Uygulamaya alınacak! Çalışanı ve işvereni ilgilendiriyor, yeni dönem...

AA muhabirinin, 2026-2028 dönemini kapsayan yeni Orta Vadeli Program'dan (OVP) yaptığı derlemeye göre bu dönemde atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için çalışmalar yürütülecek.

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, OVP açıklama toplantısında, son dönemde atıl iş gücü konusunda dünya genelinde yükseliş trendi olduğunu belirterek, "Bunu ilk defa programda geniş bir başlık olarak ele almış durumdayız. Sadece işsizliğe değil, atıl iş gücüne de dikkatle bakıyoruz." ifadesini kullanmıştı.

Bu kapsamda OVP döneminde atıl iş gücünün azaltılması için çeşitli çalışmalar yapılacak.

Toplumsal refahın artırılması ve potansiyel iş gücünün harekete geçirilmesi amacıyla çalışma çağındaki her bireyin üreterek gelir elde edeceği beceriler ile aidiyet hissedeceği meslekleri edinmesi sağlanacak ve iş gücüne katılımları desteklenecek.

Çalışmanın fazileti ve üretkenliğin toplumsal aidiyet ve refaha olumlu katkısına yönelik anlayış güçlendirilerek, potansiyel iş gücünün ekonomik yaşama aktif katılımı sağlanacak.

Söz konusu iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması amacıyla erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayıp çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlar uygulamaya alınacak.

EĞİTİM MÜFREDATINA EKLEMELER YAPILMASI PLANLANIYOR

OVP sürecinde çalışmanın fazileti ve üretmenin toplumsal değeri, örgün eğitim sürecinin başlangıcından itibaren müfredata yansıtılacak.

Potansiyel iş gücündeki bireyler, iş ve meslek danışmanlığı hizmetleriyle aktif iş gücü programlarına dahil edilecek. Bu kesimin profil bazlı yönlendirme ve beceri geliştirme imkanlarıyla iş gücüne katılımlarının artırılması hedefleniyor.

Sosyal yardım sistemi ile aktif ve pasif iş gücü programları arasında bağlantı güçlendirilecek. Sosyal yardım alan bireylerin iş gücüne katılımını ve istihdam edilebilirliğini sağlamaya yönelik aktif iş gücü programları yaygınlaştırılacak.

İş ve meslek danışmanları aracılığıyla aile bazlı izleme sistemine geçiş sağlanarak, istihdam fırsatlarının daha fazla kişiye ulaştırılması sağlanacak.

Mevcut vasıflarına uygun iş bulamayanlar için yeniden beceri kazandırma programları yaygınlaştırılacak, iş gücü açığı yaşayan sektörlere geçiş desteklenecek ve katılımcıların kalıcı istihdama yönelmesi teşvik edilecek.

Geçici süreli aktif iş gücü programına katılanların özel sektörde ihtiyaç duyulan işlere yönlendirilmesi için takip ve eşleştirme mekanizmaları kurulacak. Aktif iş gücü programlarıyla da bu kesimin kalıcı istihdama geçişlerinin desteklenmesi hedefleniyor.

EBEVEYNLER İÇİN DE DÜZENLEMELER YOLDA

OVP'de atıl iş gücünün azaltılması için ebeveynleri etkileyecek değişikliklerin yapılması planlanıyor. Bu kapsamda ebeveyn izni, bakım sorumluluklarının daha dengeli paylaşılmasına imkan sağlayacak şekilde yeniden düzenlenecek.

Merkezi hükümet, yerel yönetimler ve özel sektörün mali işbirliğini sağlayacak şekilde kurumsal bakım ve kreş hizmetleri yaygınlaştırılacak.

Yeni istihdam oluşturulması veya mevcut çalışanların korunması koşuluna bağlı olmak üzere, çocuk bakım yükümlülüğü bulunan çalışanlar için firmaların kısmi ya da tamamen uzaktan istihdam olanakları sunmaları sağlanacak.

ESNEK SÜRELİ İSTİHDAM İÇİN PİLOT PROGRAMLAR GELİYOR

Atıl iş gücünün yoğun olduğu bölgeler başta olmak üzere meslek kazandırmaya yönelik programlar geliştirilecek.

İş-yaşam uyumunun ve çalışan verimliliğinin artırılması doğrultusunda, çalışma günleri ayarlaması ile esnek süreli istihdam modelleri için pilot programlar başlatılacak.

Kadınların iş gücüne katılımını artırmak, ilk ve ortaöğretimdeki çocukların güvenli ortamlarda bulunmalarını sağlamak amacıyla okul sonrası kültür, sanat ve spor programları uygulanacak.

Atıl iş gücünün kalıcı şekilde azaltılması için erken yaşlardan itibaren üretim kültürünü aşılayarak çalışma hayatına hazırlayan ve iş gücüne katılımı teşvik eden programlara ilişkin idari düzenlemenin 2026'nın ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor. (AA)Bu içerik Hande Dağ tarafından yayına alınmıştır