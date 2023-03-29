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Asgari ücrette son dakika! Dün 'Temmuz' tarihi verilmişti, bugün dengeler değişti! Asgari ücrete zam gelecek mi?

29.03.2023 12:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Asgari ücretle ilgili son dakika haberleri peş peşe geliyor! Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, dün akşam basın mensuplarıyla yaptığı görüşmede asgari ücret için Temmuz ayını işaret etmişti. Vatandaşların 'Asgari ücrete zam gelecek mi?' araştırması devam ederken Bakan Bilgin'den bugün yeni bir açıklama geldi. Enflasyon vurgusu dikkat çekti. İşte asgari ücretle ilgili son dakika gelişmesi...

Son dakika asgari ücret haberleri... Mevcutta 8.506 TL olan asgari ücrete yeniden zam gelip gelmeyeceği en çok merak edilen konu başlıkları arasında yer alıyor. Çalışma Bakanı Vedat Bilgin, asgari ücretle ilgili yeni bir açıklama yaparak enflasyonu işaret etti.

SON DAKİKA: ASGARİ ÜCRETE ARA ZAM GELECEK Mİ? YENİ AÇIKLAMA GELDİ...

Son dakika: Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin'den milyonların beklediği asgari ücret ile ilgili açıklama geldi. Bilgin, "Enflasyonda düşüş eğilimi devam ederse asgari ücrette düzenleme ihtiyacı olmaz fakat Temmuz'da yeniden değerlendireceğiz" dedi.

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DİĞER EMEKLİ MAAŞLARINA ZAM YOK

Bakan Bilgin, “Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile görüşmenizde emekli maaşlarına yönelik düzenleme konusu ele alındı mı?” sorusu üzerine, “Türkiye tarihinde geçmişe dönük bakıldığında ilk defa en düşük emekli maaşını 7 bin 500 liraya çıkarttık. Bu tarihimizde ilk defa yapılan ciddi bir düzenlemedir ve bu artıştan 10 milyon insan etkilenecektir" dedi.

En düşük emekli maaşının 7500 liraya tamamlanması sonrası bu rakamdan yüksek alanlar için de zam beklentisi oluşurken, Bakan Bilgin, "Gündemde kademeli artış yok” diye konuştu.


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asgari ücret

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