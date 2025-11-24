FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı

Milyonlarca çalışan asgari ücretin ne kadar olacağını merak ediyor. Yapılan asgari ücret zammı özel sektördeki ortalama ücret zamlarına da yansıyor. Özel sektör çalışanlarının ücreti 2025 yılında asgari ücretin altında arttı. 2025 yılında asgari ücret yüzde 30 oranında artar iken özel sektörde ortalama ücretlerdeki yıllık artış yüzde 27'de kaldı. Özel sektörde ortalama ücretler yılın ilk yarısında yüzde 18, ikinci yarısında yüzde 8 oranında arttı. İşte detaylar...

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı
Cansu Akalp

Gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrildi. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun yeni yılda uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ilk toplantısını gelecek hafta yapması bekleniyor. Ancak, komisyonun yapısının değişip değişmeyeceği, değişecek ise nasıl değişeceği henüz netleşmedi.

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Ergün Atalay, geçen yıl asgari ücret görüşmelerinin sonunda yaptığı açıklamada, adil olmayan bir komisyonda maalesef 50 sene durduklarını belirterek, “Bu saatten sonra adil bir düzenleme yapılmadığı müddetçe bir daha TÜRK – İŞ olarak Asgari Ücret Tespit Komisyonuna katılmayacağız” dedi.

TÜRK –İŞ Başkanlar Kurulu 4 Kasım’da yaptığı toplantıda ise komisyona ilişkin tavrını belirledi. Halen komisyonda işçi, işveren ve hükümet 5’er üye ile temsil ediliyor. İşçi ve işveren temsilcileri arasında görüş birliği sağlanamazsa hükümet temsilcilerinin tavrı belirleyici oluyor. TÜRK – İŞ Başkanlar Kurulunda öne çıkan görüş, “Komisyon 15 değil 11 kişiden oluşsun. Komisyonda bir tarafta 5 işçi temsilcisi, karşısında da 5 kişi yer alsın. Bu 5 kişi hükümet ve işveren temsilcilerinden oluşabilir. Komisyonun başkanlığını da tarafsız bir kişi yapsın. Karar oy çokluğu ile alınsın” şeklinde oldu.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 1

"YÖNETMELİK DEĞİŞMEZSE BİZ KATILMIYORUZ"

TÜRK – İŞ Genel Başkanı Atalay, söz konusu toplantının ardından yaptığı açıklamada ise komisyona katılmama kararlarının hala geçerli olduğunu vurguladı. Atalay, “Yönetmelik değişmezse biz aynı noktadayız. Biz katılmıyoruz ama asgari ücretlilerin problemini, sorunlarını her gün söylemeye devam ederiz. Bir an evvel yönetmelik değişirse gene Başkanlar Kurulunu toplarız. Kurulun alacağı karara göre hareket ederiz. O masada işçinin dediğinin olacağı bir tablo olursa adil bir tablo olur. Formül ne, adil bir yapı. Yani burada 5 kişi işveren var, 5 kişi biz varız, 5 kişi hükümet var. Komisyonda 5 kişi işveren, 5 kişi bizden olur. Bir de tarafsız birisi olur” dedi.

YENİ ASGARİ ÜCRET NE OLACAK?

Habertürk'ten Ahmet Kıvanç'ın yazısına göre; Yeni yılda uygulanacak asgari ücret zammının ne olacağına ilişkin çeşitli tahminler bulunuyor. Brüt asgari ücret yüzde 20 zamla 31.206,60 TL, yüzde 25 zamla 32.506,88 TL, yüzde 30 zamla da 33.807,15 TL olacak. Net asgari ücret ise söz konusu zam oranlarına göre sırasıyla 26.525,60 TL, 27.630,84 TL veya 28.736,07 TL olacak.

ÖZEL SEKTÖRDE ÜCRET ZAMMI ASGARİ ÜCRET ZAMMININ ALTINDA KALDI

Gözler yeni yılda uygulanacak asgari ücrete çevrilmişken, 2025 yılında yapılan asgari ücret zammının özel sektördeki ortalama ücret zamlarına nasıl yansıdığını merak ettik. Karşılaştırmayı özel sektörle sınırlı tutmamızın sebebi bu yıl kamu işçilerinin toplu iş sözleşmelerinin yenilenmiş olması nedeniyle kamu işçileri açısından sağlıklı karşılaştırma yapma imkânının bulunmamasıdır.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 2

Asgari ücrete 2025 yılında yüzde 25 oranında zam yapıldı. Brüt asgari ücret 20.002,50 TL’den 26.005,50 TL’ye yükseltildi. Sosyal Güvenlik Kurumuna bildirilen prime esas kazançlara baktığımızda özel sektörde 2024 Aralık ayında 37.523 TL olan ortalama brüt ücretlerin bu yılın şubat ayında 44.247 TL’ye çıktığı görülüyor. Aralık ayına göre şubat ayındaki artış yüzde 18 oldu.

Ağustos ayında ise özel sektördeki ortalama ücretler yüzde 8 oranında artışla 47.677 TL oldu. Ağustos ayı itibarıyla geçen yılın aralık ayına göre artış ise yüzde 27’de kaldı. Özel sektördeki ortalama ücret zamları asgari ücret zammının 3 puan altında gerçekleşti.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 3

ÜCRET ZAMMINDA 2024’TEKİ İVME KORUNAMADI

Asgari ücret 2024 yılında bir önceki yıla göre yüzde 49,11 oranında artmış ve bu yıl olduğu gibi temmuz ayında ara zam yapılmamıştı. Buna karşılık ağustos ayı itibarıyla 2024 yılında kamu ve özel sektördeki ortalama ücretler 2023 aralık ayına göre yüzde 58,18 oranında artmıştı. Ortalama ücretlerdeki zam oranı asgari ücret zammının 9 puan üzerine çıktı.

Mynet Anket Özel Sektörde Ücret Artışlarını Nasıl Değerlendiriyorsunuz?
Ankete Katılım Sayısı SEN DE KATIL
Anketi Göster
Adil değil, ücret artışları yeterli değil
Asgari ücret zammı yeterli, özel sektörde de artış bekliyorum
Özel sektörde ücretlerin artması için daha fazla desteklenmeliyiz
Her iki taraf da değişiklik yapmalı, denge sağlanmalı
Bu anket 10 saat 57 dakika sonra sonlanacaktır.
Tüm Anketler

Geçen yıl kaydedilen bu gelişme sayesinde ortalama ücretlerin asgari ücrete oranı 2023 yılında 1,71 iken 2024 yılında 1,88’e çıkmıştı. 2025 yılında ise ortalama ücretin asgari ücrete oranı 5 puan düşerek 1,83’e geriledi.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 4

ORTALAMA ÜCRETİN DÜŞÜK OLDUĞU SEKTÖRLERDE YÜZDE 30 DOLAYINDA ZAM

SGK’nın verilerine göre, ortalama ücretin asgari ücret veya buna yakın düzeylerde olduğu sektörlerde işçi ücretlerine bu yıl yüzde 30 dolayında zam yapıldı. Söz konuşu sektörlerde zammın daha çok yılın ilk yarısında yapıldığı, ikinci yarıdaki zammın ise çok düşük oranlarda kaldığı görülüyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 5

Ortalama ücretlerin asgari ücretin 1,5 kat ve daha fazla üzerinde olduğu sektörlerde ise zammın ocak ve temmuz aylarına yayıldığı, birçok sektörde iki dönemdeki toplam artışların yüzde 30’un hayli altında kaldığı gözleniyor.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 6

Örneğin posta ve kurye faaliyetleri sektöründe iki dönemdeki toplam zam oranı yüzde 5’te, depolama ve taşımacılık için destekleyici faaliyetler sektöründe yüzde 13’te, bina dışı yapıların inşaatı sektöründe yüzde 17’de kaldı.

Milyonlarca çalışanı ilgilendiriyor! Özel sektörde ücret zammı asgarinin altında kaldı 7

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Borsa İstanbul 24 Kasım 2025 PazartesiBorsa İstanbul 24 Kasım 2025 Pazartesi
24 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları24 Kasım Pazartesi gününden ekonominin öne çıkan başlıkları

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret para Özel sektör maaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

İstanbul'da gökyüzünde görüldü! O anlar gündem oldu

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Kılıçdaroğlu'nun videosundan sonra dikkat çeken sözler

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

Fenerbahçe derbi öncesi hata yapmadı!

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

'Seks sembolü' imajına isyan etti! "Yüzüm, bedenim…"

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Canlı yayında asgari ücret tahminini açıkladı! Refah payına dikkat çekti

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

Borsada 73 milyonluk vurgun! Manipülatör ve holding patronu hakim karşısına çıkacak

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.