Asgari ücret tahmini tutunca en düşük emekli maaşı için konuştu! Özgür Erdursun: "Refah payı ile tamamlanır"

Yıl biterken bir yanda yeni asgari ücret bir yanda en düşük emekli maaşı konuşuluyor. En düşük emekli aylığı halihazırda 12 bin 500 lira. Bu rakama uygulanacak artış oranında asgari ücrete yapılacak artışın etkili olacağını belirtiliyordu. Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak belirlenmesi üzerine şimdi tüm gözler "En düşük emekli maaşı ne kadar olacak?" sorusunun yanıtına çevrildi.

AK PARTİ KULİSLERİNDE EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİ

Ankara kulislerinde en düşük emekli aylığının ne kadar olacağı yönünde tahminler yapılırken AK Parti kaynakları, en düşük emekli aylığının 14 bin 200 liraya yükseltilebileceği tahminini yapmıştı.

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

2025'te geçerli olacak en düşük emekli maaşıyla ilgili konuşan AK Parti kaynakları "Asgari ücrete yapılacak zam ve 3 Ocak’ta emeklilerinin zam oranı belli olduktan sonra en düşük emekli aylığında da yeni bir rakam belirlenecek. Mevcut bütçe imkânları dikkate alındığında, en düşük emekli aylığının 13 bin 500 -14 bin 200 lira arasında bir rakam olabileceğini tahmin ediyoruz. Kaç kişi etkilenecek, bütçeye maliyeti nedir? Bu çalışmalar yılbaşından sonra yapılacak" demişti.

ASGARİ ÜCRETİ BİLDİ, EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI TAHMİNİNİ AÇIKLADI

Bu arada asgari ücreti nokta atışı tahmin eden Sosyal Güvenlik Uzmanı Özgür Erdursun'un en düşük emekli maaşı için tahmini de gündem oldu. Geçtiğimiz günlerde Mynet'e konuşan Erdursun, "%25, %30 konusu çok tartışılıyor. Şu anda asgari ücrette 700 liralık bir destek var. Bu destek hükümet tarafından bir miktar arttırılarak küçük bir ihtimal de olsa 23 bin TL olabilir ama onun dışında 23 bin TL'nin üzerinde bir rakamın şu anda olma ihtimali çok çok az" demişti. Erdursun ayrıca asgari ücretin 22-23 bin TL bandında olacağını da dile getirmişti.

EMEKLİLER BU RAKAMI KONUŞACAK

Asgari ücretin 22 bin 104 TL olarak açıklanması üzerine bir de en düşük emekli maaşı için tahminini açıklayan Erdursun, refah payı ile yüzde 25 oranını işaret etti.

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda "Asgari ücretin 22-23 bin bandında olacağını aylardır ifade ediyordum. Asgari ücret 22 bin 104 lira oldu! Hayırlı olsun” ifadelerini kullanan Erdursun, emekliler için altı aylık enflasyon farkının yüzde 17 olacağını belirtip "Refah payı ile yüzde 25’e tamamlanır" değerlendirmesinde bulundu.

2025 yılı asgari ücreti 22 bin 104 lira oldu! Sizce açıklanan ücret yeterli mi? EVET HAYIR