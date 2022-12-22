Bekarı, genci, yaşlısı, evlisi... Herkes asgari ücreti bekliyordu net rakamı Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu! Yine 'ara zam' mesajı geldi

Milyonlarca vatandaşın beklediği asgari ücret zammı belli oldu! 2023 asgari ücret zammını Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu. Buna göre yeni asgari ücret net 8.500 TL oldu. Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret açıklaması yaparken ara zam sinyali de verdi! Hatırlanacağı gibi 2022'de de Temmuz ayında asgari ücrete revize yapılmıştı.

CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'DAN ARA ZAM SİNYALİ! ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU...

İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri...

'Sırtında küfe falan olmayanlar atıyorlar şu kadar veririz bu kadar veririz diye çünkü bir sıkıntısı yok at nereye giderse gitsin ama biz hassasız bütün her şeyi düşünmek durumundayız. Bu ayla birlikte enflasyon oranlarının hızla aşağıya düşüşüne şahitlik edeceğiz. Enflasyonu yıl ortasında yüzde 30’lu yıl sonunda yüzde 20’li rakamlara indirmekte kararlıyız.

NET ASGARİ ÜCRET 8.500 TL OLDU!

Çalışanlarımızın gelir ve refah seviyesini arttırmış bir hükümet olarak bundan sonra da hiç kimsenin hakkının zayi olmasına müsaade etmeyiz. Şimdi sizlerle birlikte önümüzdeki yılın asgari ücret rakamını paylaşmak istiyorum. Net asgari ücret 2023 yılında 8 bin 500 lira olarak aramızda mutabık kaldık.

SON DAKİKA: ERDOĞAN'DAN ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM SİNYALİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan,' Gerekirse, beklenmedik tablo oluşursa geçen sene olduğu gibi ara düzenleme yapmaktan kaçınmayız!' ifadelerini kullandı.

