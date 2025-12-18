Asgari ücret sonrası sil baştan değişecek: 2026'ya bırakan yandı!

Prim borçlanmaları, işsizlik maaşı, GSS primleri... Birçok kalem 2026 yılında asgari ücret ile beraber değişecek. İkinci kez bir araya gelecek olan Asgari Ücret Tespit Komisyonu görüşmesinde nelerin konuşulacağı merak ediliyor. Asgari ücret ile beraber pek çok kalemin de fiyatı değişecek.

Kıdem tazminatı, işsizlik maaşı, Genel Sağlık Sigortası primi, İsteğe Bağlı Sigorta Primi, BAĞ-KUR primi, Bireysel Emeklilik kesintisi, Ev hizmetinde çalışanların primlerine kadar pek çok ödemeye de zam gelecek.



İSTEDİKLERİ ORAN BELİRLENİYOR

Kanunda yapılan değişikliğe göre bazı borçlanmalarda prim miktarları da yüzde 45'e çıkacak ve aynı aynı zamanda asgari ücret tutarında da artacak. Borçlanma yapacak olanlar en düşük tutar olarak brüt asgari ücretin yüzde 32'sini ödemesi gerekiyor. Bu oran 7,5 kat artırılabiliyor. Borçlanma yapmak isteyenler en düşük tutardan daha düşük olmamak üzere istediği gibi oranı belirleyebiliyor.

Şu anki düzenlemeye göre ise en düşük borçlanma 277 TL. Bir aylık borçlanmanın bedeli ise 8 bin 321 TL oluyor. En yüksek borçlanma günlük 2 bin 77 lira, aylıkta ise 62 bin 411 lira tutuyor.



NTV'nin haberine göre, asgari ücrete gelecek olan zam haricinde bugünkü mevzuatın yüzde 45 diliminden gerçekleşeceğini varsayıldığında borçlanma yapacak kişiler için en düşük tutar günlük 390 TL; en fazla ise 2 bin 925 TL oluyor. Bunun üzerine 2026 yılı asgari ücret zammı da eklendiği zaman tutar yaklaşık yüzde 20-25 aralığında yükselmesi bekleniyor

BORÇLNMALAR YAPACAKLAR DİKKAT!

2026 yılı gelmeden borçlanmalarınızı yaparak karlı şekilde emekli olabilirsiniz. Özellikle Emeklilikte Yaşa Takılanlar kapsamında bulunanları yakından ilgilendiren borçlanma işlemlerini yılın bitmesine 14 gün kala yapılması büyük önem arz ediyor.



GSS PRİMLERİNDE GÜNCELLEME

Genel Sağlık Sigortası primleri 1 Aralık 2025 tarihinden itibaren yükseldi. GSS prim oranın yüzde 3'ten yüzde 6'ya çıkması sonrasında, ödenecek prim tutarı en düşük aylık 1560 TL oldu.