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Asgari ücrette kritik gün! Bugün açıklanması bekleniyor

09.12.2021 09:02 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Milyonlarca çalışanın maaşını etkileyecek olan asgari ücret zammı görüşmelerinde resmi süreç devam ediyor. Asgari Ücret Tespit Komisyonunun 3. toplantısı bugün Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonunun (TİSK) ev sahipliğinde saat 10.00'da gerçekleştirilecek. 2022 asgari ücret zammı için beklentiler yüzde 30'un üstünde ve yüzde 45'in altında yoğunlaştı. Öte yandan asgari ücretin bugünkü toplantının ardından açıklanması bekleniyor.

İşçi, işveren ve hükumet temsilcilerinden oluşan komisyon, 2022'de geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında bugün üçüncü kez toplanıyor. Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder'in başkanlığındaki toplantıda, Çalışma Genel Müdürlüğü ve TÜİK'ten gelecek veri ve raporlar görüşülecek. Bu raporların ardından, işçi ve işveren tarafının pazarlık sürecindeki ilk rakamları da telaffuz etmesi bekleniyor.

Görüşmeler henüz başlamadan önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücrette önceki yıllardan farklı olarak bu yıl mutabık kalındığını belirterek, zammın bir ya da iki hafta içinde açıklanacağını belirtmişti. Geçtiğimiz salı günü gerçekleştirilen ikinci toplantının ardından açıklama yapan TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç ise, "Ümit ederiz ki bu hafta içerisinde asgari ücreti açıklarız. Bir rakam söylemem mümkün değil. Hiç olmadığı kadar bu yıl mutabatımız var. Vergi kesintilerinin kademeli olarak azaltılması öncelikli talebimiz oldu." ifadelerine yer vermişti.

"BU HAFTA AÇIKLANABİLİR"

TOBB ETÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Cem Kılıç, "NTV'ye Sorun" programında asgari ücret için şu açıklamayı yaptı:

Bu hafta içi asgari ücret açıklanabilir. Taraflar anlaşırsa dördüncü toplantıya gerek kalmaz. Belki ertesi gün bir açıklama yapılabilir. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı geçen hafta anket açıkladı. İşverenler 'İşsizlik artar mı?' sorusuna yüzde 74 ya da yüzde 75 oranında bir cevap verdiler. Kayıtdışılık artabilir. Sigorta primleri tekrar gözden geçirilmeli. Gelir vergisi oranlarında bir iyileştirme yapılırsa en doğrusu olur. Taraflar arasında denge sağlanırsa kolaylıkla bu iş çözülür.

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CUMHURBAŞKANI ERDOĞAN'IN AÇIKLAMASI

Geçtiğimiz günlerde bazı basın yayın organlarında asgari ücrete ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, "4 bin liranın altında olmasın" dediğine ilişkin kulis haberleri yer aldı.

Erdoğan dün akşam yaptığı açıklamada ise, "Dar gelirliler, ücretliler, emekliler başta olmak üzere milletimizin her kesiminin üzerine binen yükleri azaltmak için gereken adımları birer birer atıyoruz. Kamu işçileri ve memurların maaşlarında yapılan artışların ardından asgari ücret düzenlemesinde de aynı anlayışla hareket ediyoruz. Uyguladığımız sosyal devlet ve kapsamlı sosyal yardım politikalarıyla bugüne kadar ülkemizde hiç kimseyi sahipsiz bırakmadık, bundan sonra da bırakmayacağız." ifadelerini kullandı.

TÜRK-İŞ BAŞKANI: 7 MİLYONA YAKIN İNSAN BUNUNLA GEÇİNİYOR

Türk-İş Başkanı Ergün Atalay , "Bu rakamların altında bir şeye 'evet' dememiz mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur. Hep beraber zevkle imzalarız. 7 milyona yakın insan bununla geçinmeye çalışıyor. Aileleriyle birlikte 30 milyonun üzerine kişi. Yani ülkenin üçte birinden daha fazla" değerlendirmesini yapmıştı.

VERGİ RAKAMLARI DEĞİŞEBİLİR

Hükumet asgari ücretteki artışla ortaya çıkan maliyetin yükünü hafifletmek için işletmelere vergi ve prim desteği vermeyi planlıyor. Vergi ve 5 puan işçi primi indiriminde de asgari ücret yüzde 31 artması durumunda 4 bin 194 lira, yüzde 34 artması halinde 4 bin 284 lira, yüzde 37 artış halinde 4 bin 373 lira olacak. Yapılacak asgari ücret zammı sonrası işsizlik maaşı yapılan zam oranında artacak. Asgari Geçim İndirimi, iş göremezlik ödeneği, yaşlılık aylığı, evde bakım aylığı, engelli aylığı zamlanacak.

ÖNDER: BU YIL DAHA ÖNEMLİ

Çalışma Genel Müdürü Nurcan Önder de, "Bu yıl hem işçi hem işveren hem de devlet için biraz daha önemli sanıyorum asgari ücret. Ben daha önce 2019'da, 2012'de ve 2008'de olduğu gibi bu sene de oy birliğiyle hem işçi hem işveren hem de devletin ortak mutabakatıyla çıkmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

"İKİ RAKAM ARASINA SIKIŞTI KALDI"

Prof. Dr. Şener CNN Türk'te canlı yayına katılarak, asgari ücret zammına ilişkin şu açıklamayı yaptı:

3 bin 600 liralık net ücreti göreceğiz ya da 4 bin 100 liralık bir asgari ücreti görebileceğiz. Türk İş şunu söylemişti devletin değerleme rakamı yüzde 36’dır. Eğer Türk İş’in söylediği gibi değerleme uygulanmışsa o zaman 3 bin 825 liraya tekabül eden bir asgari ücretle karşılaşmış oluyoruz. Neresinden bakarsanız bakın 3 bin 600 lira ile 4 bin 90 lira arasında sıkışmış durumda.

ASGARİ ÜCRET 2022'DE NE KADAR OLACAK, NASIL BELİRLENİYOR?

Asgari ücreti, yasa gereği işçi, işveren ve hükümetten 5'er temsilci olmak üzere 15 kişiden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu belirliyor. Komisyon, yeni asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında dört kez toplanıyor. Bakanlıktaki ilk toplantının ardından Komisyon, işçi, işveren ev sahipliğindeki toplantıların ardından son toplantısını tekrar bakanlıkta yapıyor.

Bakanlığın belirlediği üyelerden birinin başkanlık ettiği komisyon, en az 10 üyenin katılımıyla toplanıp, oy çokluğuyla karar veriyor. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu tarafın çoğunluğu sağladığı kabul ediliyor.

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Merkez Bankasının 2021 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 18.4, 2022 enflasyon tahmini ise yüzde 11.8. Buna göre de asgari ücretin enflasyona ezdirilmemesi için yüzde 20 ila yüzde 30 arasında bir zam yapılacağı anlamına geliyor. Ağır basan senaryo, yüzde 30 oranında artış olacağı yönünde.

ASGARİ ÜCRET NET 2 BİN 825 LİRA

Asgari ücret, halen bekar bir işçi için aylık brüt 3 bin 577 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 2 bin 825 lira 90 kuruş olarak uygulanıyor.

Apartman görevlileri için ise normal işçilerden farklı olarak gelir ve damga vergileri kesilmediği için net 3 bin 40 lira 87 kuruş olarak hesaplanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 4 bin 203 lira 56 kuruş. Bunun 3 bin 577 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 554 lira 51 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 71 lira 55 kuruşunu işveren işsizlik sigorta fonu oluşturuyor.

Net asgari ücret yüzde 26 artışla 3.554 lira, yüzde 31 artışla 3712 lira, yüzde 34 artışla 3791 lira, yüzde 40 artışla da 3949 lira, yüzde 45 artışla ise 4096 lira olacak.

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ASGARİ ÜCRET KİMLERİ ETKİLEYECEK?

-7 milyon asgari ücretlinin maaşı
-Asgari geçim indirimi (AGİ)
-Askerlik, doğum borçlanması...
-Asgari ücretlinin iş göremezlik ödeneği
-Kıdem tazminatı
-İhbar tazminatı
-İşsizlik maaşı
-Yaşlılık, evde bakım ve engelli maaşı
-Kendi primini ödeyen Bağ-Kur'lular ve isteğe bağlı ödeme yapanların verdikleri paralar
-Gündelikçiler için ödenecek primler
-Genel sağlık sigortası primi
-Yarı zamanlı çalışan annelere İŞKUR tarafından ödenen para

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?

ASGARİ ÜCRET SİZCE NE KADAR OLUR?
3 bin 600 TL
3 bin 800 TL
3 bin 900 TL
4 bin TL
4 bin 200 TL ve üstü

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asgari ücret
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