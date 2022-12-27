Asgari ücret masasından kalkmıştı! TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, "Her yıl bir maaş gidiyor" diyerek duyurdu

Asgari ücrette 2023 yılı için rakam geçtiğimiz günlerde netleşmişti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, asgari ücrete yüzde 54'ün üzerinde zam yapıldığını ve net rakamın 8.506 liraya yükseltildiğini duyurmuştu. Asgari ücret pazarlığında ise TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay'ın açıklamaları ses getirmişti. 9 bin liranın altındaki rakamı kabul etmeyeceklerini ve masaya oturmayacaklarını ifade eden Atalay'a bazı işçi derneklerinden tepki gelmişti.

Asgari ücret belirlenirken masaya oturmayı reddeden TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay, Habertürk ekranlarında gazeteci Fatih Altaylı'nın programına konuk oldu.

Ergün Atalay, asgari ücret pazarlıklarında yaşananları anlattı.

Atalay'ın açıklamalarından satır başları:

"Sayın Bakanı o akşam dinledim. Daha sonra canlı yayında bir daha dinledim. Ne benim ne benim arkadaşlarımın arasında 8 bin lira mevzu oldu. Ben komisyonu 6 kez topladım, yönetimle her gün beraber olduk. Sayın Bakanımız ayın 20'sinde beni bakanlığa davet etti. Sayın Bakan ve TİSK Başkanı oradaydı. Sayın Bakan'a TÜRK-İŞ'in talebinin 9 bin lira olduğunu, bu rakamın altında olursa masada olmayacağımızı ifade ettim. Sonra sayın Bakanın televizyonda konuşması oldu. Ben bu 8 bin lira meselesini kimin konuştuğunu bilmiyorum. Bu meselenin konuşulacak tarafı yok.

40 senedir Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nda TÜRK-İŞ var. Benim orada en iyi uzmanlarım var. Bu işi Türkiye'de en iyi TÜRK-İŞ biliyor. Burada TÜRK-İŞ rakam söyler, yakın bir ücreti imzalarız. Ben ayın 1'ine kadar asgari ücretle ilgili bir şey konuşmadım. 4 aydır siyasiler konuşuyordu asgari ücreti, isim vermeye gerek yok. Her yerde ifade ediyorum, 'Asgari ücreti konuştuğumuz zaman ev kiralarına, marketlerine zam geliyor. Bunu konuşma zamanı aralık ayı başıdır.' dedim. 'Ayın 1'inde 'TÜRK-İŞ pazarlığı açlık sınırının üstünü konuşacağız.' dedim. Gıda enflasyonu yüzde 138 oldu. Komisyonu tespit ettik. Ayın 1'inden sonra basın toplantısı yaptık. Dedim ki, 'Açlık sınırının üstünü konuşacağız.'

"BEN 15 BİN DEYİP DE 9 BİNE İMZA ATMAM"

Semt pazarları var, 1000 liraya ceket vardır, 200 liraya alırsın. Biz öyle pazarlık yapmayız. Ben TÜRK-İŞ Başkanlar Kurulu'na sorarak yaptım. 9 bin lirayı ifade ettim. Benim ne söyleyeceğimi siyasetçilerin tamamı ve sayın bakan da bilir. 1 milyon 300 bin işçim var benim. Ben 15 bin deyip de 9 bine imza atmam. Ben 9 bin lira dedim. Bunu sayın Bakan biliyor, Türkiye'de herkes biliyor, Allah biliyor, kul biliyor. Kamuoyunun razı olacağı rakam 9 bindi. O masada asgari ücretli otursun, biz oturmayalım. Kanun diyor ki, en yüksek işçisi olan orada temsil edecek. Benim temsil etmekle ne menfaatim oluyor. Sendikanın olduğu yerde asgari ücret olmaz, ikramiye, çocuk parası, yol yardımı, bayram parası olur. Ben orada asgari ücreti temsil etmekten memnun değilim. Biz konunun önünde oluyoruz, bedeli yine biz ödüyoruz. Ben ekmek arası patates yiyenlerin, 100 gram kıyma alanların başkanıyım. İsteyip de alamıyorsam boş boş konuşmanın ne anlamı var.

'Ben 9 bin lira diyorum, veriyorsanız masaya çağırın, aksi takdirde devlet başkanının yanına oturmam yakışık almaz' dedim. Geçmişte DİSK ve HAK-İŞ Başkanı ile asgari ücret konuşuyordum. HAK-İŞ Başkanı ile konuşmaya gerek duymadım; çünkü 'Bunlar 28 Şubat'çı dedi.' Dedim ki 'Bu lafını geri al.' TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay köşeli adamdır. 40 senedir böyle yapıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, Yüksek Hakem Kurulu 12 Eylül'den kalan bir komisyon. YHK adil değil, kalkmasını istiyorum.

"KAYIT DIŞINI ÇÖZDÜĞÜMÜZDE ÖRGÜTLENMEYİ DE ÇÖZERİZ"

Bir vilayetimizde 100 kişi çalışanı olan ayakkabı fabrikası vardı. Patron 'asgari ücret, yol parası, yemek veriyorum. Bana maliyeti 250 bin lira. Yan tarafta 100 kişi Suriyeli çalıştırıyor kayıt dışı, maliyeti 125 bin lira.' diyor. Kayıt dışını çözdüğümüzde örgütlenmeyi de çözeriz. Örgütlenmenin olduğu yerde asgari ücret yok, çocuk parası, ikramiye, yol parası, yemek parası var. Örgütlenenleri kapının önüne koyuyorlar. İktidar ve muhalefet olsun mutlaka örgütlenmeyi ve vergiyi çözecekler, aksi halde her yıl 1 maaş gidiyor."





