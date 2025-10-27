Asgari ücretin 9 katına çıkacak! SGK'nın kasasına 60 milyardan fazla para girecek, Meclis'te açıkladı

SSK kapsamında çalışan sigortalı sayısı 17 milyona yaklaşıyor. Bunlardan sadece 358 bin kişi asgari ücretin 7,5 katı veya daha fazla kazanıyor. Asgari ücretle çalışan sayısı ise 6,8 milyon kişiyi buluyor. Prime esas kazançta üst sınır, Meclis'e sunulan kanun teklifi ile asgari ücretin 9 katına çıkartılacak.

Kanun teklifinin TBMM Plan Bütçe Komisyonundaki görüşmeleri sırasında İYİ Parti Milletvekili Erhan Usta, prime esas kazançta üst sınır koymanın sebebini sorarak, “Üst sınırsız olsun, kaçtan yatırıyorsa yatırsın yatırmak isteyen adam. Bunun mantığı ne?” dedi. Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Başkan Yardımcısı İsmail Ertüzün, konu ile ilgili detayları Meclis'te açıkladı.



ÜST SINIR BELİRLENMEZSE...

Ertüzün, üst sınır olmadığında işverenin de çalışanın da kısa vadede aleyhine olduğunu, çünkü daha yüksek prim ödemek zorunda kaldıklarını vurguladı. Ertüzün, sözlerine şu şekilde devam etti:

“Çok yüksek, sınırsız bir sistem içerisinde bağlayacağınız emekli aylığı da vereceğiniz kısa vadeli sigorta kapsamındaki ödenekler de çok yüksek oluyor”



EMEKLİ AYLIKLARI ARTACAK MI?

SGK Başkan Yardımcısı Ertüzün, prime esas kazanç tavanının artırılmasının emekli aylığına etkisi olup olmayacağına ilişkin şu cümleleri kurdu:



"Uzun vadede yani 25 yıla yayılan bir süreç içerisinde ister istemez uzun vadeli sigorta kapsamında bağlanacak emekli aylıkları yönüyle sisteme biraz yük getirecek. Kişilerin külfet nimet dengesi içerisinde katlanmış olduğu o prim katkısının karşılığı emekli aylıklarına ve kısa vadeli sigorta yönüyle de hem sürekli iş göremezlikte hem geçici iş göremezlikte ödenecek ödenek ve gelirlerde bir artışa yol açacak”



Sağlık harcamalarının SGK’nın toplam giderlerinin 3’te 1’ini oluşturduğunu belirten İsmail Ertüzün, bugün itibarıyla bir aylık emekli aylığı ödemesinin 350 milyar TL olduğunu, buna emekli ikramiyesi ya da benzeri ödemelerin dahil olmadığını söyledi.

PRİM ESAS KAZANÇTA ÜST SINIR NEDİR?

SGK, çalışanların maaşları üzerinden prim toplar. Ancak yüksek maaşlılar için sınırsız prim alınmaz. İşte burada devreye “prime esas kazançta üst sınır” girer. SGK, çok yüksek maaşlardan sadece belirli bir limite kadar prim alır.



2017 yılında yapılan değişiklik ile prime esas kazançta üst sınır asgari ücretin 7,5 katına çıkartıldı. Meclis'e sunulan yeni düzenlemeye göre ise bu sınır asgari ücretin 9 katına çıkartılacak. Prime esas kazanç üst sınırının asgari ücretin 7,5 katından 9 katına çıkartılmasıyla 2026 yılında SGK’nın 63,7 milyar TL ilave gelir elde etmesi bekleniyor. Düzenlemenin hayata geçmesiyle birlikte, yüksek gelirli çalışanlardan daha fazla prim kesilecek.

