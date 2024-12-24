Asgari ücret birçok kalemi etkiledi! Ödemelerin hepsi arttı; İşsizlik maaşı, GSS primi, BES, stajyer maaşı...

Aylardır kamuoyunda süren asgari ücret maratonu sona erdi. Aralık ayında 3 kez toplanan Asgari Ücret Tespit Komisyonu rakam konuşmadı ancak sürpriz bir 4. toplatıda asgari ücrete yüzde 30 zam duyuruldu. 2025 yılı yeni asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu. Yeni asgari ücretin duyurulmasının ardından birçok kalemde ödemeler ve ücretler değişti. Peki asgari ücretin 22 bin 104 lira olmasının ardından diğer ödemeler nasıl etkilendi?

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR

ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 30 ZAM

Mevcutta 17.002 TL olan net asgari ücret yüzde 30’luk artış sonrası 22 bin 104 TL’ye yükseldi.

En düşük işsizlik maaşı 7.940,33 TL’den 10 bin 332,43 TL’ye yükseldi.

En yüksek işsizlik maaşı 15.880,66 TL’den 20 bin 644,86 TL oldu.

Günlük GSS primi 600,80 TL’den 781,04 TL oldu.

İsteğe bağlı en yüksek sigorta primi 48.006,05 TL’den 62 bin 407.87 TL oldu.

İsteğe bağlı en düşük sigorta primi 6.400,80 TL’den 8 bin 321,04 TL oldu.

En düşük Bağkur primi 5.950,75 TL’den 7 bin 735,98 TL oldu.

BES kesintisi 600,07 TL’den 780.09 TL oldu.

Ev hizmetinde çalışanların aylık prim ödemesi 6.500,81 TL’den 8 bin 451.05 TL oldu.

En düşük günlük askerlik, doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 213,23 TL’den 277.20 TL oldu.

En yüksek günlük askerlik ve doğum, avukatlık stajı, doktora borçlanmaları tutarı 1.600 TL’de 2.080 TL oldu.

Stajyer maaşı 5.100,64 TL’den 6.630,83 oldu.