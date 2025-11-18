FİNANS

Kapat
  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: 'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat

Asgari ücretliden memuruna kadar milyonlarca çalışan yeni yıldaki zam oranlarını merak ediyor. Tahminlerin yapıldığı, zam tablolarının hazırlandığı kritik maaş zammı öncesi uzman isimlerden de açıklama geliyor. Ekonomist Muhammet Bayram, milyonlarca emekli ve çalışan için rakam verdi.

Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: 'Yüzde 1 bile etkilemiyor' Bu rakama dikkat
Ezgi Sivritepe

Milyonlarca çalışan ve emekliyi ilgilendiren maaş zammına artık az bir süre kaldı. Yeni yıl ile beraber maaşlara zam gelecek. Peki 2026'da memur, emekli ve asgari ücretli ne kadar zam alacak? Milyonların gözü Ocak ayındayken uzman isim Ekonomist Muhammet Bayram, katıldığı YouTube yayınında konuştu.

Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor Bu rakama dikkat 1

TÜRK-İŞ PAZARLIK MASASINA OTURMAYACAK

Sabah'ın YouTube kanalında konuşan Bayram, TÜRK-İŞ'in pazarlık masasında bulunmayacağını hatırlatarak, cümlelerini şu şekilde sürdürdü:

"Türk-İş başkanı sadece oransal zamma odaklanmış bir şekilde hareket ettiği için diğer yan hakları kaçırabiliyor. Asgari ücretinin işte gelir vergisinden istisna edildi. Asgari ücretli için büyük bir devrimdi. Asgari ücret ne kadar artırırsanız artırın alım gücü yükselmezse bu artışların hiçbir önemi önemi yok. Yani gördük son 3 senedir yapılan artışlarda maalesef Temmuz'da artış yapılmamasına rağmen alım gücü tam olarak korunamadığı için bu eridi. Şimdi baktığımızda 22.104 TL'nin önemli bir kısmı eridi. Çünkü bizim şu andaki enflasyon %32 yıllıkta. Yani aslında alınan ücretlerin %25'i eridi"
Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor Bu rakama dikkat 2

"BU SENE ZOR GEÇECEK"

Asgari ücretin 7 milyon kişiyi etkilediğini belirten Bayram, "Aslında bu ücret 7 milyon kişi tamamen asgari ücretli değil. Asgari ücretten daha fazla maaş alanlar var. O yüzden bu sene biraz zor geçecek asgari ücret" sözlerini kullandı.
Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor Bu rakama dikkat 3

ASGARİ ÜCRET 2026'DA NE KADAR OLACAK?

Bayram, yüzde 30'luk bir zammın yapılabileceğini belirterek, "30 bin TL'ye gelmesi mümkün ama asgari ücrette ama %30'luk artış şu anda daha ön plana çıkıyor diyebiliriz. Gönül ister ki asgari ücret 50 bin TL olarak belirlensin. Alım gücü korunsun. Ama şu anda dezenflasyon sürecindeyiz" ifadelerini kullandı.
Asgari ücretlinin merak ettiği soruya cevap verdi: Yüzde 1 bile etkilemiyor Bu rakama dikkat 4

ASGARİ ÜCRET ENFLASYONU ETKİLİYOR MU?

Asgari ücretin enflasyonu tetikleyip tetiklemediği sorusuna yönelik ise Bayram, "Bana kalırsa etkilemiyor. Yüzde 1 bile etkisi yok. Bunun bilimsel olarak ölçülebilen bir veri de yok. Ama burada olan zaten çalışanı oluyor. Şimdi dediler ki '2025 Temmuz'da asgari ücret zammı yapmayalım' Bakın enflasyon hızlı bir şekilde düştü mü? Düşmedi. Bunun yerine vatandaşın alım gücü azaldı" şeklinde konuştu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
BİM'de temizlik ürünleri çok uygun! BİM'de temizlik ürünleri çok uygun!
Sağında solunda kar ortasında hasat 'Görünce şok oluyorlar' Sağında solunda kar ortasında hasat 'Görünce şok oluyorlar'

Anahtar Kelimeler:
asgari ücret Muhammet Bayram asgari ücret 2026
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

ABD'nin Gazze planına BMGK'de onay!

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

'Durum kötüye gidiyor' diyerek uyardı! Listede İstanbul dahil çok sayıda il var...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Menajer Gardi'den Messi açıklaması! G.Saray taraftarı çıldırdı...

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

Zor günler geçiriyor! Annesi yoğun bakıma kaldırıldı

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

27 yıl sonra banttan indi... Sürpriz iddia: SUV mu olacak?

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

İstanbul'da altın sahtekarlarına dev operasyon

En Çok Aranan Haberler

Kapat

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.