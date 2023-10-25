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AVRASYA TÜNELİ'NE ZAM: Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Borç ödeme ekranı!

25.10.2023 11:29 | Son Güncelleme:
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Avrasya Tüneli ile ilgili zam haberleri sonrası birçok kişi arama motorlarında konuya ilişkin araştırma yapıyor. Öte yandan geçtiğimiz gün köprü ve otoyol geçişlerine gelen zam sonrası İletişim Başkanı Fahrettin Altun, tarafından açıklamada bulunuldu. Bahsi geçen düzenleme Cumhurbaşkanı Rrdoğan'ın talimatıyla Ocak 2024'e ertelendi. Peki, Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? İşte 2023 Avrasya Tüneli geçiş ücreti...

AVRASYA TÜNELİ'NE ZAM: Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL? Borç ödeme ekranı!

Avrasya Tüneli geçiş ücreti zam haberleri sonrası merak edildi. Bugün itibarıyla (25 Ekim 2023) fiyatlarda değişikliğe gidildi. Birçok kişi internette "Avrasya Tüneli geçiş ücretleri ne kadar oldu, kaç TL?" sorusuna yanıt arıyor. 2023 Avrasya Tüneli geçiş ücreti ile konuya ilişkin yapılan açıklamanın detaylarına haberimizden ulaşabilirsiniz...

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİNE ZAM!

Avrasya Tüneli'nin geçiş ücretine zam geldiği açıklandı.

AVRASYA TÜNELİ NE KADAR, KAÇ TL?

Avrasya Tüneli tek yön geçiş ücretleri 25 Ekim itibarıyla değişti.

Gündüz tarifesinde otomobiller için 53 TL’den 80 TL’ye, minibüsler için 79,50 TL’den 120 TL’ye, motosikletler için 10 TL 35 kuruştan 31 TL 20 kuruşa çıktı. Gece geçişlerde yüzde 50 indirim uygulanacak.

AVRASYA TÜNELİ GEÇİŞ ÜCRETİ ÖDEMESİ NASIL YAPILIR?

Avrasya Tüneli kullanıcılarına kesintisiz yolculuk sağlayabilmek için gişelerde nakit veya kredi kartı ile ödeme seçeneği bulunmuyor.

Avrasya Tüneli ödeme seçenekleri ile ilgili yapılan açıklama şu şekilde:

"Aks aralığı 3.20 metreden küçük iki akslı araçlar otomobil (1. Sınıf), aks aralığı 3.20 metre ve üstünde olan ve UKOME kararınca tünelden geçişi uygun iki akslı araçlar minibüs (2. Sınıf), motosikletler ise 6. Sınıf araç tarifesinden ücretlendiriliyor.
Ödemeleri hâlihazırda kullandığınız HGS hesabınız üzerinden yapabilir, herhangi bir HGS hesabınız yoksa ilgili tedarikçilerden (Bankalar veya PTT Şubeleri) yeni bir HGS hesabı edinebilirsiniz.
Otoyol sektöründe ilk kez sunulan ihlalli geçiş ödemesi hizmeti ile birlikte sürücüler geçiş ücretlerini online olarak tablet, bilgisayar ve cep telefonlarından kredi kartları ile kolaylıkla ödeyebilirler.
HGS hesaplarınızdaki bakiyenin yetersiz olması durumunda geçiş ücretinizi HGS hesabınıza bakiye yükleyerek, Avrasya Tüneli web sitesindeki “Ödeme” seçeneğini kullanarak veya anlaşmalı bankalar aracılığıyla ödeyebilirsiniz.

Geçişinizin ardından 15 gün içerisinde geçiş ücretinin ödenmesi durumunda ihlalli geçiş cezası uygulanmamaktadır. Kanun gereği; 15 günden 45 güne kadar olan sürede yapılan ödemelerde geçiş ücreti ile birlikte ücretin bir katı tutarında ceza, 45 günden sonraki ödemelerde ise, geçiş ücreti ile birlikte ücretin 4 katı tutarında ceza uygulanmaktadır.

İhlalli geçiş ödemelerinizi nakit olarak, banka hesabınız üzerinden veya kredi kartınız vasıtasıyla anlaşmalı bankaların şubelerinden veya mobil ve internet bankacılığı uygulamaları aracılığı ile gerçekleştirebilirsiniz.

E-devlet üzerinden tüm ücretli otoyollardan son 60 güne ait geçişlerinize ilişkin ödemelerinizi görüntüleyebilir, ihlalli geçişlerinizi kolaylıkla takip edebilirsiniz. Ek olarak, e-Devlet’e kayıtlı iletişim bilgilerinizi güncelleyerek SMS, e-posta ve mobil bildirimle geçişlerinize dair bilgilendirme alabilirsiniz."

Köprü ve otoyol geçiş zammı ertelendi mi? Köprü ve otoyol geçiş zammı ertelendi mi?

Canlı Borsa

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