Avrupa Birliği'nin tescillediği Malatya kayısısı raflara çıkıyor!

Avrupa Birliği nezdinde tescilli Malatya kayısısı, Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) ve Tarım Kredi Kooperatiflerinin satış noktalarında tüketiciye sunuluyor.

Geçen yıl 266 milyon 202 bin dolar karşılığı 90 bin 317 ton kuru kayısı ihracatının yapıldığı Malatya'da bu ürünün değerinin ve tüketiminin artırılması için çalışmalar yürütülüyor.

Malatya Ticaret Borsası Başkanı Ramazan Özcan, AA muhabirine, 2020'de kuru kayısı konusunda sevindirici gelişmeler yaşandığını söyledi.

Kuru Kayısı Lisanslı Depo'nun geçen yıl faaliyete geçmesinin ardından TMO'nun kuru kayısı müdahale alımı yaptığını dile getiren Özcan, "TMO'nun alım yapmasıyla kayısıda yeni bir dönem başladı. TMO'nun aldığı ürünü ne yapacağı kamuoyunda merak konusuydu. Tarım ve Orman Bakanımız Bekir Pakdemirli'nin verdiği talimatla, Malatya milletvekillerimizin yoğun takibi ve TMO Genel Müdürümüzün çalışmalarıyla ülkenin 150 noktasında şubesi ve satış noktası bulunan TMO, lisanslı depoya alarak muhafaza ettiği üründen yaklaşık 50 ton kuru kayısıyı paketleyerek 150 noktaya gönderdi." dedi.