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SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için o iki tarih öne çıktı: 'Masada rakam yok' denildi ama... Ara zamda tüm ihtimaller sıralandı

14.06.2023 08:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika: Asgari Ücret Tespit Komisyonu toplantısının ardından ‘Asgari ücret zammı ne zaman açıklanacak?’ sorusu gündemdeki sıcaklığını koruyor. Komisyonun 20 Haziran Salı günü ikinci kez bir araya gelmesi beklenirken, Kurban Bayramı öncesinde tüm çalışmaların tamamlanarak asgari ücret 2023 zammı oranlarının açıklanması bekleniyor. Bu kapsamda iki tarih öne çıktı. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde yeni asgari ücret rakamını duyurması öngörülüyor. İşte detaylar…

SON DAKİKA | Asgari ücret zammı için o iki tarih öne çıktı: 'Masada rakam yok' denildi ama... Ara zamda tüm ihtimaller sıralandı

Son dakika haberleri… Asgari ücrette ara zam ne kadar olacak? Bu sorunun cevap bulması için artık günler kaldı. Komisyon Asgari ücret zammı ile ilgili ilk toplantısını yaptı. Toplantıda rakam değil ama takvim netleşti. Sürecin Kurban Bayramı’ndan önce tamamlanması bekleniyor. Asgari ücretle ilgili tüm senaryolar ise konuşulmaya başlandı. İşte dolar kuru, enflasyon ve refah payına göre asgari ücret zammında yapılan tüm hesaplar…

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TÜRK-İŞ’TEN TOPLANTI SONRASI İLK AÇIKLAMA

Milyonlarca asgari ücretli çalışanın gözü kulağı dün gerçekleştirilen Asgari Ücret Tespit Komisyonu’nun yapacağı toplantıya çevrilmişti. Tarafların masaya oturduğu ilk toplantı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’nda gerçekleştirildi. İşçi, işveren ve hükümet pazarlık masasında buluşurken ilk toplantı 1 saat süren toplantıda rakam değil takvim konuşuldu. Türkiye Haber-İş Sendikası Genel Başkanı Veli Solak toplantının ardından yaptığı açıklamada, “Bayramdan önce bir an önce bitmesini istiyoruz” mesajını verdi.

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ASGARİ ÜCRET 500 DOLAR OLURSA 11 BİN 835 TL OLACAK

İkinci toplantıda ise Asgari Ücret için teklifler masada olacak. Hükümetin kırmızı çizgisi çalışanı enflasyona karşı ezdirmemek, işçiler ise en az 10 bin 770 TL istiyor. Sosyal Güvenlik Uzmanı İsa Karakaş ATV Haber’e yaptığı açıklamasında “Asgari ücret ocak ayında artırıldığı zaman dolar bazında 455 dolara kadar çıkmıştı. Özellikle zam toplantılarında işçi kesiminin en hassas olduğu noktalardan birisi asgari ücretle ilgili dolar bazında elde edilen kazanımdır. Elde edilen kazanım ne kadardı 455 dolar, bu durumda en az 10 bin 770 TL seviyesine çıkması gerekmektedir. Asgari ücretin 500 dolara yükselmesi için en az 11 bin 835 TL’ye yükselmesi beklenmektedir” İfadelerini kullandı.

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YÜZDE 25 ARTARSA 10 BİN 633 TL OLACAK

Komisyon iki veya üç toplantı daha gerçekleştirecek. Rakamlar da o toplantıdan sonra belirlenecek. Son sözü ise Cumhurbaşkanı Erdoğan söyleyecek, Erdoğan’ın refah payını da eklemesi ile birlikte yeni asgari ücret belirlenmiş olacak. Zam oranının konuşulduğu masada ise çeşitli formüler üzerinde duruluyor. Bunlardan biri asgari ücretin enflasyon rakamlarına göre belirlenmesi, 5 aylık enflasyon yüzde 15,26 olarak belirlenmişti. Bu rakama Haziran enflasyonu ile bir de refah payı eklenecek. Bununla birlikte ortaya yüzde 25’lik bir oran çıkıyor. Bu da asgari ücretin 10 bin 633 TL’ye yükselme ihtimalini gündeme getiriyor.

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ASGARİ ÜCRET YÜZDE 30 YA DA YÜZDE 35 ARTARSA…

Asgari ücretin yüzde 30 oranında arttırılması halinde 11 bin 58 TL, yüzde 35 oranında artırılması halinde de 11 bin 483 TL olması bekleniyor. Asgari ücrette hedefin tüm tarafların masadan mutlu kalkması yani 3’lü mutabakatın sağlanması olduğu öğrenildi.

SENDİKALARIN VE HÜKÜMETİN DOSYASINDA O RAKAMLAR VAR

İşçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ’in bugün toplantıya Ocak 2023 zam döneminde olduğu gibi açlık sınırını baz alarak oturması bekleniyordu. Mayıs ayı verilerine göre ise açlık sınırı 10 bin 362 lira; yoksulluk sınırı ise 33 bin 752 lira seviyesinde bulunuyor.

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İşveren kesimini temsilen TİSK ise, kamuoyunun beklentilerini işaret ederek, Asgari ücreti TL olarak konuşacaklarını bildirmişti.

Hükümet kanadında ise yeni asgari ücret rakamı için Mart ayından bu yana yapılan saha çalışmaları neticesinde ortaya çıkan veriler masada yer aldı.

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YENİ RAKAM 10-12 GÜN İÇİNDE NETLEŞECEK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısının 20 Haziran Salı günü yapılması bekleniyor. Yeni asgari ücretin ise 23 Haziran Cuma veya 26 Haziran tarihinde Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanacğı öngörülüyor. Normal şartlarda Asgari Ücret Komisyonu çalışmaları bir aya yakın sürüyor ancak ara zam döneminde yeni rakamın 10-12 günlük kısa bir zaman diliminde açıklanması planlanıyor.


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