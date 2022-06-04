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En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak! Bayram ikramiyesi, asgari ücret… Temmuz kazanç ayı olacak…

04.06.2022 07:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca emekli ve memur Temmuz ayında alacağı enflasyon farkına odaklandı. 6 aylık enflasyon farkının yüzde 40’ın üzerine yükseleceği tahmin edilirken memurlarda en düşük maaşın 9 bin liranın üzerine çıkması bekleniyor. Öte yandan Kurban Bayramı’nın bu yıl temmuz ayına denk gelmesi ile de emekliler aynı zamanda bayram ikramiyesi alacak. Memur ve emekliler için çifte kazanç ayı yaklaşırken, asgari ücret zammı için de yeniden beklenti oluştu. Mevzuat ise buna elveriyor. İşte detaylar...

En düşük memur maaşı 9 bin liranın üzerine çıkacak! Bayram ikramiyesi, asgari ücret… Temmuz kazanç ayı olacak…

Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanması ile gözler milyonlarca memur ve emeklinin Temmmuz’da alacağı zamlı maaşlara çevrildi. TÜİK tarafından dün açıklanan verilere göre enflasyon 24 yılın zirvesine yükselerek yıllık yüzde 73’ü aştı. 5 aylık enflasyon oranı ise yüzde 35,64 oldu. Böylece önümüzdeki ay enflasyon hiç artmamış bile olsa emeklinin alacağı zam yüzde 35,64 olarak netleşti.

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Haziran ayındaki enflasyon verisiyle zam farkında son rakam belirlenecekken, beklenti enflasyonun aylık yüzde 2,97 olması yönünde. Böylece yüzde 40’ın üzerine yükselecek 6 aylık enflasyon rakamları sonrasında, en düşük maaş memurlarda 6 bin 429 TL'den 9 bin 33 TL'ye, ek zamlı olursa 9 bin 193 TL'ye, en düşük emekli aylığı ise memurlarda 4 bin 289 TL'den 6 bin 26 TL'ye, ek zamlı olursa 6 bin 133 TL'ye, esnafta 2 bin 948 TL'den 4 bin 156 TL'ye, 2000'den önce emekli olan SSK'lılarda ise bu rakam 3 bin 292 TL'den 4 bin 641 TL'ye çıkacak.

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ASGARİ ÜCRETLİ DE ZAM BEKLİYOR

Enflasyon verileri sonrasında asgari ücret zammı için yeniden beklenti oluştu. Mevzuatta yer alan bir madde asgari ücrete zam bekleyen milyonlarca çalışan için umut ışığı oldu. Mevzuat teknik anlamda asgari ücrete zam yapılmasına açık kapı bırakıyor. Yani mevzuata göre asgari ücrete 'İster senelik ister aylık olarak zam yapılabiliyor. Bunun da üst sınırı iki yıl olarak belirlenmiş durumda.

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TEMMUZ’DA BAYRAM İKRAMİYESİ DE HESAPLARDA

Öte yandan temmuz ayında emekliler için ikinci bir ek gelire daha kapı aralanacak. 4 senedir yatırılan emekli ikramiyeleri, zor süreçten geçen vatandaşlar için bir umut olmuştu. Kurban Bayramı ise bu sene 9 Temmuz tarihine denk geliyor. Yılda iki kez verilen bayram ikramiyeleri emekliler tarafından heyecanla beklenirken, zam yapılıp yapılmayacağı merak konusu oldu.

Henüz ikramiyelere zam yapılacağı konusunda resmi bir açıklama gelmedi. Ancak ikramiyelerde asgari ücrete ocak ayında yapılan yüzde 52’lik artış göz önüne alınırsa emeklilerin bayram ikramiyesinin bin 655 lira 61 kuruşa çıkabilme ihtimali bulunuyor.

“ARTIŞIN HIZ KESTİĞİ GÖRÜLÜYOR”

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, enflasyonun düşüş eğilimine girdiğini ve vatandaşın enflasyon baskısı altında ezilmesine müsade etmeyeceklerini dile getirerek şunları söyledi:

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"Bugün açıklanan enflasyon rakamları, enflasyon artışının hız kesmiş olduğunu ortaya koyuyor. Nisan ayında yüzde 7,25 olarak gerçekleşen TÜFE aylık artış oranı Mayıs ayında yüzde 2,98 gerçekleşerek enflasyon düşüş eğilimine girmiştir.
Ayrıca, atacağımız ek adımlarla bir yandan insanlarımızın günlük hayatlarını etkileyen fiyat artışlarının önüne set çekerken diğer yandan da gelirleri artırarak gelir seviyesindeki düşüşün hızla önüne geçmeye devam edeceğiz. Enflasyonla mücadele önümüzdeki dönemde birinci önceliğimiz olmaya devam edecektir. Vatandaşlarımızın enflasyon baskısı altında ezilmesine asla müsaade etmeyeceğiz!"

MAAŞLARA HER AY ZAM TALEBİ

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan ise, Türkiye İstatistik Kurumunun yayınladığı Mayıs ayı enflasyon rakamları üzerinden hükümete çağrı yaptı. Döviz kuru ve enflasyon oranlarındaki artışın toplu sözleşme ile elde edilen kazanımları yok ettiğini belirten Yazgan, "Yaşanan mağduriyetin giderilmesi için Temmuz zammına ek olarak kamu görevlilerine fazladan 1 aylık maaş ödemesi daha yapılmalıdır” dedi.

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Enflasyonun tıpkı 90’lı yıllardaki gibi çok yüksek seyrettiğine dikkati çeken Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan, “Artık çalışanlara ocak ve temmuz dönemlerinde enflasyon farkını da dikkate alarak zam yapılması reel kayıpları telafi etmiyor. Bu nedenle kayıpların önlenmesi için her ay maaşlara zam yapılması gerekiyor” dedi.

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Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Enflasyon
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