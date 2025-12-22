FİNANS

AVM ve zincir marketler için MHP'li isimden açıklama: 'Pazar günleri kapansın'

Milletvekilleri 2026 bütçe görüşmelerinde ekonomik sürece dair hem önerilerini hem de eleştirilerini sunmaya devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, AVM ve büyük market zincirlerinin esnafları sıkıntıya soktuğunu belirtti. İşte detaylar...

2026 bütçe görüşmeleri Meclis'te devam ediyor. MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Konya Milletvekili Mustafa Kalaycı, TBMM'de bütçe görüşmeleri sırasında AVM ve büyük market zincirlerine dair öneri getirdi.

"İHRACAT DESTEKLENMELİ"

Kalaycı, şehir merkezlerinde kontrolsüz bir şekilde çoğaldığını belirterek Pazar günleri AVM ve marketlerin kapalı kalmasını söyledi. Yüksek faiz oranlarının, dezenflasyon politikalarının ve küresel kriz belirsizliklerin sektörleri olumsuz etkilediğini kaydederek şunları söyledi:

"Başta KOBİ'ler olmak üzere, reel sektör için erişilebilir ve uygun maliyetli fonlama mekanizmaları güçlendirilmeli, verimliliği artırıcı ve maliyetleri düşürücü teşvikler devreye girmeli, ihracatı destekleyici politikalara daha fazla öncelik verilmelidir. Esnaf ve sanatkârlarımız toplumumuzun ve ekonomimizin istikrar unsuru ve orta direğidir"
AVM VE MARKETLER PAZAR GÜNLERİ KAPALI MI OLACAK?

Esnaf ve sanatkarların sadece hizmet sunmadığını kaydeden Kalaycı, "Aynı zamanda ahlaki değerlerin, dayanışmanın ve kardeşliğin taşıyıcı gücüdür. Esnafı korumak ve rekabet gücünü artırmak için perakende sektörüne yönelik düzenleme artık yapılmalı, AVM ve büyük market zincirlerinin şehir merkezinde şube açmaları kurallara bağlanmalı ve pazar günleri kapalı olmaları sağlanmalıdır" sözlerini kullandı.
"POS KOMİSYONLARI DÜŞÜRÜLSÜN"

Esnafa yönelik yapılan vergi düzenlemelerine de Kalaycı, vergi ve prim borçlarına yönelik yapılandırma taleplerinin dikkate alınması gerektiğini vurguladı. Kalaycı, sözlerini şu şekilde tamamladı:

"Esnafımız için ciddi maliyet oluşturulan kredi kartı pos komisyonları makul bir seviyeye düşürülmelidir. Büyükşehir olan illerin nüfusu 30 bini aşan ilçelerindeki esnafın büyük çoğunluğunu yılbaşından itibaren gerçek usule tabi tutacak düzenleme, büyükşehir olan illerde vergi adaleti açısından bir eşitlik sağlamakla birlikte, bu defa diğer iller ve ilçeler bakımından eşitsizlik ortaya çıkaracak, özellikle küçük esnafı büyük sıkıntıya sokacaktır. Aslında Gelir Vergisi Kanunu'ndaki şartlara göre gerçek usule tabi olması gerekenlerin belirlenmesi suretiyle tüm esnafın aynı kefeye konulmaması uygun olacaktır. Küçük esnafa mutlaka kolaylık sağlanmalı, vergi, prim ve faiz yükü hafifletilmelidir. Şoför esnafı, yenileyeceği araç ve kullanacağı yakıta ilişkin verginin farklılaştırılması suretiyle desteklenmelidir. Ayrıca, esnaf ve çiftçinin emeklilik prim gün sayısı 7 bin 200'e düşürülmelidir. "Kaynak: İHA   |   Bu içerik Ezgi Sivritepe tarafından yayına alınmıştır

AVM market Zincir market meclis
