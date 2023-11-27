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ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler Aralık ayında!

27.11.2023 15:33 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret toplantısının tarihi ile ilgili son dakika açıklamasında bulunuldu. Tespit Komisyonu ilk toplantısını bu hafta gerçekleştirecek. Peki, Asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte detaylar...

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTI TARİHİ: Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? Gözler Aralık ayında!

Asgari ücret toplantısının tarihi için son dakika açıklamasında yapıldı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan Ocak ve Temmuz ayında 2 kere zam yapıldığını anımsatarak önümüzdeki yılda ise tek zam olacak şekilde çalışma yaptıklarını ifade etmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan da çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceğini birçok kez vurgulamıştı. Tespit Komisyonu ilk toplantısını bu hafta yapacak. Peki, asgari ücret toplantısı ne zaman? Asgari ücret 2024 zammı ne kadar olacak, yüzde kaç zam yapılacak? İşte ayrıntılar...

Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu Beklenen açıklama geldi: Asgari ücrette tarih belli oldu

ASGARİ ÜCRET TESPİT KOMİSYONU TOPLANTISI NE ZAMAN?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu Cuma günü toplanacak.

ASGARİ ÜCRET TOPLANTI TARİHİ

İlk toplantı 1 Aralık 2023 tarihinde gerçekleştirilecek. Yaklaşık 7 milyon kişiyi ilgilendiriyor.

asgari ücret

ASGARİ ÜCRET NE KADAR OLACAK, KAÇ TL?

Asgari ücret Temmuz zammı ile yüzde 34 artarak net 11.402 lira olmuştu. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan bir süre önce yaptığı açıklamada “Aralık ayının ilk haftasında işçi ve işveren temsilcilerini davet edeceğiz. Komisyon çalışmalarımızı bu şekilde başlatmış olacağız." ifadelerini kullanmıştı.

“Temmuz ayında olduğu gibi ilkemiz yine enflasyona ezdirmemek. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz” diyen Bakan Işıkhan toplantıya ilişkin de tarih verdi.

Asgari ücret görüşmelerinin aralık ayı içerisinde başlayacağını vurgulayan Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

"31 Aralık itibari ile de kararın Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor. Dolayısıyla geçtiğimiz temmuz ayında yaptığımız gibi olacak. Asgari ücret zaten hep yılda bir kereydi biliyorsunuz. Yine tek zam olacak şekilde çalışıyoruz. Geçen temmuz ekstraydı. O da Sayın Cumhurbaşkanımızın öngörüsüyle ihtiyaç duyulduktan sonra oldu. Ama ihtiyaç hasıl olursa bir araya gelinebilir. Gelecek yıl inşallah enflasyonda gerileme olacak. Temmuz'da ikinci bir toplantı yapmayacağız, ikinci zamma gerek olmayacak diye düşünüyoruz. Tüm parametreler iyi gidiyor çünkü."

Asgari ücret için zam oranları şu an için belli değil. İşveren, işçi ve hükümet temsilcileri aralık ayında değerlendirmede bulunacak.

YENİ ASGARİ ÜCRETTE GEÇİNME ENDEKSLERİ DİKKATE ALINACAK

Görüşmeleri 15 üyeden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu yürütecek. İlk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak. Hükümet, işçi ve işveren tarafıyla bir araya gelecek. İşçi tarafını Türk-İş, işveren tarafını TİSK temsil edecek. İlk toplantıda takvim belirlenecek. Asgari ücretin belirlenmesinde enflasyon ve geçinme endeksleri dikkate alınacak.

İkinci toplantı Türk-İş'te olacak. İşçi tarafı beklentilerini dile getirecek. Üçüncü toplantıya ise işveren tarafı TİSK ev sahipliği yapacak. Son toplantı ise karar toplantısı olacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nda olacak bu toplantıda asgari ücret belli olacak. Uzlaşı olması durumunda süreç erken tamamlanmış olacak.

Asgari ücrette yeni rakamın belirlenmesiyle işsizlik maaşı ve staj ücretleri artacak. Genel sağlık sigortası primleri, askerlik, doğum ve yurt dışı borçlanma tutarlarında da değişiklik olacak.

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