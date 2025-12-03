FİNANS

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık'ta yapılacak! Gözler TÜRK-İŞ'in kararında

Milyonlarca asgari ücretli çalışan ve özel sektör çalışanı, yeni yılda yapılacak asgari ücret zammını merakla bekliyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun da , 2026'da geçerli olacak asgari ücretin belirlenmesine yönelik ilk toplantısını 12 Aralık'ta yapacağı bildirildi. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış ve yeni formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu. TÜRK-İŞ yönetimi ise toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

Asgari ücret ne kadar olacak? Milyonlarca çalışan asgari ücret zammına kilitlenmiş durumda. İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yeni asgari ücret rakamını belirleme çalışmalarında süreç başladı.

12 ARALIK'TA TOPLANIYOR

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, komisyonda işçi kesimini temsil eden TÜRK-İŞ ile işveren kesimini temsil eden Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunu (TİSK) 12 Aralık saat 14.00'te toplantıya davet etti. Bakanlığın ev sahipliğinde yapılacak toplantının, komisyonun yeni üye yapısıyla düzenlenmesi bekleniyor.

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık ta yapılacak! Gözler TÜRK-İŞ in kararında 1

"MASADA 3 KESİMİ DE GÖRMEK İSTİYORUZ"

Konuya ilişkin son Kabine toplantısı sonrası açıklamalarda bulunan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, “Asgari Ücret Tespit Komisyonu sosyal diyaloğun en önemli mekanizmalarından bir tanesi. Biz masada 3 kesimi de görmek istiyoruz.” ifadelerini kullanmıştı.

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık ta yapılacak! Gözler TÜRK-İŞ in kararında 2

TÜRK-İŞ KATILACAK MI?

TÜRK-İŞ'in geçen yıl asgari ücretin yüzde 30 artışla 2025 yılı için net 22 bin 104 lira olarak belirlenmesine tepki göstermesinin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yapısıyla ilgili tartışmalar gündeme gelmişti.

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık ta yapılacak! Gözler TÜRK-İŞ in kararında 3


Bunun üzerine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı, mevcutta işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden 5'er olmak üzere 15 kişiden oluşan Komisyonun yapısıyla ilgili çalışma başlatmış, hükümetin temsilcisi sayısının 1'e düşürülmesini içeren formülü TÜRK-İŞ'e sunmuştu.

TÜRK-İŞ yönetimi ise kendilerine sunulan söz konusu yeni yapıya dair kararın resmileşmesinin ardından toplantılara katılıp katılmayacaklarını kamuoyuna açıklayacaklarını duyurmuştu.

Asgari ücrette ilk toplantı 12 Aralık ta yapılacak! Gözler TÜRK-İŞ in kararında 4

MEVCUT ASGARİ ÜCRET NET 22 BİN 104 LİRA

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 26 bin 5 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 22 bin 104 lira 67 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 30 bin 621 lira 48 kuruş. Bunun 26 bin 5 lira 50 kuruşunu brüt asgari ücret, 4 bin 95 lira 87 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 520 lira 11 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

03 Aralık 2025
Bugün neler oldu? İşte günün öne çıkan haberleri...

Kaynak: AA
