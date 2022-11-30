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"Rakam tespitimiz..." Asgari ücret toplantısına kısa bir süre kala "3 talebimiz var" diyerek duyurdu

30.11.2022 18:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücret görüşmelerinden çıkacak sonuç ve 2023 asgari ücretin ne kadar olacağını herkes merak ediyor. Vatandaşlar bir an önce net rakam duymayı beklerken 7700 TL’den 8250 TL’ye kadar pek çok tahmin dillendiriliyor. Asgari ücret için konuşulan rakamlar arasında 10 bin TL bile var. Kısa bir süre sonra başlayacak görüşmelerden nasıl bir sonuç çıkacağı belirsizliğini korurken Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan asgari ücretle ilgili 3 taleplerini açıkladı ve “Bir rakam tespitimiz olacak” dedi.

"Rakam tespitimiz..." Asgari ücret toplantısına kısa bir süre kala "3 talebimiz var" diyerek duyurdu

Yeni yıla kısa bir süre kala bu sene de asgari ücret görüşmeleri gündemin en önemli konularından bir tanesi haline geldi. Asgari ücret ne kadar olacak sorusunun yanıtı henüz belirsizliğini korurken asgari ücrete yüzde 40 zam ya da yüzde 50 zam halinde yeni asgari ücretin ne kadar olacağına dair araştırmalar da yapılıyor. 7700 TL'den 10 bin TL'ye kadar pek çok tahmin dile getirilirken bir süredir pek çok isim yüzde 50 zam ile asgari ücretin 8250 TL olabileceğine işaret ediyor. Net rakam, asgari ücret toplantılarının ardından belirleneceği için bu süreçte yapılan açıklamalar da dikkatle takip ediliyor. Son olarak Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan da, Ankara’da bir otelde gerçekleştirilen ödül töreni ardından asgari ücret gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"GÖRÜŞLERİMİZE BAŞVURACAKLAR"

Burada yaptığı konuşmada asgari ücrete gelen yeni düzenlemeyle ilgili konuşan Arslan, “Asgari ücret tespit komisyonu Aralık ayında toplanacak. Bakan da Perşembe günü asgari ücret komisyonu resmi muhataplarıyla bir toplantı gerçekleştirecek. Bakanla yaptığımız değerlendirmede komisyona davet edilmezse başka konfederasyonlarla da görüşmeler yapacağını ifade etti. Temmuz ayındaki asgari ücretin belirlenmesinde biz komisyonda olmadığımız halde bizi davet ederek asgari ücretle ilgili beklentilerini, önerilerini, düşüncelerin ve değerlendirmelerini almıştı. Dün yaptığımız görüşmede önümüzdeki günlerde yine asgari ücretle ilgili görüşlerimize başvuracağını ifade ettiler” diye konuştu.

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"BİR RAKAM TESPİTİMİZ OLACAK"

Asgari ücret belirlenirken özel sektörde ağırlıklı çalışanların olduğunun farkında olunması gerektiğini ifade eden Arslan, bir ailenin yoksulluk sınırının altında olmayacak şekilde asgari ücret alması gerektiğini vurgulayarak şunları kaydetti: “Hak-İş’in asgari ücretle ilgili önceki yıllardan kalan ilkelerden bir tanesi, komisyonun yapısının değiştirilmesi. İkincisi, asgari ücret tespit edilirken Türkiye’nin aile yapısı dikkate alınarak işçi, eşi ve iki çocuğunu esas alan dört kişilik bir ailenin esas alınması ve buna göre asgari ücretin belirlenmesi hususunda talebimiz var. Üçüncü talebimiz, asgari ücret gerçekten asgari ücret olmalı. Bizim bugün belirleyeceğimiz asgari ücret bir genel ücret noktasına gelmiş durumda. Bu çelişkiyi ortadan kaldırmamız gerekiyor. Bu konuda çeşitli araştırmalardan yararlanarak bir rakam tespitimiz olacak. Henüz daha asgari ücretin ilan edilmesine uzun bir zaman var, bu zaman içerisinde çalışmalarımızı tamamlayıp gerektiğinde kamuoyuyla paylaşacağız.”

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Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı Bakan Bilgin'den asgari ücret zammı mesajı

Hak-İş’in düzenlediği “Emeğe Saygı” teması çerçevesinde HAK-İŞ 11. Uluslararası Kısa Film Yarışması ödül törenine katılan Arslan, ulusal ve uluslararası kategoride 11 dalda toplam 22 ödülün yanı sıra “Sendika Gözünden” kategorisinde birçok sanatçı katıldı. En İyi Film Birincilik Ödülü “Mermerin Sultanları” kısa filmiyle Mehmet Buyruk, uluslararası alanda En İyi Film Birincilik Ödülü Hollanda’dan “You Can’t Automate Me” (Beni Otomatikleştiremezsin) kısa filmiyle Luna Nastasa, Türkiye’den En İyi Film İkincilik Ödülünü almak üzere “Can Suyu” kısa filmiyle Anıl Gök, Türkiye’den En İyi Film Üçüncülük Ödülünü almak üzere “Son Görülme” kısa filmiyle Meryem Sena Metin’e ödülleri takdim edildi. Tören hatıra fotoğrafı çekimi ile sona erdi. (İHA)

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