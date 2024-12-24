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Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal muhabire bağlandı, rakam ortaya çıktı: 'Yüzde 45 olacak'

Cansu Akalp Cansu Akalp Mynet Haber / İçerik Editörü
24.12.2024 20:02
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Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında 4'üncü toplantısını yapıyor. Asgari ücret için son viraja girildi. Milyonlarca kişi asgari ücreti merak ediyor. Oranlar merak edilirken Fatih Portakal'dan oran açıklaması geldi. İşte detaylar...

Asgari ücret ne kadar olacak? Fatih Portakal muhabire bağlandı, rakam ortaya çıktı: 'Yüzde 45 olacak'

Son dakika haberi: Asgari Ücret Tespit Komisyonu 4. toplantısını Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlğı'nın ev sahipliğinde yapılacak! 2025 yılının asgari ücret zammını belirlemek için son viraja girildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, toplantının perşembe ya da cuma günü yapılacağını söylemişti. Ancak Asgari Ücret Tespit Komisyonu sürpriz bir şekilde bugün toplanıyor.

Fatih Portakal asgari ücret toplantısının bugüne alınmasıyla ilgili konuştu. Portakal, "Asgari ücret toplantısı neden bugüne alındı onu bilmek değil ama neden bugüne alındı onu açıklayabilirim size sanırım. Bir sürpriz oran hakkında size bir şey diyemem ama bugün akşam saatlerinde bu toplantının sonrasında asgari ücreti öğrenebiliriz. Zam oranını da kaç lira olacağını da öğrenebiliriz. Artık bu son toplantı.

ERDOĞAN'IN ETKİSİ OLMUŞTUR!

Burada önümüzde iki şık var birincisi ya bugün öğreniriz bu sürpriz bir toplantıydı ya da oran çok iyiyse yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan’a bırakılır Erdoğan toplantıda açıklayabilir. Ancak yarına bırakılmayacağını düşünüyorum. İhtimal var yüzde 10’da olsa ama olma ihtimali yüksek değil. Büyük bir ihtimalle bu akşamki toplantının sonrasında biz asgari ücretin ne kadar olacağını duyma ihtimali yüksek diye düşünüyorum. Çünkü Perşembe ya da Cuma günü deniyordu bugün çekildi.

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Erdoğan’ın etkisi olmuş mu diye bir soru da aklınıza gelebilir. Bence olmuştur. Artık bunu sürüncemede bırakmayın yeter insanlar bunu bir senedir merak ediyorlar çünkü 17 bin 2 liraya insanlar açlık sınırının da altında yaşıyorlar maalesef. Lütufta yapmıyorsunuz insanlara sadece hak ettikleri parayı vereceksiniz." dedi.

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ORAN VERİLDİ!

Sözcü muhabiri Emre Sercan İke ise Çalışma Sosyal Güvenlik Bakanlığı önünden bilgileri aktardı. "Asgari ücret saatler içinde açıklanabilir. Bugün bir rakam belirlenecek. Bugün bir rakam açıklanacak. Yarın AK Parti grup toplantısı var yarın bu rakam revize de edilebilir.Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın vereceği mesajlar önemli." diye konuştu.

Fatih Portakal'ın oran ne olacak duyum aldın mı sorusuna ise muhabirin yanıtı %45 oldu.

YÜZDE 45'LİK ORAN!

Sözcü muhabiri Emre Sercan İke, "Yüzde 45'lik bir oran dillendirildi. Mehmet Şimşek'in söylediği oranda %45'ti. Bu da 24.652 TL gibi bir rakama tekabül ediyor. Bu daha olası duruyor." dedi.

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