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Asgari ücrete ara zam için seçenekler masada! 'Yüzde 50' zam çıkışı dikkat çekerken, masada 3 formül var... SGK Uzmanı tek tek hesapladı: 11 bin TL...

02.05.2023 09:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücrete Temmuz zammı için gelen peş peşe açıklamalar gündem yarattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den gelen peş peşe 'ara zam' mesajları sonrası Millet İttifakı'ndan da 'yüzde 50 zam' çıkışı geldi. Zam oranı için 3 seçeneğin masada olduğunu belirten SGK Uzmanı Emin Yılmaz, Temmuz sonrası için olası rakamları tek tek hesaplarken; asgari ücretin 11 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini söyledi. İşte tüm detaylar...

Asgari ücrete ara zam için seçenekler masada! 'Yüzde 50' zam çıkışı dikkat çekerken, masada 3 formül var... SGK Uzmanı tek tek hesapladı: 11 bin TL...

Temmuz ayının yaklaşmasıyla milyonlarca çalışanın gözü kulağı asgari ücrete yapılacak zam haberlerine çevrildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Temmuz'da asgari ücrete ara zam var" açıklamasının ardından çalışanlarda yeni bir artış beklentisi oluşurken, hükümet kanadından da açıklamalar peş peşe geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 1 Mayıs mesajında "Hayat şartlarını dikkate alarak Temmuz ayında yeniden emeği koruyacak asgari ücret düzenlemesini devreye sokacağız." ifadelerini kullanırken, kulislerde olası zam oranları konuşulmaya başlandı.

ASGARİ ÜCRETE TEMMUZ ZAMMI İÇİN 3 FORMÜL

SGK Uzmanı Emin Yılmaz, TV 100'e yaptığı açıklamada Temmuz ayında asgari ücrete yapılacak ara zam için 3 formülün masada olduğunu söyledi. Yapılacak olası bir zamla asgari ücretin Temmuz ayından sonra 10 bin TL'nin üzerine çıkabileceğini belirten Yılmaz, konuşulan oranlar üzerinden yeni asgari ücret rakamlarını tek tek hesapladı.

ASGARİ ÜCRET 11 BİNİN ÜZERİNE ÇIKABİLİR

Yüzde 20-25 ve 30'luk zam oranının seçenekler arasında olduğunu söyleyen Yılmaz, "Asgari ücrete zam konusunda 3 formül var. Yüzde 20, yüzde 25 ve yüzde 30 zam... Eğer yüzde 20'lik bir zam olursa asgari ücret 10 bin 207 TL, yüzde 25 zam olursa 10 bin 633 TL, yüzde 30 zam olursa 11 bin 58 TL olacak" diye konuştu.

İYİ PARTİ'DEN 'YÜZDE 50 ZAM' MESAJI

Öte yandan 14 Mayıs'ta yapılacak seçimlere geri sayım sürerken Millet İttifakı'ndan da dikkat çeken bir çıkış geldi.

AKŞENER 'İLK YAPACAĞIMIZ ŞEY' DİYE DUYURDU

Mersin'deki mitinge vatandaşlara seslenen İYİ Parti lideri Meral AKşener, seçimi kazandıklarında gençlere iş buluncaya kadar 2 bin 500 lira maaş ödeyeceklerini belirtirken; "İlk yapacağımız şey, temmuz ayının başında bütün emekli ve emekçilerimize yüzde 50 zam yapmaktır" dedi.

Geriye dönük olarak ücretlerdeki kayıpları telafi edeceklerini belirten İYİ Partili Kürşad Zorlu da "Temmuz ayında geçerli olmak üzere emekçilerimize yüzde 50 zam yapacağız" diye konuştu.


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