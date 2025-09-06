Asgari ücret için rakam verdi! 2025 zammını bilmişti 'En üst sınırı söylüyorum' En düşük emekli aylığı için 'Ona ulaşmaz bile...'

Asgari ücret ne kadar olacak? Özel sektörün maaş zammını belirleyen asgari ücrete Ocaka ayında zam gelecek olmasına rağmen şimdiden konuşulmaya başlandı. Yılın ikinci yarısının başlaması ve Eylül ayına girilmesi ile beraber gündem tekrar maaşlar oldu. Memur ve emekli Temmuz ayında maaş zammını cebine koymuş ancak asgari ücretli ara zam almamıştı.

Ara zammın gelmemesinin ardından gözünü Ocak ayında çeviren asgari ücretli 2025 yılı için yüzde 30 zam almıştı. Peki, 2026'da asgari ücret ne kadar olacak? Tüm merakları dindirecek sorunun cevabını ise SGK Uzmanı Özgür Erdursun verdi. Erdursun, SZC TV'ye yaptığı açıklamada asgari ücretin ne kadar olacağını söyledi.





ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK?

Zam sürecinin nasıl işleyebileceğine dair de fikirlerini paylaşan Erdursun, şunları söyledi:



"Bu yıl yüzde 30 artış yaptı. Bizim enflasyon hedefimiz yüzde 30 dedi ve yüzde 30'u Ocak ayında asgari ücretlere uyguladı. Yıl sonunda da büyük ihtimalle yüzde 30 civarında yüzde 28 yüzde 30 enflasyon çıkacak ve hükümet yetkilileri diyecek ki, 'biz enflasyonu bakın size ezdirmedik. Ocak 2025'te aylığınıza yapmış olduğumuz artış doğrultusunda bir enflasyon çıktı' denilecek. 2026 yılındaki hedef yüzde 12'lerde. Bu hedef doğrultusunda da artış yapabilirler. Ama ben bir miktar daha fazla olacağını düşünerek maksimum yüzde 20'leri söylüyorum. Bakın daha azı olabilir. Yani 25.000 liralarda da kalabilir"

Erdursun, asgari ücrete en fazla yüzde 20 olduğunu söyledi ve bu oranın altında da gelebileceğini söyledi. Erdursun, "Asgari ücretin en fazla 26 bin 500 lira seviyesinde kalacağını düşünüyorum. Daha az da olabilir ama ben en üst sınırı söylüyorum" dedi.



ALIM GÜCÜ 5 BİN LİRAYA YAKIN DÜŞTÜ

Asgari ücrete geçtiğimiz yıl yüzde 30 zam geldiğini hatırlayan Erdursun, alım gücü hakkında şu ifadeleri kullandı:



"Sadece 8 ayda asgari ücretin alım gücü 4 bin 752 TL düştü. Şu anda alım gücü değeri 17 bin 351 lira olarak karşımıza çıkıyor. Ocak ayında tekrar bir artış yapılıyor ama alım gücü değerini maalesef koruyamıyoruz"



"HÜKÜMET GERİ ALACAK"

En düşük emekli aylığı için de rakam veren Erdursun, cümlelerini şu şekilde tamamladı:





"En düşük emekli aylığı da 19 bin liraya ulaşmaz diye düşünüyorum. Ortalama emekli aylıkları da Türkiye'de 20 bin lirayı bulmaz diye düşünüyorum. Memur ve memur emeklerinde artış biraz daha fazla olacak. SSK ve Bağkurlarda biraz daha düşük artış olacak. 2026 yılının Temmuz ayına geldiğimizde de memur ve memur emeklilerinin bu sefer artış oranı düşecek. Memur ve memur emeklerine önden peşine olarak veriliyor artış. Biraz yüksek gibi gözüküyor ama Temmuz ayı gelindiğinde o fazladan verileni Temmuz ayında geri alacak hükümet. Bu nedenle neden memurların yüksek, memur emeklerinin yüksek, SSK ve bağkurlar düşük diye düşünülmesin"