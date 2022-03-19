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Asgari ücrete zam açıklamaları peş peşe geliyor! İkinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’

19.03.2022 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Enflasyon rakamlarının yüksek gelmesi halkın alım gücünün düşmesi sonrasında hükümetten gelen asgari ücrete yeni zam yapılabilir açıklamaları dikkat çekti. Cumhurbaşkanlığı kanadından da asgari ücrete ikinci zamla ilgili ‘Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. Gerekirse bir daha bakılır’ açıklaması geldi. İşte asgari ücret zammı ile ilgili son dakika haberinin detayları…

Asgari ücrete zam açıklamaları peş peşe geliyor! İkinci zam gelir mi? ‘Müdahale etmek lazım’

Son dakika asgari ücret zammı ile ilgili haberler gelmeye devam ediyor. Enflasyondaki yükselişin devam etmesi ve AK Partili Cahit Özkan tarafından yapılan açıklamalar asgari ücrete ikinci bir zam beklentisini güçlendirdi. Konuyla ilgili heyecanlandıran bir açıklama da Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi Nihat Zeybekci'den geldi. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı" dedi.

Dünyaya son iki yılda damga vuran pandemi, kuraklık, kıtlık riski, enerji krizi, tedarik sıkıntıları ve son olarak Rusya-Ukrayna savaşı, küresel çapta enflasyonun yükselmesine yol açtı. Bu sürecin bir süre daha devam etmesi beklenirken, ücretler de yüksek enflasyon karşısında gün geçtikçe eriyor. Devletler, hükûmetler ve şirketler; vatandaşları ve çalışanları enflasyona ezdirmemek için ciddi oranlarda maaş zammına gittiler.

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YÜZDE 50 ORANINDA ZAM YAPILDI

Türkiye'de de 2022 itibarıyla asgari ücrete, yüzde 50 gibi son yıllarda görülmemiş oranda zam yapıldı. Ancak yeni yılda da savaş, gıda ve enerji krizi başta olmak üzere enflasyonu tetikleyen unsurlar devam ediyor. Bu yıl Türkiye'de de enflasyonun yüzde 40 ve üzerinde olması bekleniyor. Hâl böyle olunca "asgari ücrette yarıyıl zammı" beklentisi kuvvetlendi.

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"VATANDAŞI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ"

Geçtiğimiz günlerde bir TV kanalında konuyla ilgili açıklamalarda bulunan AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, "Asgari ücrete yılda iki defa zam getirilmesi konusunu Cumhurbaşkanımız zaten ifade etmişti. Bu yapılabilir. Şu anki mevzuat gereği yılda bir defa yapılıyor ancak bunu değiştirmek mümkün. Aklımızda var. Zamanı geldiğinde, bir yıl geçmesi beklenmeksizin zam yaparız. Vatandaşı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Maliyet artışı mı var? O zaman vatandaşımızın gelirinde de artışı sağlayacak tedbir ve kararları alacağız" diye konuştu.

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850 TL ZAM GELEBİLİR

Bu açıklamanın ardından uzmanlar, asgari ücrete yarıyıl zammı gelmesi hâlinde, 2022'nin ilk 6 aylık enflasyon rakamının ya da buna yakın bir oranın esas alınabileceğini belirtti. Uzmanlar "Söz konusu rakam bugünkü projeksiyonlara göre yüzde 20 civarı bir orana denk gelebilir. Bu durumda asgari ücrete temmuzdan itibaren geçerli olmak üzere yaklaşık 850 TL zam gelebilir" görüşünü dile getiriyor.

"GEREKİRSE YIL ORTASINDA ASGARİ ÜCRETE BİR DAHA BAKILMALI"

Bu açıklamalardan sonra Cumhurbaşkanlığı Ekonomi Politikaları Üyesi ve eski Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Metropol Gündemi programına konuk oldu. Zeybekci, Denizli Metropol Kurucusu Arif Zor ve Haber Koordinatörü Murat Acar'ın Türkiye ve Denizli ekonomisiyle ilgili sorularını yanıtladı. Zeybekci, "Ciddi bir şekilde müdahale etmek lazım. İnsanlarımızın gelirlerini arttırıcı önlemler almak lazım. Gerekirse Türkiye'de yıl ortasında asgari ücrete bir daha bakılmalı. Esnaf, memur, emekliler, çalışanlarla ilgili. Enflasyonist ortam maalesef böyle. Matematik belli. Yılbaşında verilen zam enflasyonun altında ise akıl ve vicdan der ki gel arkadaş bunu düzeltelim. Mal yokluğu değil bu maliyetlerden dolayı. Maliyet enflasyonu yaşıyoruz şu anda." ifadelerini kullandı.

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