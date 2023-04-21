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Asgari ücret ile çalışmaya devam edecek EYT’liye 638 liralık ek! SGK uzmanı detayları anlattı: SGK’da o şart aranıyor…

21.04.2023 10:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

EYT ile emekli olanların bir kısmı ilk maaşını almış durumda. Ancak bir yandan EYT’den yararlanıp çalışmaya devam edenler var. İşe devam edeçalışanlar için işverene yüzde 5’lik prim desteği sağlanacak. Konuya ilişkin merak edilenleri tektek açıklayan SGK Uzmanı Özgür Kaya, asgari ücret ile çalışan bir kişi için destek miktarının 638 lira olacağını dile getirdi. İşte işverene prim desteği haberinin ayrıntıları…

Asgari ücret ile çalışmaya devam edecek EYT’liye 638 liralık ek! SGK uzmanı detayları anlattı: SGK’da o şart aranıyor…

EYT yasası kapsamında emekli olup bir yandan da çalışamaya devam eden işçiler için işverene prim desteği sağlanıyor. Emekli olan EYT'lilerin en son çalıştıkları özel sektör işyerinde, işten ayrıldıkları tarihi takip eden 30 gün içerisinde sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamaları halinde sosyal güvenlik primi işveren hissesinin 5 puanlık kısmına isabet eden tutar Hazine tarafından karşılanıyor. Destek asgari ücret için en az 638 liradan başlıyor. Şu ana kadar teşvikten yararlananların sayısı ise 12 milyonu aşmış durumda.

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SGK’YA BORÇLU OLMAMA ŞARTI

Teşvik programındaki detaylara ilişkin CNN Türk’e açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Kaya konu ile ilgili şu ifadeleri kullandı:

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“EYT kapsamında emekli olacak vatandaşlarımıza emekli olduklarında onları çalıştıran iş verenlere bir prim teşviki söz konusu olacak. Her zaman olduğu gibi bizim Sosyal Güvenlik Kurumu içerisindeki prim borçlarından yararlanmamızın en önemli koşulu Sosyal Güvenlik Kurumu’na sigorta prim borcumuzun olmaması gerekiyor ya da yapılandırılmış olması gerekiyor. Bu maddelerden en önemlisi kayıt dışı çalıştırmaması gerekiyor. İşverenin yoksa bu teşviklerden yararlanamıyor.”

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“Tekrar aynı yerde kişiyle çalışmaya devam eden iş verenden 30 gün içinde işe giriş bildirgesini yani ben a iş yerinde çalışıyorum ve EYT kapsamında emekli oldum. Emekli işe giriş bildirgesini işveren Sosyal Güvenlik Kurumuna gönderdiğinde bu teşvikten yararlanabilir.”

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ASGARİ ÜCRETLİYE 638 LİRALIK EK

Asgari ücretli işçiden yüzde 15 oranında sosyal güvenlik primi ve işsizlik sigortası primi kesiliyor. Böylece 10 bin 8 lira olan brüt ücretten 1.501 lira 20 kuruş prim kesintisi yapıldıktan sonra işçiye net 8.506,80 lira ödeniyor. Bu işçi emekli olup aynı brüt ücretle çalışmaya devam ettiğinde yüzde 15 yerine yüzde 7.5 sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesintisi yapılacak. Aylık prim kesintisi bin 501 lira 20 kuruştan 750,60 liraya düşecek. Bu tutardan da 112,59 lira gelir vergisi kesilecek. İşçinin eline 9.144,81 lira net ücret geçecek. Yani brüt 10.008 lira asgari ücretle çalışanın net ücreti emeklilik öncesi 8.506 lira iken, emeklilik sonrası 9.144 lira olacak. İşçinin net ücreti 638,1 lira artacak.

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Özgür Kaya bu rakamın asgari ücret tutarında olduğuna dikkat çekerek, “Çalıştırdığınız personelin maaşı ne kadar yüksek ise bu rakam 1500-1600 liraya kadar yükselmesi söz konusudur” şeklinde değerlendirmede bulundu.


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