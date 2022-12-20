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Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

20.12.2022 09:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İkinci el otomobil pazarındaki durgunluk yerini hareketliliğe bıraktı. ÖTV indirimi bekleyen vatandaşlar beklemeye geçmişti. Yılbaşında yapılacak asgari ücret zammından önce araç almak ve satmak isteyen yüzlerce kişi ikinci el oto pazarına giderken, fiyatların daha da artacağı şeklindeki düşüncesini dile getiren İsmail Çokinan “Asgari ücret belli olur olmaz cebimize girmeden fiyatların artacağını düşünüyorum” dedi.

Asgari ücret zammı öncesi akın ettiler! 'Rakam belli olur olmaz fiyatlar artacak'

Yeni yıla sayılı gün kala Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantıları sürüyor. Birçok kişinin beklediği asgari ücret zammı, piyasaları da büyük oranda değiştirecek. İkinci el araç piyasasının da asgari ücret zammından etkileneceğini düşünen vatandaşlar, yılbaşından önce bütçesine uygun aracı alabilmek için harekete geçti. Araç almak isteyen ve aracını satmak isteyen yüzlerce kişi, yılbaşından önce alışverişini yapabilmek için her ne kadar ikinci el oto pazarına gitse de, fiyatların yüksek olmasından dolayı ticaret gerçekleşmiyor. Yılbaşından sonra fiyatların daha da artacağı gibi ortak bir düşünce bulunurken, araç başında geçen çetin pazarlıklar da devam ediyor.

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“ASGARİ ÜCRET BELLİ OLUR OLMAZ FİYATLARIN ARTACAĞINI DÜŞÜNÜYORUM”

Yılbaşında gerçekleşecek asgari ücret zammının hemen ardından ikinci el araç fiyatlarının da hemen yükseliş göstereceğini düşünen İsmail Çokinan, “İki haftadır buradayım. Alıcılar var ama öldürmeye çalışıyorlar fiyatı. Uygun fiyat yazmamıza rağmen kusurlarını öne sürerek daha da fazla indirim istiyorlar. Her araba kusurludur aslında. Fiyatlar bence gittikçe artacaktır. Asgari ücret belli olur olmaz cebimize girmeden fiyatların katlanarak artacağını düşünüyorum. Ben borçlarımı kapatmak için satıyorum aracımı, yenisini almayı düşünmüyorum” dedi.

“ARAÇLARA 10 GÜNDE 20 GÜNDE BİR ZAM GELİYOR”

Hem sıfır hem de ikinci el araçların fiyatlarını takip ettiğini söyleyen Yunus Kılıç, artışın devam edeceğini düşündüğünü söyledi. Sıfır araçların fiyatlarına sürekli zam geldiğini böylelikle ikinci el araçlarda da rakamın arttığını belirten Kılıç, “Piyasalar çok yüksek normal olarak. Bazı araçlara matrah indirimi geldi. Haliyle biraz düştü. Ama ben gidip görüştüğümde tekrardan zam geleceğini söylediler. Ara ara sıfır ve ikinci el araçların fiyatlarına bakıyorum. Araçlara 10 günde 20 günde bir zam geliyor. Fiyatlar artacaktır. Asgari ücrete bağlı olarak her şey artıyor. Artmayan hiçbir şey yok ki. Gıdadan arabaya her şeyin fiyatı artıyor” diye konuştu.

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“ARABA ARTIK ZORUNLU İHTİYAÇ OLDUĞU İÇİN FİYATI ARTACAKTIR”

İnsanların zorunlu ihtiyaçları arasına arabanın da eklenmesiyle talebin arttığını, böylelikle fiyatların da yükseldiğini söyleyen Hüseyin Cömert ise “Araç piyasası dolara altına bağlı olduğu için bağlı olarak yükseliyor. Bugün sıfır araçlara bayilerde sürekli zam yapılıyor. Sıfır araçların fiyatları arttıkça ikinci el araçların da fiyatı yükselecek. Asgari ücrete zam geldiği zaman bakkaldaki şekere nasıl zam geliyorsa araba da artık zorunlu ihtiyaç olduğu için fiyatı artacaktır. Araçlara rağbet çok olduğu sürece ikinci el piyasası da artacak” dedi.

“ARABA PAZARINDA KURU KALABALIK VAR, ALICI YOK”

İkinci el oto pazarında kuru kalabalık olduğunu ve ticaretlerin gerçekleşemediğini belirten Yusuf Samet, şu ifadeleri kullandı:
“Piyasa şuan durgun gözüküyor. Geçtiğimiz haftaya göre zaten durgun, satış yok alış yok. Piyasada bir değişiklik yok. Fiyatlar düştü diyorlar ama çok bir düşüş gözükmüyor. Yılbaşından sonra ne olacağı beli değil. Araba pazarında kuru kalabalık var, alıcı yok. Sadece bakmaya gelmişler. Fiyatlar herkese yüksek geliyor. Bu yüzden de satış yok.” (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret ikinci el otomobil

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