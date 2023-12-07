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Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?

07.12.2023 06:23 | Son Güncelleme:
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Asgari ücretin çalışanlara ödenen kısmına net tutar adı verilir. Bu ücretin her sene yapılan zamlara göre açıklanan kesintisiz tutarı ise brüt olarak nitelendirilir. Yani asgari ücretin işverenlere olan maliyeti hesaplanırken brüt tutar temel alınır. Ardından bu brüt tutara SGK primi ve işsizlik sigortası gibi diğer ödeme giderleri eklenerek asgari ücretin işveren maliyeti saptanır. Peki, asgari ücretin güncel işveren maliyeti kaç TL?

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?

Çalışan bireylere işverenler tarafından ödenmesi gereken minimum hizmet tutarı asgari ücret olarak adlandırılır. Bu ücretin brüt ve net tutarı ile işveren maliyeti ise her sene değişkenlik gösterir. Asgari ücretin brüt ve net tutarı ile işveren maliyetinin belirlenmesi sırasında enflasyon ve temel ihtiyaçlara yönelik giderler gibi unsurlar dikkate alınır. Asgari ücret işveren maliyetinin hesaplanmasında ise brüt tutara SGK primi ile işsizlik sigortası gibi giderlerin eklendiği söylenebilir.

Asgari ücret nedir? Asgari ücret nedir?

Asgari ücret işveren maliyeti nedir?

Asgari ücret her bir tam zamanlı çalışana ödenmesi gereken minimum hizmet tutarını temsil eder. Dolayısıyla bu ücretin her sene belirli unsurlara göre güncellendiği ve brüt ile net olmak üzere iki ayrı şekilde hesaplandığı söylenmelidir. Buna ek olarak asgari ücret brüt tutarının bilinmesi sayesinde bu ödemenin işveren maliyeti de kolaylıkla hesaplanabilir. Çünkü asgari ücretin işveren maliyetinin hesaplanmasında aşağıdaki gibi detaylar dikkate alınır:

  • Asgari ücretin çalışanlara ödenen kısmına net tutar denilir.
  • Çalışanlara yapılan bu ödemenin brüt tutarı ise her sene enflasyon ve temel ihtiyaçlara yönelik giderlere göre belirlenen tutarı temsil eder.
  • Asgari ücretin işverenler için maliyeti hesaplanırken de brüt tutara SGK primi ve işsizlik sigortası gibi ücretler eklenir.
Asgari ücret günlük ne kadar? Asgari ücret günlük ne kadar?

Asgari ücret işveren maliyeti ne kadar?

2023 yılında asgari ücretin işveren maliyetinin kaç TL olduğunun açıklanması için ilk olarak bu tutarın brüt ve net haline değinilmesi gerekir. Yani 2023 senesinin ikinci kısmında yapılan zamla birlikte asgari ücretin net tutarının 11.402 TL olduğu hatırlatılmalıdır. Bu bağlamda güncel asgari ücretin brüt tutarının ise 13.414,5 Türk Lirası olarak belirlendiği söylenebilir. Yani "Asgari ücret brüt ne kadar?" diyenlere 13,414,5 TL yanıtı aktarılarak bu ücretin işverenlere maliyetinin SGK primi ve işsizlik sigortası eklendiği zaman ne kadar olduğu şu şekilde açıklanabilir:

  • Güncel SGK primi 2.079,25 TL olarak bilinir.
  • 2023 senesinin ikinci kısmı için işsizlik sigortası ücretinin 268,29 TL olarak açıklandığı görülür.
  • Bu eklentilerin toplamda 2.347,54 TL yaptığı söylenebilir.
  • Sıralanan bu kalemler de dikkate alındığı zaman asgari ücret işveren maliyetinin 2023 senesinin ikinci yarısı için 15.762,4 TL olarak belirlendiği açıklanabilir.
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