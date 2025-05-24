Asgari ücretli için kötü haberi verdi! 'Mumla ararız' Kötü senaryoyu canlı yayında açıkladı 'Hükümet karar verse dahi...'

Temmuz ayında milyonlarca emekli ve memur ne kadar zam alacak? Temmuz zammını yüzde kaç olacağı merak edilirken tahminler de yapılmaya devam ediliyor. SSK ve Bağ-Kur emeklisi için yüzde 18, memur ve memur emeklisi için yüzde 17 gündemdeyken en düşük emekli aylığının 14 bin 469 liradan 17 bin 250 lira seviyesine çıkacağı tahmin ediliyor.



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Emekli ve memur enflasyon farkı dışında seyyanen veya refah payının gelip gelmeyeceğini merak ediyor ancak uzmanlar hükümetin gündeminde böyle bir düzenlemenin olmadığını da ifade ediyor.

6 aylık enflasyon farkının belli olmasının ardından SSK'lı ve Bağ-Kur emeklisi, memur ve memur emeklisi yüzde kaç zam alacaklarını öğrenecek. Asgari ücretli ise Temmuz zammının olup olmayacağını merak ediyor. Merkez Bankası'nın yıl sonu enflasyon hedefini yüzde 24'te sabit bırakmasının ardından tüm beklentiler suya düşerken SGK Uzmanı Özgür Erdursun SZC TV'de asgari ücret için açıklamada bulundu.



"DEVLET ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM YAPMAZ"

Erdursun, Türkiye'nin yüzde 85'inin sabit gelirli olduğunu hatırlattı. Erdursun, asgari ücrete ara zammın görünmediğini ifade ederek, "Devlet, asgari ücrete ara zam yapmaz. Ara zamma hükümet karar verse dahi işverenleri de ilgilendiren bir durum. Böyle bir artışın olmayacağını düşünüyorum" sözlerini sarf etti.



İşsizlik maaşı başvurularına değinen Erdursun, 2025 yılı itibarıyla işten çıkarmaların arttığını bu rakamlardan göründüğünü belirtti. İş kaybetmelerin çok hızlı yaşandığının altını çizen Erdursun, "İşten çıkarmaların yaşandığı bir dönem yaşıyoruz, iş verenlerin asgari ücrete ara zamma sıcak bakacağını düşünmüyorum" dedi.



Erdursun, maaşlara enflasyon farkı dışından seyyanen zam veya rafah payı gibi bir iyileştirme yapılmadığı durumda kötü senaryoyu yazdı. Erdursun, sözlerini şu şekilde noktaladı:



"Herhangi bir ücretlendirme olmazsa 2026 yılında 2025 yılını mumla ararız. Çünkü Merkez Bankası yıl sonu hedefini yüzde 24'e tutturacağını açıklıyor. İlave bir zam olmazsa 2026 Ocak ayında bu ücretlere yüzde 5 ile yüzde 9 arasında bir artış olacak. Herhangi bir değişiklik olmazsa en düşük emekli aylığı 2026 yılında 18 bin lira falan olur"