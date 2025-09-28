ATM başında bir tuş yüzünden bir tomar para gitti! Kameradan iz sürdüler

İstanbul Avcılar'da üç arkadaş para yatırmak için bir ATM'ye gitti. Parayı yatırdıklarını sanıp iş yerlerine döndüler ama onay tuşuna basmamışlardı. ATM önünden geçen biri parayı alıp gitti. Parayı kaptıranlar dedektif gibi kameraları izledi ve çok geçmeden o kişiyi buldular.

ONAY TUŞUNA BASMAYI UNUTUNCA ARKADAN GELEN ALDI

Kanal D Haber'de yer alan habere göre; olayın anlatan vatandaşlar "ATM'ye para yatırmaya gittik. 200 lira biz cebimize koyduk, 20 bin 800 TL'yi bankaya bıraktık geldik" dedi. Aslında parayı yatırdıkları sandılar ama onay tuşuna basmayı unutunca arkalarından gelen ATM'den paraları aldı. Arkadaşlarının yaşadıklarını anlatan vatandaş ise "Koşarak ATM'ye gittiler. Yatıramamışlar. ATM'de unutmuşlar parayı" dedi.

Böyle bir durumla karşılaşmamak adına, ekranda işlemin bittiğini görene kadar ATM'nin başından ayrılmamak gerektiğine vurgu yapıldı.

UYGULAMAYA GİRDİKLERİNDE PARA OLMADIĞINI GÖRDÜLER

Avcılar'da kuaför olan Ali Sevim, ev kirasının günü geldiğinde yatırmak için arkadaşlarıyla ATM'ye gitti. 3 arkadaştan biri uzakta durdu, 2'si ise ATM'nin yanına geldi. 21 bin TL'yi cihazın haznesine yerleştirdiler hesaplarına yatırmak için. O anları anlatan arkadaşlar "Parayı aldı ATM, 200 TL'sini geri bize iade etti. Ben de 200 TL alıp arkadaşa uzattım. Dedim ki 200 TL gel ben sana dedim havale ederim. Bana eliyle gel işaretini yapınca ben de sandım onaylandı" şeklinde anlattı. Sonra da 200 lirayı alıp gittiler. Uygulamaya girdiklerinde uygulamada para olmadığını gördüler. Bunun üzerine de ATM'ye koştular. Çünkü onay tuşuna basmamışlardı. Onlardan birkaç saniye sonra ise ATM'nin önünden bir kişi geçiyordu. Cihazın çıkardığı sesi duydu. Kafasını çevirip baktığında ATM'nin haznesinde bir tomar parayı gördü ve o parayı cebine atıp gitti.

Bununla ilgili para gönderirken mutlaka makbuz alınması, çünkü bir sorun oluşsa dahi o makbuzun delil olacağına vurgu yapıldı.

DEDEKTİF GİBİ İZ SÜRÜP KİMİN ALDIĞINI BULDULAR

Üç arkadaş dedektif gibi paranın izini sürdü, güvenlik kameralarından kimin aldığını buldu. Arkadaşlardan biri o anları "Buradan bir baktım vatandaş geçiyor. Karşılıklı denk geldik. Tanıdım onu. Dedim, 'Abi sen bizim parayı aldın' Şimdi paramızı aldık. İnşallah bir başkasının başına da gelmez" sözleriyle anlattı.