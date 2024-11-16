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Asgari ücret için bir mesaj da Bakan Şimşek’ten geldi! Enflasyona dikkat çekti…

16.11.2024 08:08
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2025 asgari ücret zammı ile ilgili Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten önemli bir mesaj verdi. Asgari ücretin komisyon kararıyla belirleneceğine dikkat çeken Şimşek "Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı hiçbir şekilde enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz" dedi. Öte yandan Şimşek enflasyonun düşüşü ve Kur Korumalı Mevduat sisteminden çıkış ile ilgili de konuştu.

Asgari ücret için bir mesaj da Bakan Şimşek’ten geldi! Enflasyona dikkat çekti…

2025 yılı öncesinde milyonlarca çalışan asgari ücret için yapılacak zam miktarını merak etmeye başladı. Asgari ücret 2025 zammı için Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’ten de bir açıklama geldi. TBMM’de gerçekleştirilen bütçe görüşmeleri sırasında milletvekillerinin sorularını yanıtlayan Bakan Şimşek asgari ücret içinde kritik bir mesaj verdi.

ASGARİ ÜCRET ARTIŞI NASIL OLACAK?

Bakan Şimşek, yeni asgari ücretin belirlenmesi sürecine ilişkin “Asgari ücret bir komisyon sonucunda belli oluyor. Benim bu konuda bir yorum yapmam doğru olmaz. Çalışanlarımızı enflasyona hiçbir zaman ezdirmeyeceğiz.” ifadelerini kullandı.

"ENFLASYONA ENGEL OLMAK İÇİN GEREKLİ TEDBİRLERİ ALACAĞIZ"

Şimşek, enflasyonu kalıcı olarak düşürmek için gerekli tedbirleri alacaklarını belirterek, “Enflasyonu öngördüğümüzün üstünde bir düşüş seviyesine ulaştırmak için kararlıyız.” dedi.

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"KKM’DEN ÇIKIŞ YAKIN"

Kur korumalı mevduat (KKM) sisteminden çıkışın yakında gerçekleşeceğini açıklayan Şimşek, KKM hesaplarının önemli ölçüde azaldığını belirtti. Şimşek, “144 milyar dolarla zirve yapan Kur Korumalı Mevduat, şu anda 40 milyar doların altına indi. Büyük ihtimalle KKM’den çıkış yakın.” şeklinde konuştu.

"HİÇBİR ŞİRKETİN VERGİ BORCUNU SİLMEDİM"

Vergi borçlarının silindiği yönündeki iddialara da değinen Şimşek, “Hiçbir zaman hiçbir şirketin vergi borcunu asla silmedim, çünkü böyle bir yetkim yok.” ifadelerini kullandı. Ayrıca, Demirören Grubu ile ilgili tartışmalara açıklık getirerek, “Demirören Grubu bütün ödemelerini düzenli yapıyor.” dedi.

Bakan Şimşek, Tip1 ile ilgili yaşanan sorunlara da değinerek, “Bu konuyu ele alacağız ve en kısa süre içinde imkanlarımız çerçevesinde çözüm üreteceğiz.” açıklamasını yaptı.

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Bu içerik Taner Şahin tarafından yayına alınmıştır

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