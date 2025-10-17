Asgari ücretin 9 katına çıkartılacak! Meclis'e teklif sunuldu, 1 Ocak'ta yürürlükte olacak

TBMM Başkanlığına sunulan Vergi Kanunları ile Bazı Kanunlarda ve 631 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi ile Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'nda değişikliğe gidiliyor.

Yapılacak olan değişiklik ile malullük, yaşlılık ve ölüm sigortalarında prim oranında artışa gidiliyor. Söz konusu düzenlemede sigorta prim oranlarında değişiklik yapılması beklenen başlıklar şu şekilde:

İsteğe bağlı sigorta prim ve ödemeleri

Tarım ve orman işlerinde hizmet akdi ile süreksiz olarak çalışanların sigortalılığı

Bazı kısmi süreli çalışanlar

Ev hizmetlerinde çalışanların sigortalılığı ve konut kapıcılığı



HEDEF: SİSTEMİN SÜRDÜREBİLİR OLMASI

Söz konusu düzenleme ile SGK'nın aktüeryal dengesinin korunması ve uzun vadede sosyal güvenlik sisteminin sürdürülebilirliğine katkı sağlanmas amaçlanıyor. Buna göre, Kanun'un "Prim oranları ve Devlet katkısı" başlıklı hükmündeki ilgili prim oranları değiştiriliyor.

1 Ocak 2026 tarihinde yürürlüğe girecek olan düzenleme ile asgari ücretin 7,5 katı olarak uygulanan prime esas kazanç üst sınırı, asgari ücretin 9 katına çıkarılacak.



YÜZDE 25'İ GEÇMEYECEK!

SGK'den gelir veya aylık alanların, kendi sigortalılığı ve/veya hak sahibi olduğu kişinin sigortalılığı nedeniyle oluşan genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin borçları, yüzde 25 oranını geçmemek üzere gelir veya aylıklarından kesilmek suretiyle tahsil edilecek. Bu maddenin uygulamasına ilişkin usul ve esaslar, SGK tarafından düzenlenecek. Bu hüküm 1 Ocak 2026'da yürürlüğe girecek.



PRİME ESAS ÜST SINIR NEDİR?

Sigorta primleri, çalışanların kazancı üzerinden hesaplanır. Ancak bu kazancın tamamı baz alınmaz; devlet her yıl alt ve üst sınır belirler. İşte üst sınır bu noktada devreye girer.

Prime esas kazanç üst sınırı, sigorta primlerinin hesaplanacağı maksimum brüt ücret tutarıdır.



Yani bir çalışan ne kadar yüksek maaş alırsa alsın, SGK primleri bu üst sınırı aşan kısımdan hesaplanmaz.

2025 yılı için aylık üst sınır: 195.041,40 TL

Bir çalışanın brüt maaşı örneğin 300.000 TL olsa bile primler yalnızca 195.041,40 TL üzerinden hesaplanır.