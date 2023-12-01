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Asgari ücretle birlikte o da artacak! Milyonları beklediği maraton başlıyor: Bu yıl bir ilk gerçekleşiyor

01.12.2023 09:02 | Son Güncelleme:
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Asgari ücret maratonunda ilk düzlüğe giriliyor. Gözler Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığında gerçekleşecek kritik toplantıda. Bu yıl, öncekilerden farklı olarak toplantıda bir ilk de gerçekleşecek. '2024 asgari ücret zammı ne kadar olacak?' sorusunun yanıtı sürecin sonunda yanıtını bulacak. Bakan Işıkhan sürecin tamamlanması için ay sonunu işaret etmişti. Asgari ücretin yanı sıra toplantıların sonunda bir ücret daha yükselecek. Peki yeni asgari ücret ne kadar olacak? İşte son hesaplamalar...

Asgari ücretle birlikte o da artacak! Milyonları beklediği maraton başlıyor: Bu yıl bir ilk gerçekleşiyor

Milyonlarca çalışanın merakla beklediği yeni asgari ücret tutarı için ilk toplantı bugün girdiğimiz aralık ayında gerçekleşecek. Toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcileri zam pazarlığına girişecek. Merkez Bankası'nın 6 aylık enflasyon verisi asgari ücret zammı için belirleyici rol oynayacak. TÜRK-İŞ ise el yükseltmek için bu yıl masaya farklı bir hamleyle gidiyor.

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YENİ ASGARİ ÜCRET NE ZAMAN BELLİ OLACAK?

Toplantılar aralık boyunca gerçekleşmeye devam edecek. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, "Aralık ayının sonunda bitirmek zorundayız" diyerek 2024'e girilmeden yeni asgari ücretin belli olacağı mesajını vermişti. Işıkhan ayrıca "Her iki tarafın da, işçi ve işveren kesiminin de maksimum faydayı elde edeceği bir noktada uzlaşacağımıza inanıyorum" sözleriyle uzlaşma vurgusu yapmıştı.

ZAM PAZARLIĞINDA BİR İLK

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun bu yılki toplantılarında bir ilk de gerçekleşecek. İşçi tarafı ilk kez 4 üyeyle temsil edilecek. TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay "Önceki yıllarda 1 işçi komisyonda yer alıyordu, bu yıl ilk kez 4 işçi pazarlık masasında olacak" açıklamasını yaptı.

ATALAY'DAN 'TEK ZAM'MA TEPKİ

Atalay, asgari ücretin önümüzdeki yıl yalnızca bir kez belirlenecek olmasına ise öfkeliydi, tepkisini "Hiç olmasın! Zam da yapmayın, enflasyon da olmasın, para da vermeyin! Parayı ver yap zammı, parayı ver yap zammı, neye yarıyor ki!" sözleriyle dile getirdi.

ASGARİ ÜCRET ZAMMINDA BU SEÇENEKLER MASADA

İşçi temsilcisi TÜRK-İŞ'in ilk teklifi 18 bin lira oldu. atv Haber'in haberine göre ise rakamı belirleyecek en önemli parametre ise enflasyon oranları. Merkez Bankası verileri 6 aylık enflasyon için yüzde 38'i işaret ediyor. Bu da asgari ücretin net 15 bin 708 liraya çıkması anlamına geliyor. Asgari ücrete yüzde 40 artış yapılırsa 15 bin 962 liraya, yüzde 45 artış yapılırsa 16 bin 532 liraya çıkacak. Refah payının da eklenmesiyle artış oranının yüzde 50'yi de bulabileceği konuşuluyor, bu durumda net asgari ücret 17 bin 103 lira olacak.

"18 BİN KEŞKE VERSELER! İKTİDAR BUNA EVET DEMEZ"

Asgari ücret maratonunun Sözcü TV'deki haber bülteninde değerlendiren gazeteci Fatih Portakal ise "Formaliteden bir masa bu. Ücret üç aşağı beş yukarı belli. Ben size söylüyorum: 16 bin 500-16 bin 900 aralığı. 18 bin verirler mi? Keşke verseler. Yüzde 55 zam yapar. İktidar buna evet demez. Size iktidarın kafasındaki rakamı özetliyorum: 16 bin 500, 100 aşağı 100 yukarı" sözleriyle farklı bir yorum getirdi.

ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE İŞVERENE DESTEK DE ARTIYOR

Öte yandan pazarlık masasında işveren de unutulmayacak. İşverene verilen kişi başı 500 lira destek priminin yükseltilmesi için de çalışma yapılacak.

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asgari ücret Ergün Atalay Türk-İş Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan
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