Son dakika haberi... Asgari ücrette kritik toplantı! Komisyon 4.'üncü kez bir araya geliyor

2024'ün son günlerinde Türkiye'nin en önemli gündem başlığı asgari ücrette yapılacak zam oranı oldu. Milyonlarca kişi buradan çıkacak haberi beklerken, 3 kere bir araya gelen asgari ücret tespit komisyonu herhangi bir rakam vermemişti.

TÜRK-İŞ'İN BEKLENTİSİ 29 BİN 583 LİRA

Bu durum tepkilere de neden olurken TÜRK-İŞ üçüncü toplantının ardından beklentilerini açıklamıştı. TÜRK-İŞ tarafından yapılan açıklamada, asgari ücret talebi 29 bin 583 lira olarak belirtildi.

BAKAN IŞIKHAN O GÜNLERİ İŞARET ETMİŞTİ

Bu açıklamanın ardından gözler yılın son haftasına çevrilmişti. Dün Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yaptığı açıklamada asgari ücretin bu hafta belli olacağını ve komisyonun perşembe ya da cuma günü bir araya geleceğini belirtmişti.

ASGARİ ÜCRETTE KRİTİK DÖNEMEÇ! DÖRDÜNCÜ TOPLANTI BUGÜN YAPILIYOR

Bakan Işıkhan'ın açıklamalarından sonra gözler haftanın son günlerine çevrilirken gelen son dakika bilgisi tüm hesapları değiştirdi. Komisyon bugün dördüncü toplantısını gerçekleştirecek.

BAKAN IŞIKHAN AÇIKLAMA YAPACAK

Bakan Işıkhan'ın bu toplantının ardından bir açıklama yapması bekleniyor.