Asgari ücret için "bu rakamı geçmeyecek” diyerek açıkladı! Geçen sene nokta atışı yapmıştı

Milyonlarca çalışanın gözü kulağı 2026 asgari ücret zammında. Milyonlar Ocak 2026'da hesaplarına yatacak yeni zamlı maaşlarını merak ederken "2026 asgari ücret kaç TL olacak? Kaç para zam gelecek?" sorularına yanıt arıyor. Ocak ayına kısa bir süre kala SGK uzmanlarından sık sık tahminler gelirken, geçen seneki asgari ücret zammını doğru tahmin eden SGK uzmanı İsa Karakaş, en düşük ve en yüksek asgari ücret zam oranlarına ilişkin kulis bilgilerini paylaştı. İşte detaylar...

Cansu Akalp

Asgari ücret ne kadar olacak? Asgari ücret zammı milyonlarca çalışanı ve doğrudan da birçok vatandaşın gelirini etkiliyor. Ocak 2026 tarihene kısa bir zaman kala asgari ücrete yapılacak zam oranı daha da merak ediliyor. Asgari ücret zammı için çok sayıda tahmin ortaya atılırken geçen seneki asgari ücret zammını doğru tahmin eden ve kulis bilgileriyle vatandaşları bilgilendiren İsa Karakaş, bu sefer asgari ücret zammına ilişkin Ankara'dan kulis bilgilerini TGRT Haber'de açıkladı.

2026 ASGARİ ÜCRET ZAMMI NE KADAR OLACAK?

Geçtiğimiz senelerde yapılan zamları nokta atışı yaptığını hatırlatan Karakaş, ekonomi yönetiminin, asgari ücret zammı için daha önce enflasyonla orantılı bir artış olan yüzde 20'lik bir zammı ön gördüğünü, fakat son süreçte yumuşatıldığını ifade ederek "En az yüzde 25 oranında bir artış bekleniyor. En yüksek ise yüzde 30 oranında artış söz konusu" dedi.

Asgari ücret için "bu rakamı geçmeyecek” diyerek açıkladı! Geçen sene nokta atışı yapmıştı 1

ASGARİ ÜCRET EN DÜŞÜK NE KADAR OLACAK?

Tahmin edilen artış oranlarıyla asgari ücretin ne kadar olacağı sorusuna da yanıt veren Karakaş, "Yeni artışla birlikte yeni asgari ücret net 22 bin 104 TL'den en az 27 bin TL, en yüksek 28 bin - 28 bin 500 TL civarında olacak" ifadelerini kullandı.

"29 BİN TL'Yİ AŞMAYACAK"

Asgari ücretin 29 bin TL bandına yaklaşabileceğini ama kesinlikle 29 bin TL'yi geçmeyeceğinin altını çizen İsa Karakaş, "29 bin TL'yi bulmaz ama en az 27 bin TL olur" şeklinde konuştu.

18 Ekim 2025
18 Ekim 2025

