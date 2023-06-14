Asgari ücrete zamda ikinci görüşme! Bakan Işıkhan TÜRK-İŞ Başkanı Atalay’ı kabul etti: Bu talep gündeme getirildi…

Asgari ücrete ara zam toplantıları devam ederken bir kritik görüşme de işçi-bakanlık kanadından geldi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş) Genel Başkanı Ergün Atalay’ı kabul etti.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, dün Bakanlıkta gerçekleştirilen görüşmede Atalay, Bakan Işıkhan’a hayırlı olsun dilekleri ile çalışma hayatına ilişkin görüş, talep ve önerilerini dile getirdi.

KOMİSYONUN İLK TOPLANTISI GERÇEKLEŞTİRİLDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısı dün işçi ve işveren temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'nın ev sahipliğinde gerçekleşen toplantıdan asgari ücrete ilişkin herhangi bir rakam çıkmadı.



