Asgari ücrette 'minimum' ve 'maksimum' oran! 'Asgari ücretin üzerinde veriyor olsa da...'

Asgari ücret zammı için yeni rakamın ne olacağı merakla bekleniyor. Son olarak işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Üçlü Danışma Kurulu, Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun işleyişini ele almak için 21 Ekim'de toplanacağı öğrenilmişti. Bir yandan da uzmanlardan asgari ücretin ne kadar olacağına dair tahminler gelmeye devam ediyor. Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, beklentisi dahilinde, asgari ücret zammına dair 'minimum' ve 'maksimum' oranı verdi. İşte detaylar...

Hande Dağ

Asgari ücret ne kadar olacak? 2026 yılı yeni asgari ücreti için farklı rakamlar konuşulmaya devam ediyor. Henüz asgari ücret tespit komisyonu görüşmeleri başlamazken farklı çevrelerden özellikle yeni asgari ücret için oranlar geliyor. Son olarak Doç. Dr. Filiz Eryılmaz, hem yabancılardan gelen raporları hem de kendi asgari ücret zammı tahminini aktardı.

"BEKLENEN ENFLASYONA GÖRE..."

Habertürk yayınında konuşan Uludağ Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Filiz Eryılmaz şu ifadeleri kullandı:

"Bu yıla baktığımızda 2025 yılında beklenen enflasyona göre ağırlıklı olarak zamların verildiğini gördük. Gerçekleşen enflasyona göre değil artık. Çünkü ekonomi yönetimi diyor ki enflasyonla mücadele edilen ülkelerde gerçekleşene göre değil gerçekleşene göre endeksleme, geriye endeksleme yapmış olursunuz.
Geriye endeksleme yaptığınızda bu benim savunum değil. Ekonomi yönetimi böyle düşünüyor. Bu durumda hani enflasyonla mücadele etmemiz mümkün değil. Çünkü şöyle bakılıyor; işte ücret iki türlü enflasyon yaratır, hem maliyetleri artırır çalışan için hem de görece işte tabii Türkiye'de artık o noktadan uzağız ama çok yüksek gelir talep yaratabilir şeklinde. Bunun için enflasyonla mücadele eden ülkelerde reçete şudur; beklenen enflasyona göre daha düşeceği için enflasyon ona göre endeksleme yapmak doğrudur diyor.

"MİNİMUM YÜZDE 20'LER MAKSİMUM YÜZDE 23 - YÜZDE 24'LER ARASI BİR RAKAM OLABİLECEĞİNİ DÜŞÜNÜYORUM"

Şimdi buradan harekete çıkarsak Merkez Bankası'nın hedefi yüzde 16. 2026 yıl sonu hedefi. Dolayısıyla piyasada şimdi benim açıkçası kendi beklentim yüzde 20 ile 23 arası bir rakam olabileceği yönünde.
Özellikle yabancılardan gelen raporlara da baktığımızda yüzde 20'lerin zikredildiğini görüyoruz. Evet bu rakam çok düşük bir rakam ama yani ben bu noktada minimum yüzde 20'ler maksimum yüzde 23 - yüzde 24'ler arası bir rakam olabileceğini düşünüyorum. Bu asgari ücrette.

"ASGARİ ÜCRETİN ÜZERİNDE VERİYOR OLSA DA BUNU BAZ ALARAK BİR ÜCRET BELİRLİYOR"

Türkiye'de artık asgari ücret belirleyici bir ücret haline dönüştü. Özel sektör için ciddi bir belirleyici. O nedenle de yaygın ücret haline geldi demek çok yanlış olmaz. Evet, şu da bir gerçek; Türkiye'de artık özel sektör olduğunuzda da hele ki çok kalifiye tarafta asgari ücretle de işçi çalıştıramıyorsunuz ama önemli bir barometredir. Hele ki son enflasyonla mücadele ettiğimiz dönemde çok daha kıymetli hale geldi. Çünkü işveren diyor ki bende maliyetler yüksek, dolayısıyla çok fazla ücret veremem. Onun için dediğim gibi asgari ücretin üzerinde veriyor olsa da bunu baz alarak bir ücret belirliyor diyebilirim aslında. Onun için çok kritik, çok zorlu bir yıla gireceğiz biz bu sene ücretler anlamında"

