağ

Bayram ikramiyeleri için geri sayım başladı. Her yıl hem Ramazan hem de Kurban Bayramı öncesi yaklaşık 18 milyon emeklinin hesabına yatırılan bayram ikramiyelerinde bu yıl da artış beklentisi var. Peki, bayram ikramiyesi için en güçlü zam senaryosu ne? Ödemeler ne zaman hesaplara geçecek? İşte detaylar...

Milyonlarca emekli, gerçekleşen maaş zamlarının ardından şimdi de bayram ikramiyesini beklemeye başladı. 2018 yılında beri her Ramazan ve Kurban Bayramı öncesi emeklilerin hesabına yatırılan bayram ikramiyesi için zam olup olmayacağı merak ediliyor.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE KADAR OLACAK?

ATV Haber'de yer alan habere göre; mali müşavir Serkan Kumdakçı "Şu anda gözler emekliler için verilecek bayram ikramiyesi rakamına çevrilmiş durumda. Yani emekli bayram ikramiyeleri için takvim işlemeye başladı" dedi. En çok konuşulan senaryoya göre bayram ikramiyelerine yüzde 25 zam geleceği belirtildi. Bu oranda bir artış ihtimalinde bayram ikramiyeleri 5 bin TL'ye çıkabilir. Yani Ramazan ve Kurban Bayramında emeklinin cebine toplam 10.000 TL girebilir.

2018 yılında 1000 TL olarak ödenmeye başlanan bayram ikramiyesi yıllar içinde arttı. 2021'de %10 artışla 1100 TL'ye, 2023 yılında %85 artış oranıyla 2000 TL'ye, 2024'te %50'lik bir artışla 3000 TL'ye, 2025 yılında da %33 artışla 4000 TL'ye yükseltildi. Bu yılsa beklentinin bayram başına 5000 TL olduğu kaydedildi.

KİMLER BAYRAM İKRAMİYESİ ALACAK?

Bayram ikramiyesini yaşlılık, malullük ve ölüm aylığı alanlar, sürekli iş göremezlik geliri ve ölüm geliri alanlarla şehit yakınları, gaziler, güvenlik korucuları, şampiyon sporcular ve sivil terör gazileri de alacak. Dul ve yetim maaşı alanlar da maaş yüzdeleri kadar ikramiye hak edecek.

BAYRAM İKRAMİYESİ NE ZAMAN HESAPLARA YATACAK?

Bayram ikramiyesinin arttırılması için yasal düzenleme gerektiği vurgulanırken düzenlemenin önümüzdeki hafta meclise sunulacak torba teklife eklenmesinin planlandığı aktarıldı. Komisyon ve genel kurul sürecinin ardından Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın onayına sunulacağı belirtildi. Resmi Gazete'de yayımlandıktan sonra da 14 Mart haftası hesaplara yatırılacağı kaydedildi. Kurban Bayramı ikramiyelerinin ise 27 Mayıs öncesi hesaplarda olacağı aktarıldı. Mali müşavir Serkan Kumdakçı "Bağ-Kur emeklilerine, SGK emeklilerine ve emekli sandığı memur emeklilerine T.C. kimlik numaralarına göre sırayla ödemeler yapılıyor" dedi.

"ARTIRILACAĞI ARTIK KESİNLEŞTİ"

A Haber canlı yayınında bayram ikramiyelerini değerlendiren ekonomi gazetecisi Faruk Erdem ise şu ifadeleri kullandı:

"Bayram ikramiyesi 4000 TL şu anda, yani geçen yıl uygulanan. bütün emekliler, dul yetim maaşı alanlar, işte gazi maaşı alanlar, şehit yakınları, şampiyon sporcular... Yani Sosyal Güvenlik Kurumundan maaş alan ya da ödenek alan herkes bayram ikramiyesi alıyor. Ama ağırlık tabii emeklilerde, 17 milyon emeklimiz var. Dosya sayısı olarak söylüyorum içinde dul yetim maaşları da var. Bu hak sahiplerine her Ramazan Bayramı öncesinde ve her Kurban Bayramı öncesinde ikramiye ödeniyor, bir hafta önce. Tabii her yıl da bunun miktarı artırılıyor. Hem enflasyona göre artırılıyor hem emeklilere yapılan zamlara göre artırılıyor. Bu sene de artırılacağı artık kesinleşti. Çünkü önümüzdeki hafta bir torba yasa geliyor Meclis'e. Bu torba yasanın içine yeni ikramiye miktarı da konulacak. İkramiye yasayla olduğu için arttırılmış hali de yasayla çıkmak zorunda. Hani sadece duyuruyla olmuyor. Bir yasal düzenleme gerekiyor. O yüzden de Meclis'ten geçecek. Yani Ramazan ayı içinde ikramiyeler belli olacak.

Şu anda iki rakam var. Ağırlıklı yakın rakam %25 artırımlı 5000 TL ama 5500 TL de konuşuluyor. Tabii burada Sayın Cumhurbaşkanına da muhtemelen sorulacaktır. Onun da talimatı olacaktır. Ama öyle gözüküyor ki şu anda 5000 TL rakamı yakın %25'lik bir arttırım olacak. Toplamda da her iki bayramda emeklilerimize 10 bin TL ödenmiş olacak. Bayramdan önce bu paralar ödeniyor ama dediğim gibi bunun bir yasayla çıkması lazım. Yasa da önümüzdeki hafta Meclis'e bir torba yasanın içinde gelecek"

Anahtar Kelimeler:
Zam Bayram ikramiyesi Emekli bayram ikramiyesi emekli
