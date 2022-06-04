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Son dakika: Asgari ücrete zam gelecek mi? Çalışanlar bu haberi bekliyor! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni açıklama

04.06.2022 19:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi: Çalışanların merak ettiği, "Asgari ücrete zam gelecek mi?" sorusuyla ilgili yeni bir gelişme yaşandı. Enflasyon rakamları sonrasında memur ve emeklilere Temmuz'da yapılacak zam oranı netleşirken, asgari ücrete de ara zam yapılması gündeme geldi. Erdoğan son açıklamasında, 'Ücretliler dahil herkesin gelirini artıracak düzenlemeler hazırlıyoruz' dedi. SGK Uzmanı Özgür Kaya da zamlarla ilgili yeni bir iddiada bulundu. Temmuz'da asgari ücrete ek zam gelecek mi? İşte detaylar...

Son dakika: Asgari ücret ara zam beklentisi dün açıklanan yüzde 73,5’luk enflasyon rakamı sonrasında yeniden gündeme geldi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan son yaptığı açıklamasında, ""Ücretliler başta olmak üzere, her kesimden vatandaşımızın gelirlerini artırarak, aradaki farkı kapatacak programları hazırlıyoruz" ifadelerini kullandı. Bu açıklama ile asgari ücretli çalışanlar bir kez daha gözünü memur ve emekli için enflasyon farkı zammı alacağı Temmuz ayına çevirdi. 2022 Temmuz'da asgari ücrete ara zam gelir mi? İşte son dakika asgari ücret zammı haberinin detayları...

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Sosyal Güvenlik Uzmanı (SGK) Özgür Kaya, TGRT Haber’de asgari ücret ara zammına ilişkin heyecanlandıran bir iddiada bulundu. “Biliyorsunuz 2022 yılının başında asgari ücrete yüzde 50 oranında zam yapıldı. Fakat gelinen noktada birinci altı aylık dönemde yapılan zammın neredeyse yüzde 40’ı erimiş oldu. Sadece 10 oranında zam kaldı” diyen Özgür Kaya, “Sahaya baktığımızda bu yüzde 10 zammında hissedilmediğini görüyoruz. Dolayısıyla 2022 yılının ikinci altı aylık döneminde asgari ücrete zam yapılmaması durumunda hiç zam alınmamış gibi olacak” ifadelerini kullandı.

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PAZARTESİ GÜNÜNÜ İŞARET ETTİ``

Asgari ücret zammı için pazartesi gününe dikkat çeken Kaya, “Bununla ilgili geçtiğimiz günlerde işveren tarafından asgari ücrete zam yapılması konusuna olumlu bakıldığı ve 'taşın altını elimizi koyarız' tarzında bir açıklama geldi. Muhtemeldir ki önümüzdeki birkaç gün içerisinde veya hafta sonu asgari ücret zammı hakkında açıklama yapılacak. Bana göre Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin pazar veya en geç pazartesi günü asgari ücret zammı ile ilgili açıklama yapmasını bekliyoruz. Haziran ayı sonuna yetiştirmek için süreç hızla ilerliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu ya da hükümetin toplanması bekleniyor. Aslında Asgari Ücret Tespit Komisyonu dahi toplanmadan Bakanlığın alacağı karar doğrultusunda zam yapılabilir” şeklinde değerlendirmede bulundu.

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ASGARİ ÜCRETE YÜZDE 20’NİN ÜSTÜNDE ZAM BEKLENTİSİ

Kaya asgari ücrete yapılabilecek zam oranı tahminini ise şu sözlerle açıkladı:

“Biliyorsunuz yıllık bazda yüzde 73 seviyelerinde bir enflasyon rakamları görüyoruz. Bu enflasyon rakamları yıl başında verilen yüzde 50 oranındaki zam düşüldüğünde yüzde 23-24 fark aklıyor. Benim kanaatim asgari ücrete yüzde 23-24 oranında zam yapılması yönünde.”

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asgari ücret
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Okuyucu Yorumları 47 yorum
%20 nedir yani bumudur asgari ücret gunden gunden herseye zam geliyor 6 bin tl de yapsan bu saatten sonra dengeler oturmaz artik insanlari kandırmayı birakin artik
en dusuk memur maası 9060 lira olacak asgari ucret 4250.Demekki şu ülkede 2 asgari ücretli 1 memur maası etmiyor.Yilbasinda asgari ücret 4250 oldu en dusuk memur maası 5200 civarinda aradaki fark 1000 lira iken şuan 5 binlira oldu.sen %25 zam versen ne olur 5300 olur aradaki fark 4 bin olur makas hep acildi emekliligi gelen memurun maası zaten 12 binden asagi degil
ben de memurum. maaşım şuan en düşük memur maaşı edilen miktarin 750 TL daha az. ben göreve başladığımda maaşım 1800 TTL idi. o zaman asgari ücret 800 TL idi yani asgari ücretin %125 daha fazlaydı. şuan asgari ücret 4250 benim maaşım 6200 TL asgarî ücret ile aynı oranda zam alabilseydik maaşın 10625 TL olması lazımdı. şöyle şimdi kim daha çok zam almış . bırakın artık memur asgarî ücret ayrımını keşke ikiside hakettigimiz. miktarda olsa. keşke asgari ücrette yüksek olsa memurun da
% 23 demek 4 a ve 4 b zam demek, umarım 4 a ve 4b zam gelmez ama asagari ücrete zam geldin isterim

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