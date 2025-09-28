FİNANS

  1. Haberler Haberler
  2. FİNANS
  3. Ekonomi

ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler

ATM'den işlem yaparken dikkatli olmak gerekiyor. Özellikle ATM'den para yatıranların işlemin tamamlandığını mutlaka kontrol etmesi önemli. Aksi takdirde yarım kalan işlem yüzünden vatandaşların başına istemedikleri hadiseler gelebiliyor. Bunlardan biri İstanbul Avcılar'da yaşandı. 21 bin TL'lik kirasını ödemek için arkadaşlarıyla ATM'nin başına giden bir kişi, onay tuşuna basmayınca parayı başkasına kaptırdı. Olayı fark edince de güvenlik kameralarından iz sürerek parayı böyle aldı.

ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler
Hande Dağ

İstanbul Avcılar'da üç arkadaş para yatırmak için bir ATM'ye gitti. Parayı yatırdıklarını sanıp iş yerlerine döndüler ama onay tuşuna basmamışlardı. ATM önünden geçen biri parayı alıp gitti. Parayı kaptıranlar dedektif gibi kameraları izledi ve çok geçmeden o kişiyi buldular.

ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler 1

ONAY TUŞUNA BASMAYI UNUTUNCA ARKADAN GELEN ALDI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; olayın anlatan vatandaşlar "ATM'ye para yatırmaya gittik. 200 lira biz cebimize koyduk, 20 bin 800 TL'yi bankaya bıraktık geldik" dedi. Aslında parayı yatırdıkları sandılar ama onay tuşuna basmayı unutunca arkalarından gelen ATM'den paraları aldı. Arkadaşlarının yaşadıklarını anlatan vatandaş ise "Koşarak ATM'ye gittiler. Yatıramamışlar. ATM'de unutmuşlar parayı" dedi.

Böyle bir durumla karşılaşmamak adına, ekranda işlemin bittiğini görene kadar ATM'nin başından ayrılmamak gerektiğine vurgu yapıldı.

ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler 2

UYGULAMAYA GİRDİKLERİNDE PARA OLMADIĞINI GÖRDÜLER

Avcılar'da kuaför olan Ali Sevim, ev kirasının günü geldiğinde yatırmak için arkadaşlarıyla ATM'ye gitti. 3 arkadaştan biri uzakta durdu, 2'si ise ATM'nin yanına geldi. 21 bin TL'yi cihazın haznesine yerleştirdiler hesaplarına yatırmak için. O anları anlatan arkadaşlar "Parayı aldı ATM, 200 TL'sini geri bize iade etti. Ben de 200 TL alıp arkadaşa uzattım. Dedim ki 200 TL gel ben sana dedim havale ederim. Bana eliyle gel işaretini yapınca ben de sandım onaylandı" şeklinde anlattı. Sonra da 200 lirayı alıp gittiler. Uygulamaya girdiklerinde uygulamada para olmadığını gördüler. Bunun üzerine de ATM'ye koştular. Çünkü onay tuşuna basmamışlardı. Onlardan birkaç saniye sonra ise ATM'nin önünden bir kişi geçiyordu. Cihazın çıkardığı sesi duydu. Kafasını çevirip baktığında ATM'nin haznesinde bir tomar parayı gördü ve o parayı cebine atıp gitti.

ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler 3

Bununla ilgili para gönderirken mutlaka makbuz alınması, çünkü bir sorun oluşsa dahi o makbuzun delil olacağına vurgu yapıldı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP KİMİN ALDIĞINI BULDULAR

Üç arkadaş dedektif gibi paranın izini sürdü, güvenlik kameralarından kimin aldığını buldu. Arkadaşlardan biri o anları "Buradan bir baktım vatandaş geçiyor. Karşılıklı denk geldik. Tanıdım onu. Dedim, 'Abi sen bizim parayı aldın' Şimdi paramızı aldık. İnşallah bir başkasının başına da gelmez" sözleriyle anlattı.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Deprem sonrası Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatıDeprem sonrası Kahramanmaraş'tan 54 ülkeye balık ihracatı
Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin' Yoğun talepten siparişlere yetişemiyorlar! 'Kadınlar bu işe yönelsin'

Anahtar Kelimeler:
para ATM
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Özgür Özel'den 'hodri meydan': "Görüntüleri yayınlayacağım!"

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Altın alacakları uyardı 'Yeni yasal düzenlemeler gelecek! Yasaklanacak' Fiyat detayını verdi 'Terk etsinler'

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Son depremleri bilmişti! Şener Üşümezsoy Simav'ı işaret etti

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Euroya geçiş kararı almışlardı! Bulgaristan ayağa kalktı 'Titanik'e biniyoruz'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Konutta '30 yaş' detayı! Ona yöneliyorlar 'Fiyat pazarlıkları güçlendi'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

Telefonu çaldı, cazip teklife direnemedi! 6 milyon TL para... 'Kalbim sıkışıyor'

En Çok Aranan Haberler

BIST piyasalarında oluşan tüm verilere ait telif hakları tamamen BIST'e ait olup, bu veriler tekrar yayınlanamaz. Pay Piyasası, Borçlanma Araçları Piyasası, Vadeli İşlem ve Opsiyon Piyasası verileri BIST kaynaklı en az 15 dakika gecikmeli verilerdir.

SPK'nın 22 Nisan 2002 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan tebliği uyarınca yayımlanması istenen uyarı:

"Burada yer alan yatırım bilgi, yorum ve tavsiyeleri yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım danışmanlığı hizmeti, aracı kurumlar, portföy yönetim şirketleri, mevduat kabul etmeyen bankalar ile müşteri arasında imzalanacak yatırım danışmanlığı sözleşmesi çerçevesinde sunulmaktadır. Burada yer alan yorum ve tavsiyeler, yorum ve tavsiyede bulunanların kişisel görüşlerine dayanmaktadır. Bu görüşler, mali durumunuz ile risk ve getiri tercihlerinize uygun olmayabilir. Bu nedenle, sadece burada yer alan bilgilere dayanılarak yatırım kararı verilmesi, beklentilerinize uygun sonuçlar doğurmayabilir."

Finansal veriler Forinvest A.Ş. tarafından sağlanmaktadır.

Mynet, yayınlanan verilerin doğruluğu ve tamlığı konusunda herhangi bir garanti vermez. Veri yayınında oluşabilecek aksaklıklardan, verinin eksik ve yanlış yayınlanmasından meydana gelebilecek herhangi bir zarardan Mynet sorumlu değildir.

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.