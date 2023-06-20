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Asgari ücret net 11.402 TL oldu! Aradaki fark 4.002 TL’ye yükseldi: İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti…

20.06.2023 14:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Net asgari ücret 11.402 lira oldu. Milyonların beklediği açıklamayı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan kameralar karşısına geçerek yaptı. Yüzde 34 artış yapılan 2023 asgari ücret zammı sonrasında işverene maliyeti de belli oldu. Yeni asgari ücret artışı ile 11 bin 759 lira olan işverene maliyet 4.002 yükselerek 15.761 oldu.

Asgari ücret net 11.402 TL oldu! Aradaki fark 4.002 TL’ye yükseldi: İşte yeni asgari ücretin işverene maliyeti…

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, asgari ücrete yapılacak ara zam oranını belirleme çalışmaları kapsamında bugün saat 11.00’de üçüncü kez toplandı. Toplantıya; Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (TÜRK-İŞ) Başkanı Ergün Atalay ve Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol da katıldı. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı üçüncü toplantının sona ermesiyle birlikte, yeni asgari ücret zammı da Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan tarafından açıklandı. Buna göre; yeni asgari ücret miktarı yüzde 34 artışla net 11 bin 402 lira oldu.

Net asgari ücret 11.402 TL oldu! Net asgari ücret 11.402 TL oldu!

YENİ ASGARİ ÜCRETİN İŞVERENE MALİYETİ 15.761 TL

Ocak ayına göre brüt asgari ücret 3 bin 406 lira artarak 10 bin 8 liradan 13 bin 414 liraya, net asgari ücret ise 2 bin 895 lira artarak 8 bin 506 liradan 11 bin 402 liraya yükseldi. Brüt asgari ücretten işçi payı olarak bin 878 lira sigorta primi, 134 lira da işsizlik sigortası primi kesilecek. İşveren maliyeti olarak ise 2 bin 79 lira sigorta primi, 268 lira da işsizlik sigortası primi kesintisi yapılacak. Böylece 11 bin 759 lira olan asgari ücretin işverene maliyeti 4 bin 2 lira artarak 15 bin 761 liraya yükselecek.

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Net asgari ücret 11.402 TL oldu!Net asgari ücret 11.402 TL oldu!
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